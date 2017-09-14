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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12111121121211312114

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 123
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:35

  Дюрі-бачі написав:prodigy А що Ви хочете почути?
От візьмемо мене: я маю відстрочку за роботою, а якщо б не мав, то іншими способами б ухилявся. Я чудово розумію, що на фронті за кілька днів я 200 чи 300.
Фронту трохи допомагаю, скоріш для чистоти совісті: доначу знайомим на збори десь 5% свого доходу.
Я б звісно хотів повної перемоги України, чи, як мінімум, стійкого миру з гарантіями. Якщо цього не буде, то я буду боротись за те, щоб покинути Україну.


маю право покинути, але буду залишатись в Україні попри всі проблеми
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:36

А фронт і далі сипиться без ура-патріотів

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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Трамп вже перевершив очікування наполегливо роблячи заяви про необхідність завершення війни яка не має ніяких перспектив


1ше питання: чиї очікування, чим перевершив, болтовнею?

2ге питання: як вплинули заяви трамп-пам-пам на путіна і на інтенсивність БД, ракетних обстрілів по ночам?

3-те питання: яка буде реакція трам-пам-пам на те, що путін підтримає цю "гру в чотири руки"?

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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:48

  _hunter написав: -- вы зачем область отдельно от страны рассматриваете?

По такой логике "горожане" -- вообще нежиснеспособный подвид "селянина мигрировавшего" :wink:
хочу і розглядаю)
ладно, давайте цілою країною.) При сучасній економічній базі і запросах українця Україна перенаселена.
Особливої потреби в завезення сюди нового населення нема. Хіба "багладешці" приїдуть.
Да, був колись час коли на території україни були колонії приміром німців і була сюди німецька міграція, но вони ішли не для того щоб жити як місцеві, вони несли з собою зовсім інші технології.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:48

  Успіх написав:
  flyman написав:Комусь $120..$180 на місяць буде достатньо закрити базові потреби,
https://fi202x.blogspot.com/2025/01/120-2024.html
а кому "подорож в Париж і окуляри за 350євро" то "існування на межі бідності"

Тому перший - не йде воювати за шалені гроші, бо достатньо і мінімум(120-180дол/міс)
А другої - чоловік теж не йде воювати, бо це мізер для його жінки, яка сама може насосати окуляри на раз-два, чи два зразу... :mrgreen: :lol:


Ти , потворне створіння .... НЕ ХАМИ .
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:49

  Дюрі-бачі написав:
  холява написав:ПЛЯ ..... як же можна однією фразою перекреслити все позитивне про себе ....


Ось що буває, коли кажеш правду.


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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:52

  Успіх написав:
  Дюрі-бачі написав:prodigy А що Ви хочете почути?
От візьмемо мене: я маю відстрочку за роботою, а якщо б не мав, то іншими способами б ухилявся. Я чудово розумію, що на фронті за кілька днів я 200 чи 300.
Фронту трохи допомагаю, скоріш для чистоти совісті: доначу знайомим на збори десь 5% свого доходу.
Я б звісно хотів повної перемоги України, чи, як мінімум, стійкого миру з гарантіями.Якщо цього не буде, то я буду боротись за те, щоб покинути Україну.
+100500!!!👍
От, саме так - ЧЕСНО(!!!) мали б тут відповідати ВСІ форумчани, а не "круть-верть"!


Такий же як і ти, дізертир і ухилянт .

.... ну а ті що загинули ,захищаючи свою й твою домівку ,ХТО ?
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:52

  Letusrock написав:
  prodigy написав:5.Досить мала група (6-7 форумчан), які бажають перемоги, а не капітуляції, тому роеально розуміють, що війна буде тривати по пре всі заяви Трампа, бо такова ситуація, що путін відчуває свою сили. Треба позбавити цього маняка сили. Допомога військовим всіма можливостями.

тільки ви забули додати що ця мала група або порішали відстрочку, або не той гендер або 60+, саме тому для них не проблема "бажати тільки перемоги" і "війна на роки"

Самому prodigy уже тоже 60+ и он ни дня не воевал. Зато он "пылает классовой ненавистью" и готов воевать "до последней вербы", надеясь на мифические варианты:
наступати ми не будемо, знищим всіх і потім буде як наступ в Харківській області-де було просування по 100км за 3 дні.
навіть сьогодні не проблема прорвати лінії орків

И, кстати, в Харьковской области не было "знищим всіх" перед наступлением.
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
ЛАД
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