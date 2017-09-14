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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:30
ЛАД написав:
Это к вопросу о том, что по мнению некоторых форумчан Зеленский не хочет окончания войны. Не стоит свои домыслы выдавать за истину.
Віримо, особливо після "майських шашликів".
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:31
холява написав:
ПЛЯ ..... як же можна однією фразою перекреслити все позитивне про себе ....
Ось що буває, коли кажеш правду.
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:32
ЛАД написав: Дюрі-бачі написав: АндрейМ написав:
неконституційно.
Такими темпами і Янукович треба вважати "легітимний", бо він втік не за конституцією...
+++
І, головне, замінили його неконституційно.
Але про це АндрейМ
чомусь не згадує.
Бувають непередбачувані ситуації.
Це як "неконституційно"? Знову ЛАД спалився на наратівах.
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:32
d44 написав: prodigy написав:
якщо буде значна перевага в артилерії, далекобійній зброї-то це дасть можливість розматувати орків на стадії логістики, не давати ворогу сосредоточуватись (накопичати лс), піхота потрібна для оборони
наступати ми не будемо, знищим всіх і потім буде як наступ в Харківській області-де було просування по 100км за 3 дні.
навіть сьогодні не проблема прорвати лінії орків (коли вони постійно в наступі, оборону вони невстишають будувати. Проблема, що відсутність дастатньої кількості резервів не принесе користі від цього прориву (бо для закрівлення в прорив вводять війська пітримки першого ешелону. Тому на сьогодні треба сворити ці резерви.Війна буде тривати ще рік -півтора мінімум, тому не розводите срачі і пишіть про здоровий глузд
Ви такий мрійник, як Зеленський і команда.
а ви до якої категорії себе відносите? чи згодні ви на мир за будь яку ціну?(нетривалий звісно мир)
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:35
Дюрі-бачі написав:prodigy
А що Ви хочете почути?
От візьмемо мене: я маю відстрочку за роботою, а якщо б не мав, то іншими способами б ухилявся. Я чудово розумію, що на фронті за кілька днів я 200 чи 300.
Фронту трохи допомагаю, скоріш для чистоти совісті: доначу знайомим на збори десь 5% свого доходу.
Я б звісно хотів повної перемоги України, чи, як мінімум, стійкого миру з гарантіями. Якщо цього не буде, то я буду боротись за те, щоб покинути Україну.
маю право покинути, але буду залишатись в Україні попри всі проблеми
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:44
fox767676 написав:
Трамп вже перевершив очікування наполегливо роблячи заяви
про необхідність завершення війни яка не має ніяких перспектив
1ше питання: чиї очікування, чим перевершив, болтовнею?
2ге питання: як вплинули заяви трамп-пам-пам на путіна і на інтенсивність БД, ракетних обстрілів по ночам?
3-те питання: яка буде реакція трам-пам-пам на те, що путін підтримає цю "гру в чотири руки"?
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:48
_hunter написав:
-- вы зачем область отдельно от страны рассматриваете?
По такой логике "горожане" -- вообще нежиснеспособный подвид "селянина мигрировавшего"
хочу і розглядаю)
ладно, давайте цілою країною.) При сучасній економічній базі і запросах українця Україна перенаселена.
Особливої потреби в завезення сюди нового населення нема. Хіба "багладешці" приїдуть.
Да, був колись час коли на території україни були колонії приміром німців і була сюди німецька міграція, но вони ішли не для того щоб жити як місцеві, вони несли з собою зовсім інші технології.
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:48
Успіх написав:
Тому перший - не йде воювати за шалені гроші, бо достатньо і мінімум(120-180дол/міс)
А другої - чоловік теж не йде воювати, бо це мізер для його жінки, яка сама може насосати окуляри на раз-два, чи два зразу...
Ти , потворне створіння .... НЕ ХАМИ .
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:49
Дюрі-бачі написав: холява написав:
ПЛЯ ..... як же можна однією фразою перекреслити все позитивне про себе ....
Ось що буває, коли кажеш правду.
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:52
Успіх написав: Дюрі-бачі написав:prodigy
А що Ви хочете почути? От візьмемо мене: я маю відстрочку за роботою, а якщо б не мав, то іншими способами б ухилявся. Я чудово розумію, що на фронті за кілька днів я 200 чи 300.
Фронту трохи допомагаю, скоріш для чистоти совісті: доначу знайомим на збори десь 5% свого доходу.
Я б звісно хотів повної перемоги України, чи, як мінімум, стійкого миру з гарантіями.
Якщо цього не буде, то я буду боротись за те, щоб покинути Україну.
+100500!!!👍
От, саме так - ЧЕСНО(!!!) мали б тут відповідати ВСІ форумчани, а не "круть-верть"!
Такий же як і ти, дізертир і ухилянт .
.... ну а ті що загинули ,захищаючи свою й твою домівку ,ХТО ?
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