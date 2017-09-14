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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1211112112121131211412115 ... 12119>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 123
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:30

  ЛАД написав:Это к вопросу о том, что по мнению некоторых форумчан Зеленский не хочет окончания войны. Не стоит свои домыслы выдавать за истину.

Віримо, особливо після "майських шашликів".
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:ПЛЯ ..... як же можна однією фразою перекреслити все позитивне про себе ....


Ось що буває, коли кажеш правду.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:32

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:
  АндрейМ написав:неконституційно.

Такими темпами і Янукович треба вважати "легітимний", бо він втік не за конституцією...

+++
І, головне, замінили його неконституційно.
Але про це АндрейМ чомусь не згадує.
Бувають непередбачувані ситуації.

Це як "неконституційно"? Знову ЛАД спалився на наратівах.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:32

  d44 написав:
  prodigy написав:якщо буде значна перевага в артилерії, далекобійній зброї-то це дасть можливість розматувати орків на стадії логістики, не давати ворогу сосредоточуватись (накопичати лс), піхота потрібна для оборони

наступати ми не будемо, знищим всіх і потім буде як наступ в Харківській області-де було просування по 100км за 3 дні.
навіть сьогодні не проблема прорвати лінії орків (коли вони постійно в наступі, оборону вони невстишають будувати. Проблема, що відсутність дастатньої кількості резервів не принесе користі від цього прориву (бо для закрівлення в прорив вводять війська пітримки першого ешелону. Тому на сьогодні треба сворити ці резерви.Війна буде тривати ще рік -півтора мінімум, тому не розводите срачі і пишіть про здоровий глузд
Ви такий мрійник, як Зеленський і команда.


а ви до якої категорії себе відносите? чи згодні ви на мир за будь яку ціну?(нетривалий звісно мир)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:35

  Дюрі-бачі написав:prodigy А що Ви хочете почути?
От візьмемо мене: я маю відстрочку за роботою, а якщо б не мав, то іншими способами б ухилявся. Я чудово розумію, що на фронті за кілька днів я 200 чи 300.
Фронту трохи допомагаю, скоріш для чистоти совісті: доначу знайомим на збори десь 5% свого доходу.
Я б звісно хотів повної перемоги України, чи, як мінімум, стійкого миру з гарантіями. Якщо цього не буде, то я буду боротись за те, щоб покинути Україну.


маю право покинути, але буду залишатись в Україні попри всі проблеми
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Трамп вже перевершив очікування наполегливо роблячи заяви про необхідність завершення війни яка не має ніяких перспектив


1ше питання: чиї очікування, чим перевершив, болтовнею?

2ге питання: як вплинули заяви трамп-пам-пам на путіна і на інтенсивність БД, ракетних обстрілів по ночам?

3-те питання: яка буде реакція трам-пам-пам на те, що путін підтримає цю "гру в чотири руки"?

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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:48

  _hunter написав: -- вы зачем область отдельно от страны рассматриваете?

По такой логике "горожане" -- вообще нежиснеспособный подвид "селянина мигрировавшего" :wink:
хочу і розглядаю)
ладно, давайте цілою країною.) При сучасній економічній базі і запросах українця Україна перенаселена.
Особливої потреби в завезення сюди нового населення нема. Хіба "багладешці" приїдуть.
Да, був колись час коли на території україни були колонії приміром німців і була сюди німецька міграція, но вони ішли не для того щоб жити як місцеві, вони несли з собою зовсім інші технології.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:48

  Успіх написав:
  flyman написав:Комусь $120..$180 на місяць буде достатньо закрити базові потреби,
https://fi202x.blogspot.com/2025/01/120-2024.html
а кому "подорож в Париж і окуляри за 350євро" то "існування на межі бідності"

Тому перший - не йде воювати за шалені гроші, бо достатньо і мінімум(120-180дол/міс)
А другої - чоловік теж не йде воювати, бо це мізер для його жінки, яка сама може насосати окуляри на раз-два, чи два зразу... :mrgreen: :lol:


Ти , потворне створіння .... НЕ ХАМИ .
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:49

  Дюрі-бачі написав:
  холява написав:ПЛЯ ..... як же можна однією фразою перекреслити все позитивне про себе ....


Ось що буває, коли кажеш правду.


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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:52

  Успіх написав:
  Дюрі-бачі написав:prodigy А що Ви хочете почути?
От візьмемо мене: я маю відстрочку за роботою, а якщо б не мав, то іншими способами б ухилявся. Я чудово розумію, що на фронті за кілька днів я 200 чи 300.
Фронту трохи допомагаю, скоріш для чистоти совісті: доначу знайомим на збори десь 5% свого доходу.
Я б звісно хотів повної перемоги України, чи, як мінімум, стійкого миру з гарантіями.Якщо цього не буде, то я буду боротись за те, щоб покинути Україну.
+100500!!!👍
От, саме так - ЧЕСНО(!!!) мали б тут відповідати ВСІ форумчани, а не "круть-верть"!


Такий же як і ти, дізертир і ухилянт .

.... ну а ті що загинули ,захищаючи свою й твою домівку ,ХТО ?
холява
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