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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:52
Letusrock написав: prodigy написав:
5.Досить мала група (6-7 форумчан), які бажають перемоги, а не капітуляції, тому роеально розуміють, що війна буде тривати по пре всі заяви Трампа, бо такова ситуація, що путін відчуває свою сили. Треба позбавити цього маняка сили. Допомога військовим всіма можливостями.
тільки ви забули додати що ця мала група або порішали відстрочку, або не той гендер або 60+, саме тому для них не проблема "бажати тільки перемоги" і "війна на роки"
Самому prodigy
уже тоже 60+ и он ни дня не воевал. Зато он "пылает классовой ненавистью" и готов воевать "до последней вербы", надеясь на мифические варианты:
наступати ми не будемо, знищим всіх і потім буде як наступ в Харківській області-де було просування по 100км за 3 дні.
навіть сьогодні не проблема прорвати лінії орків
И, кстати, в Харьковской области не было "знищим всіх" перед наступлением.
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:53
ЛАД написав:
Сегодня проблема перенаселения решается беженцами....Если откажутся, вполне возможна война за "жизненное пространство". т.е. за территории.
Самые густонаселённые страны и территории
Бангладеш — 1087
Палестинская территория — 734
Тайвань — 649
Южная Корея — 505
Ливан — 464
Руанда — 422
Пуэрто-Рико — 410
Нидерланды — 404
Бурунди — 391
Индия — 388
Данные в единицах: человек на квадратный километр
кто из них воюет? или вы допускаете что в ближайшие 300 лет этот список изменится? война за территорию - прошлый век.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 24 січ, 2025 13:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:56
tester7336 написав: prodigy написав:
Тут 5 категорії персонажей:
1. Хто воює, або відвоював 2-2.5 роки
2. Ті, хто ухиляється від призову (таких тут більшість), вони волають про Констітуцію, і права.
...........
тут фінансовий форум. думаєте народ не вирішив свої проблеми з призовом?
....
Думаю, нет.
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:57
Banderlog написав:
хочу і розглядаю)
_hunter написав:
-- вы зачем область отдельно от страны рассматриваете?
По такой логике "горожане" -- вообще нежиснеспособный подвид "селянина мигрировавшего"
ладно, давайте цілою країною.) При сучасній економічній базі і запросах українця Україна перенаселена
.
Особливої потреби в завезення сюди нового населення нема. Хіба "багладешці" приїдуть.
Да, був колись час коли на території україни були колонії приміром німців і була сюди німецька міграція, но вони ішли не для того щоб жити як місцеві, вони несли з собою зовсім інші технології.
Ну так-то и рука -- в природе нежиснеспособна. Но они (отдельно от) в природе и не встречаются
Это откуда следует? И при чем тут "завоз населения" к перенаселению: до перенаселения есть долгий путь от "недонаселения" через "нормально-население"
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 14:01
Дюрі-бачі написав: холява написав:
ПЛЯ ..... як же можна однією фразою перекреслити все позитивне про себе ....
Ось що буває, коли кажеш правду.
правда ура патріотам не потрібна. )
Брехня вона буває різною, є і люди які самі боряться, і залишаються в Україні, но дітей своїх вивезли.
Приміром Кличко, чи Порошенко хоч в окоп не лізуть, боряться в інших місцях, но якось дітей прєдпочітають тримати подалі
.
В армії і полковники є, які воюють з 14 , но синів чомусь вивезли.
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 14:02
Дюрі-бачі написав: холява написав:
ПЛЯ ..... як же можна однією фразою перекреслити все позитивне про себе ....
Ось що буває, коли кажеш правду.
Думаю що вам іноді попадаються нерозумні студенти і ви допомогаєте їм зрозуміти помилки
От я вам і хочу розтлумачити деякі речі ...
..до хати вдерлись бандити , до твоїх батьків , батьків жінки , тримають за ноги дітей долярчика , а ви разом з долярчиком кажете " та пішли всі у ЖУОП , я все буду робити щоб їх НЕЗАХИЩАТИ , а якщо щось страшне ЗІБУ за кордон .
от як до вас відноситись ?
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 14:09
_hunter написав: Banderlog написав:
хочу і розглядаю)
_hunter написав:
-- вы зачем область отдельно от страны рассматриваете?
По такой логике "горожане" -- вообще нежиснеспособный подвид "селянина мигрировавшего"
ладно, давайте цілою країною.) При сучасній економічній базі і запросах українця Україна перенаселена
.
Особливої потреби в завезення сюди нового населення нема. Хіба "багладешці" приїдуть.
Да, був колись час коли на території україни були колонії приміром німців і була сюди німецька міграція, но вони ішли не для того щоб жити як місцеві, вони несли з собою зовсім інші технології.
Ну так-то и рука -- в природе нежиснеспособна. Но они (отдельно от) в природе и не встречаются
Это откуда следует? И при чем тут "завоз населения" к перенаселению: до перенаселения есть долгий путь от "недонаселения" через "нормально-население"
яке "перенаселення"?
хтось вирішив що це територія закріпачення, і її доїть,
в той час, коли світ починає жити і живе в мережі, спілкування там по інтересам, товариства по інтересам, криптобабло кожна кухарка може емітувати, а тут про якісь кордони які тушка без дозволу феодала не може перетнути, бо вона його бачте власність з неоплаченим священним боргом, це звідки, з брошури ВКП(б)?
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 14:12
Дюрі-бачі написав: холява написав:
ПЛЯ ..... як же можна однією фразою перекреслити все позитивне про себе ....
Ось що буває, коли кажеш правду.
нового вы не написали ничего, но спасибо что расшевелили местное болото, которое возомнило что вы их будете защищать. И даже возможно задвухсотитесь ради пенсии холявы и продиджи.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 24 січ, 2025 14:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 14:12
prodigy написав:
1ше питання: чиї очікування, чим перевершив, болтовнею?
2ге питання: як вплинули заяви трамп-пам-пам на путіна і на інтенсивність БД, ракетних обстрілів по ночам?
3-те питання: яка буде реакція трам-пам-пам на те, що путін підтримає цю "гру в чотири руки"?
Тим що знайшов мужність кардинально змінити риторику і почати реально займатись закінченням війни, а не профанаціею підтримки як демократи.
Якщо не можете (американці) реально допомогти з деокупаціею з якихось невідомих причин(кейс осені 2022), то краще чесно про це заявити,а не дурити нещасних українців що "ось-ось, і ще трохи ось-ось, і щось воно буде"
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 14:13
andrijk777 написав: detroytred написав: Wirująświatła написав:
кто их захватил? вы путаете захват территорий внешней силой с внутренним политическим противостоянием.
Захоплення.
І тільки потім оті різні форми і час контролю захоплених територій.
А суть та ж сама.
Наявність та застосування збройних сил для оволодіння територією на початковому етапі. Саме зовнішніми.
Ні, суть різна. Ви плутаєте захоплення і анексію. Грузія - це була війна, було захоплення але не було анексії. Абхазія не рахується, вона і до війни контролювалась рф.
Єдиний подібний кекс - це Кувейт. Але він також був досить швидко звільнений.
Крим - вже 11 років під РФ. Це фактично перший випадок з кінця 2СВ такої відвертої агресії і порушення міжнародних норм.
Анексія є лише одним з варіантів захоплення.
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