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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 14:13
andrijk777 написав: detroytred написав: Wirująświatła написав:
кто их захватил? вы путаете захват территорий внешней силой с внутренним политическим противостоянием.
Захоплення.
І тільки потім оті різні форми і час контролю захоплених територій.
А суть та ж сама.
Наявність та застосування збройних сил для оволодіння територією на початковому етапі. Саме зовнішніми.
Ні, суть різна. Ви плутаєте захоплення і анексію. Грузія - це була війна, було захоплення але не було анексії. Абхазія не рахується, вона і до війни контролювалась рф.
Єдиний подібний кекс - це Кувейт. Але він також був досить швидко звільнений.
Крим - вже 11 років під РФ. Це фактично перший випадок з кінця 2СВ такої відвертої агресії і порушення міжнародних норм.
Анексія є лише одним з варіантів захоплення.
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 14:17
холява написав:
.до хати вдерлись бандити , до твоїх батьків , батьків жінки , тримають за ноги дітей долярчика , а ви разом з долярчиком
Як цивілізовані люди викликаємо поліцію і чекаємо поки бандитів арештують.
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 14:17
_hunter написав:
Ну так-то и рука -- в природе нежиснеспособна. Но они (отдельно от) в природе и не встречаются
ви якусь складну філософію заводите. Все просто - виїждає населення значить перенаселено, приїжджає значить недонаселено
Все відносно і залежить не тільки от умов але і от самого населення)
Польща для поляка тісне місце, а частині українців там серед поляків жити краще ніж в Україні і неурівноважує те , ні мова, ні віра, ні виборчі права, ні майно отримане в спадщину од предків).
Тому шо умови збору ягід і одгортання гною од свиней в польші незрівняно кращі ніж в полтаві.
до чого тут одрізані руки поняття не маю)
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 14:19
flyman написав:
от як до вас відноситись ?
а семінарист 60+, тому пас[/quote]
А ти що на форумі не часато буваеш ?
Про себе не буду розповідати , бо всі знають де я був .
Де ти ляпав "помелом" я знаю , а ось
... де ти воював ?
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 14:21
Дюрі-бачі написав: холява написав:
.до хати вдерлись бандити , до твоїх батьків , батьків жінки , тримають за ноги дітей долярчика , а ви разом з долярчиком
Як цивілізовані люди викликаємо поліцію і чекаємо поки бандитів арештують.
Ви часом не пасивний "гомосексуалізм" викладаєте ?
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 14:24
Wirująświatła написав: холява написав:
де ти воював ?
курская дуга? Берлин брали? Вы наполеон?
Віталіна , краще пишить про виховання макак , вам це личить .
Востаннє редагувалось холява
в П'ят 24 січ, 2025 14:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 14:25
Banderlog написав: _hunter написав:
Ну так-то и рука -- в природе нежиснеспособна. Но они (отдельно от) в природе и не встречаются
ви якусь складну філософію заводите. Все просто - виїждає населення значить перенаселено, приїжджає значить недонаселено
Все відносно і залежить не тільки от умов але і от самого населення)
Польща для поляка тісне місце, а частині українців там серед поляків жити краще ніж в Україні і неурівноважує те , ні мова, ні віра, ні виборчі права, ні майно отримане в спадщину од предків).
Тому шо умови збору ягід і одгортання гною од свиней в польші незрівняно кращі ніж в полтаві.
до чого тут одрізані руки поняття не маю)
Саме так.
І так само перевиробництво капіталу -- зупиняється оборот і він стає або вивозиться, означає перевиробництво.
В даних умовах в даному ринку.
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 14:25
Banderlog написав:
хочу і розглядаю)
ладно, давайте цілою країною.) При сучасній економічній базі і запросах українця Україна перенаселена
.
Особливої потреби в завезення сюди нового населення нема. Хіба "багладешці" приїдуть.
Да, був колись час коли на території україни були колонії приміром німців і була сюди німецька міграція, но вони ішли не для того щоб жити як місцеві, вони несли з собою зовсім інші технології.
Якщо з екологічної точки зору (день екологічного боргу) -- то перенаселеність ~двократна.
Щоправда, у Штатів десь так п`ятикратна!
От дали би кільки своїх млн людьов нам на фронт -- і всім було би краще... 😸
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 14:27
Wirująświatła написав: холява написав:
де ти воював ?
курская дуга? Берлин брали? Вы наполеон? Дюрі четко показал что у нас капитализм и как выживать каждый решает сам. Идешь в поликлинику - плати, идешь на базар - плати, на каждом шагу плати, а потом ты еще что то должен. капец.
Казань брал, Астрахань брал, Ревель брал, Шпака не брал (с)
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 14:27
ЛАД написав:
Там есть ещё интересные цитаты:
Трамп сообщил ведущему Fox News Шону Хэннити, что с начала войны погибло, по оценкам, 850 000 российских солдат и 700 000 украинских солдат.
.........
В четверг он сообщил журналистам в Белом доме, что президент Украины Владимир Зеленский уже заявил ему о готовности вести переговоры о прекращении войны.
«С него хватит», — сказал Трамп Хэннити.
Это к вопросу о том, что по мнению некоторых форумчан Зеленский не хочет окончания войны. Не стоит свои домыслы выдавать за истину.
Можна посилання на пост на форумі "з істиною"? Щоб не витрачати час на "домисли", які домінують.
ЗІ Звичайно, те, що Зеленський сказав Трампу, це є "істина" щодо спражніх бажань Зеленського. Все, що сказано людиною, автоматично є істиною і завжди відображую думку людину. Особливо у спілкуванні з тими, від кого залежиш. Це всі знають
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