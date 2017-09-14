|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 24 січ, 2025 14:32
Bobua написав: Banderlog написав:
хочу і розглядаю)
ладно, давайте цілою країною.) При сучасній економічній базі і запросах українця Україна перенаселена
.
Особливої потреби в завезення сюди нового населення нема. Хіба "багладешці" приїдуть.
Да, був колись час коли на території україни були колонії приміром німців і була сюди німецька міграція, но вони ішли не для того щоб жити як місцеві, вони несли з собою зовсім інші технології.
Якщо з екологічної точки зору (день екологічного боргу) -- то перенаселеність ~двократна.
Щоправда, у Штатів десь так п`ятикратна!
От дали би кільки своїх млн людьов нам на фронт -- і всім було би краще... 😸
в них там поля Абрамсів ржавіють, не кажучи про багато чого іншо в закромах
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38081
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1594 раз.
- Подякували: 2805 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: П'ят 24 січ, 2025 14:32
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Отсутствием войн объясняется, конечно, не всё, но очень многое.
я ждал но не дождался от вас вопроса что было бы с ведущими демократиями если бы путин напал на них, например на Финляндию/Польшу. Изменилась бы стоимость человеческой жизни и всё что я перечислил, вернула бы война эти страны на 80 лет назад?
Они к сегодняшнему состоянию шли 80 лет.
Вернуться за день невозможно, на это потребуется больше времени, но гораздо меньше, чем 80 лет. Хотя 80 лет назад режим Виши тоже был.
Есть разные сценарии, но фарш нельзя перекрутить в мясо. Чтобы вдруг цивилизованное общество вернулось к варварству. Наша проблема что мы не были цивилизованными, точнее не успели ими стать за 30 лет, поэтому многое стало возможно что на западе вызвало бы рвоту. Закрытие границ, бусификация, липовая инвалидность.
цивилизация это качественные изменения мозга, а не просто новые шрихи к средневековью.
В этом вы ошибаетесь - слишком хорошо думаете о человечестве.
Тяжело вырастить/воспитать "нового человека", о кот. мечтали коммунисты, а вытащить на поверхность звериное мурло гораздо проще. Гитлер это хорошо продемонстрировал.
ЛАД написав:
Поинтересуйтесь, как в ту войну в демократических США отправили в лагеря всех японцев. Без разбора и без обвинений, просто за то, что японцы.
и такое в цивилизованных странах теперь невозможно. А у русских возможно, они сделав какой то рывок начали усиленно деградировать где то с 2008.
Вполне возможно и в цивилизованных странах.
Обратите внимание, какой поддержкой пользуется лозунг Трампа о депортации. Причём, даже у многих людей, которые сами недавно были мигрантами.
Какой поддержкой пользуются антииммигрантские лозунги в Европе и как благодаря этим лозунгам поднимаются АдГ в Германии и правые партии в других европейских странах. Это, конечно, не интернирование, но очень недалеко.
По работе бывал там часто и каждый год контраст с другими странами был сильнее и сильнее. Было странно как люди покупая новые авто (не жигули) и одежду в бутиках при этом ведут себя как дикари. Многие русские по синьке лезли на бытовой конфликт по поводу и без. Я даже перестал с ними ужинать чтобы не начинать. Песня та же путин всех победит, америке скоро конец.
У нас "по синьке" не лезут?
Ну а "путин всех победит, америке скоро конец" - если из каждого утюга слушать это годами, то впитывается.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 32629
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4827 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 24 січ, 2025 14:35
Wirująświatła написав: холява написав:
де ти воював ?
курская дуга? Берлин брали? Вы наполеон? Дюрі четко показал что у нас капитализм и как выживать каждый решает сам. Идешь в поликлинику - плати, идешь на базар - плати, на каждом шагу плати, а потом ты еще что то должен. капец.
Що за дурний звичай дописувати через деякий час ?
Мова йшла тілки за ЗАХИСТ БАТЬКІВЩИНИ , а не за кошторис годування макак .
-
холява
-
2
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 5018
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4138 раз.
- Подякували: 4517 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
Додано: П'ят 24 січ, 2025 14:35
Bobua написав:
і всім було би краще... 😸
Фішка в тому, що, як особисто йому краще, кожен визначає сам. Сам собі.
Це є перепоною і протиріччям, коли справа чи проблеми спільні.
Багато речей навіть за капіталізму та демократії все рівно апріорі залишаються несумісними.
Контракт і любов до Батьківщини.
Бусифікація і європейські цінності.
Примусове будь-що і вільний вибір.
І т.д.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 29828
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 24 січ, 2025 14:40
_hunter написав: Banderlog написав: _hunter написав:
Ну так-то и рука -- в природе нежиснеспособна. Но они (отдельно от) в природе и не встречаются
ви якусь складну філософію заводите. Все просто - виїждає населення значить перенаселено, приїжджає значить недонаселено
Все відносно і залежить не тільки от умов але і от самого населення)
Польща для поляка тісне місце, а частині українців там серед поляків жити краще ніж в Україні і неурівноважує те , ні мова, ні віра, ні виборчі права, ні майно отримане в спадщину од предків).
Тому шо умови збору ягід і одгортання гною од свиней в польші незрівняно кращі ніж в полтаві.
до чого тут одрізані руки поняття не маю)
Вы вслед за ЛАД
ом банальную бедность перенаселением называете. Ну ок.
Шо значить бідність? От є допустим закарпаття. Лісорубів і вівчарів там жити може одна кількість а програмістів і зубних драчів інша.
Може навіть статись що щоб прокормити зубних драчів лісорубів не вистачає.
Вони їдуть в польщу і там чистять гній, можно звичайно привезти "бангладешців" на розплід, але шо їх втримає в закарпатті якщо в польщі краще? Тому зубні драчі теж мігрують...
Ви, доречі, самі де проживаєте? Не хочете кудись в комишуваху?
даж не буду писати в яку. Тут на сході їх з 10
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 1817
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 24 січ, 2025 14:41
Wirująświatła написав: Wirująświatła написав: холява написав:
де ти воював ?
курская дуга? Берлин брали? Вы наполеон?
Віталіна , краще пишить про виховання макак , ва це личить .
вас воспитывать дело безнадежное, ни одна макака так не бахвалится на форумах как вы.Вы еще до войны бахвалились какой вы сука успешный доктор-бизнесмен. А сейчас уже герой-патриот- наш защитник. Шизофреников среди макак я не встречал, а в вашем лице вот встретил.[/quote]
Це для тебе я бахвалюсь , бо тобі протиставити нема чого .
Будь ласка , прошу написати висновок , сімптоми , можна курс лікування .
Маю надію що у вас зараз не менопауза , а то напишите щось зі зла .
-
холява
-
2
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 5018
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4138 раз.
- Подякували: 4517 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
Додано: П'ят 24 січ, 2025 14:42
ЛАД написав:
В этом вы ошибаетесь - слишком хорошо думаете о человечестве.
Тяжело вырастить/воспитать "нового человека", о кот. мечтали коммунисты, а вытащить на поверхность звериное мурло гораздо проще. Гитлер это хорошо продемонстрировал.
можливо, створивши певні умови, але це працює на короткому горизонті часу, так що ваша теорія ущєрбності людства така ж ущєрбна як і комуно-фашизм у різних проявах
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38081
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1594 раз.
- Подякували: 2805 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: П'ят 24 січ, 2025 14:45
Дюрі-бачі написав:prodigy
А що Ви хочете почути?
От візьмемо мене: я маю відстрочку за роботою, а якщо б не мав, то іншими способами б ухилявся. Я чудово розумію, що на фронті за кілька днів я 200 чи 300.
Фронту трохи допомагаю, скоріш для чистоти совісті: доначу знайомим на збори десь 5% свого доходу.
Я б звісно хотів повної перемоги України, чи, як мінімум, стійкого миру з гарантіями. Якщо цього не буде, то я буду боротись за те, щоб покинути Україну.
Почему? Здоровье? Другие причины?
Без подколок, просто интересно мнение разных людей.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 32629
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4827 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 24 січ, 2025 14:45
ЛАД написав:
Вполне возможно и в цивилизованных странах.
Обратите внимание, какой поддержкой пользуется лозунг Трампа о депортации. Причём, даже у многих людей, которые сами недавно были мигрантами.
Какой поддержкой пользуются антииммигрантские лозунги в Европе и как благодаря этим лозунгам поднимаются АдГ в Германии и правые партии в других европейских странах. Это, конечно, не интернирование, но очень недалеко.
З якого дива має якась держава чи суспільстово приймати інородні тіла та ще й в "конячих дозах"? Щоби що? Вам в Харків пару десятків-сотень тисяч корейців не будете проти? Як щодо талібів?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38081
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1594 раз.
- Подякували: 2805 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: П'ят 24 січ, 2025 14:48
prodigy написав:
Тут 5 категорії персонажей:
1. Хто воює, або відвоював 2-2.5 роки
2. Ті, хто ухиляється від призову (таких тут більшість), вони волають про Констітуцію, і права.
3. Ті, хто законно/або незаконно зліняв з країни і критикує владу з безпечної відстані
4. Ті, хто за віком 60+ але бажає рпв за будь яку ціну(навіть втратою не тільки половини теріторії, а втратою державності).
5.Досить мала група (6-7 форумчан), які бажають перемоги, а не капітуляції, тому роеально розуміють, що війна буде тривати по пре всі заяви Трампа, бо такова ситуація, що путін відчуває свою сили. Треба позбавити цього маняка сили. Допомога військовим всіма можливостями.
Зовсім не справедлива класифікація, напевно підлаштована "під себе". Особливо смішно з 4 категорії, чому це вони бажають рпв? Якраз навпаки. Також цікаво чому представники вашої 5 групи не воюють, раз вони такі "свідомі"?
Для об'єктивності в першу чергу потрібно поділити людей по їх ситуації:
1. Воює або воював.
2. Ухилянт в якого "все схвачено", який точно на війну не піде. Представник - Будівельник. В народі таких небагато, але на форумі таких є достатньо багато.
3. Ухилянт(або майбутній ухилянт
) якому загрожує мобілізація. Або їх родичі, які реально їх люблять.
4. Злиняли з України
5. 60+, жінки. Таких тотальна більшість в Україні. Нажаль саме вони визначають долю країни на виборах, в опитуваннях. На форумі їх відносно небагато.
Маючи таку класифікацію можна логічно визначити погляди цих категорій. Коротко:
1. Не знаю настрої цих людей. Напевно вони різні. Долі таких людей дуже різні.
2. Ці очевидно за "вічну війну".
3. Ці очевидно за перемир'я, сильні уступки путіну і т.д.
4. Ці очевидно за "вічну війну".
5. Тут різні думки. Зазвичай тут домінують "патріотичні підходи". Загрібати жар чужими руками - це типова логіки для них. Часто вони навіть не усвідомлюють цього. Цим зловживають жінки. Вони вважають що мужчина повинен йти і "захищати", тому що він мужчина. А в 60+ є синдром "втраченого покоління", розуміючи що їхньому поколінню нічого не вдалося вони надіяться що теперішнє покоління "підніме Україну".
*під "вічною війною" я розумію позицію "давайте будемо продовжувати війну, умов для миру сьогодні немає". Для мене очевидно що таких умов вже ніколи не буде(вважаю нереальним вихід на "кордони 91"). Відповідно така позиція перетворюється в "давайте будемо продовжувати війну", тобто в "вічну війну".
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 6017
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman
, fox767676
, Google Adsense [Bot] і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|28
|81960
|
Чет 23 січ, 2025 16:08
yama
|
|1493
|256060
|
|
|6076
|900430
|
|