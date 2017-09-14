Додано: П'ят 24 січ, 2025 14:48

prodigy написав: Тут 5 категорії персонажей:

1. Хто воює, або відвоював 2-2.5 роки

2. Ті, хто ухиляється від призову (таких тут більшість), вони волають про Констітуцію, і права.

3. Ті, хто законно/або незаконно зліняв з країни і критикує владу з безпечної відстані

4. Ті, хто за віком 60+ але бажає рпв за будь яку ціну(навіть втратою не тільки половини теріторії, а втратою державності).

5.Досить мала група (6-7 форумчан), які бажають перемоги, а не капітуляції, тому роеально розуміють, що війна буде тривати по пре всі заяви Трампа, бо такова ситуація, що путін відчуває свою сили. Треба позбавити цього маняка сили. Допомога військовим всіма можливостями. Тут 5 категорії персонажей:1. Хто воює, або відвоював 2-2.5 роки2. Ті, хто ухиляється від призову (таких тут більшість), вони волають про Констітуцію, і права.3. Ті, хто законно/або незаконно зліняв з країни і критикує владу з безпечної відстані4. Ті, хто за віком 60+ але бажає рпв за будь яку ціну(навіть втратою не тільки половини теріторії, а втратою державності).5.Досить мала група (6-7 форумчан), які бажають перемоги, а не капітуляції, тому роеально розуміють, що війна буде тривати по пре всі заяви Трампа, бо такова ситуація, що путін відчуває свою сили. Треба позбавити цього маняка сили. Допомога військовим всіма можливостями.

Зовсім не справедлива класифікація, напевно підлаштована "під себе". Особливо смішно з 4 категорії, чому це вони бажають рпв? Якраз навпаки. Також цікаво чому представники вашої 5 групи не воюють, раз вони такі "свідомі"?Для об'єктивності в першу чергу потрібно поділити людей по їх ситуації:1. Воює або воював.2. Ухилянт в якого "все схвачено", який точно на війну не піде. Представник - Будівельник. В народі таких небагато, але на форумі таких є достатньо багато.3. Ухилянт(або майбутній ухилянт) якому загрожує мобілізація. Або їх родичі, які реально їх люблять.4. Злиняли з України5. 60+, жінки. Таких тотальна більшість в Україні. Нажаль саме вони визначають долю країни на виборах, в опитуваннях. На форумі їх відносно небагато.Маючи таку класифікацію можна логічно визначити погляди цих категорій. Коротко:1. Не знаю настрої цих людей. Напевно вони різні. Долі таких людей дуже різні.2. Ці очевидно за "вічну війну".3. Ці очевидно за перемир'я, сильні уступки путіну і т.д.4. Ці очевидно за "вічну війну".5. Тут різні думки. Зазвичай тут домінують "патріотичні підходи". Загрібати жар чужими руками - це типова логіки для них. Часто вони навіть не усвідомлюють цього. Цим зловживають жінки. Вони вважають що мужчина повинен йти і "захищати", тому що він мужчина. А в 60+ є синдром "втраченого покоління", розуміючи що їхньому поколінню нічого не вдалося вони надіяться що теперішнє покоління "підніме Україну".*під "вічною війною" я розумію позицію "давайте будемо продовжувати війну, умов для миру сьогодні немає". Для мене очевидно що таких умов вже ніколи не буде(вважаю нереальним вихід на "кордони 91"). Відповідно така позиція перетворюється в "давайте будемо продовжувати війну", тобто в "вічну війну".