ЛАД написав:В этом вы ошибаетесь - слишком хорошо думаете о человечестве.
я плохо думаю о человечестве, люди отдаются порокам - жадности, обжоству, алкоголю. Пренебрегают интересами окружающих ради своих. Психология считает такое поведение нормой. И вся цивилизация идет к тому чтобы жирную свинью (я не имею в виду кого то конкретно) не трогали. Каждый сам за себя и чужие границы неприкосновенны. В этих условиях провести мобилизацию за идею нереально. В основном по этой причине цивилизованные страны после 1945 не воюют. США влазили во вьетнам, не без того, попытки были. Потом посмотрели на последствия, США еще долго зализывала вьетнамские раны.
ЛАД написав:Обратите внимание, какой поддержкой пользуется лозунг Трампа о депортации. Причём, даже у многих людей, которые сами недавно были мигрантами. Какой поддержкой пользуются антииммигрантские лозунги в Европе и как благодаря этим лозунгам поднимаются АдГ в Германии и правые партии в других европейских странах. Это, конечно, не интернирование, но очень недалеко.
у вас социология? поделитесь. А вообще люди думают то, что говорят им сми. Или вы думаете пересичный американец знает где Украина и суть конфликта? Правые в Германии поднимаются с 1991 года, никак не поднимутся. Потому что одно дело лозунги, а другое заплатить за чье то безумство из своего кошелька. На лозунгах много кто приходит к власти, но потом риторика резко меняется (посмотрит что Трамп через полгода будет петь про перемирие). Со времен гитлера есть осознание, что любая авантюра будет каждому налогоплательщику стоить денег. Неважно через инфляцию или безработицу.
ЛАД написав:У нас "по синьке" не лезут?
по синьку я не имел в виду алкашей и людей с низким IQ. Там даже обычный корпоратив если на нем присутствовали украинцы превращался в пьяный митинг. И это приличные люди, в рубашках и галстуках. У нас такого близко нет и не было. Конечно в офисе в рабочей обстановке никто политику не обсуждал, были только деловые разговоры.
ЛАД написав:- если из каждого утюга слушать это годами, то впитывается.
если дать себя одурачить можно и одурачится. У меня 2 друга детства живут на рф (выехали до 2014). Никто из них не запутинец, никто не кричал крымнаш, наоборот были возмущены зачем это всё.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 24 січ, 2025 15:03, всього редагувалось 3 разів.
Banderlog написав:Шо значить бідність? От є допустим закарпаття. Лісорубів і вівчарів там жити може одна кількість а програмістів і зубних драчів інша. Може навіть статись що щоб прокормити зубних драчів лісорубів не вистачає. Вони їдуть в польщу і там чистять гній, можно звичайно привезти "бангладешців" на розплід, але шо їх втримає в закарпатті якщо в польщі краще? Тому зубні драчі теж мігрують... Ви, доречі, самі де проживаєте? Не хочете кудись в комишуваху? даж не буду писати в яку. Тут на сході їх з 10
Нам ще не вистачало теорії Мальтуса-Бандерлога-Бобуа про екологічний борг (це ще до неоплатного священного семінаристу) і що людство приречене жити на межі фізичного виживання.
Верес формує свій полк БПЛА... До того ж окремий і суто резервний. Без будь-якого прикріплення до когось або закріплення за ділянкою фронту. Типа вільні мисливці будуть... В резерві. З відповідними умовами.
Можливо і з 3Штурмовою, Азовом буде теж саме. Кракен і так, скоріше за все, по цій схемі одразу.
Спеціалізаці, розподіл, збільшення загальної ефективності. Хоча тут подібне визначають сортизуванням. Хтось же буде умовно безвилазно в окопах і т.д.
Banderlog написав: ви якусь складну філософію заводите. Все просто - виїждає населення значить перенаселено, приїжджає значить недонаселено Все відносно і залежить не тільки от умов але і от самого населення) Польща для поляка тісне місце, а частині українців там серед поляків жити краще ніж в Україні і неурівноважує те , ні мова, ні віра, ні виборчі права, ні майно отримане в спадщину од предків). Тому шо умови збору ягід і одгортання гною од свиней в польші незрівняно кращі ніж в полтаві. до чого тут одрізані руки поняття не маю)
Вы вслед за ЛАДом банальную бедность перенаселением называете. Ну ок.
Шо значить бідність? От є допустим закарпаття. Лісорубів і вівчарів там жити може одна кількість а програмістів і зубних драчів інша. Може навіть статись що щоб прокормити зубних драчів лісорубів не вистачає. Вони їдуть в польщу і там чистять гній, можно звичайно привезти "бангладешців" на розплід, але шо їх втримає в закарпатті якщо в польщі краще? Тому зубні драчі теж мігрують... Ви, доречі, самі де проживаєте? Не хочете кудись в комишуваху? даж не буду писати в яку. Тут на сході їх з 10
Та то и значит: бедные закарпатские лесорубы бегут в Канаду -- где становятся багатыми >>> зубні драчі теж мігрують из Киева -- до сих пор не мигрируют Но, опять же: вы слишком фиксируетесь на частных случаях -- даже в том же Сеуле/Нью-Йорке стоматологи набрав "веса" перемещаются в райончик подороже. По такой логике "неперенаселенной" страны вообще нет.
холява написав:Мова йшла тілки за ЗАХИСТ БАТЬКІВЩИНИ , а не за кошторис годування макак .
попытайтесь их взаимосвязать. если всю жизнь пашешь за 500 уе (а многие еще меньше) о какой защите речь, что защищать свою бедность? Тем кому нужны быстрые деньги и кто готов рискнуть - уже на фронте. Как мотивировать остальных хз, и все хз. Когда станет совсем плохо богатые убегут с зеленским впереди всех. Они не дурные умирать за родину, если можно пожить в теплых странах с вкусными фруктами на столе. Ваши мантры не работают.
Дюрі-бачі написав:prodigy А що Ви хочете почути? От візьмемо мене: я маю відстрочку за роботою, а якщо б не мав, то іншими способами б ухилявся. Я чудово розумію, що на фронті за кілька днів я 200 чи 300. Фронту трохи допомагаю, скоріш для чистоти совісті: доначу знайомим на збори десь 5% свого доходу. Я б звісно хотів повної перемоги України, чи, як мінімум, стійкого миру з гарантіями. Якщо цього не буде, то я буду боротись за те, щоб покинути Україну.
Капець лицемірна позиція. Тобто інші повинні ставати "200 чи 300" для того щоб ви не стали "200 чи 300". А якщо іншим не вдасться то я злиняю. Жесть.
ЛАД написав:+++ І, головне, замінили його неконституційно. Але про це АндрейМ чомусь не згадує. Бувають непередбачувані ситуації.
Так, бувають непередбачувані ситуації, але влада не повинна брехати і ми не повинні дозволяти їй це робити. Вони мають чесно сказати, що Конституція не дозволяє відкладати проведення виборів Президента, але фізично і логістично їх провести неможливо, а не прикриватись законом. Я розумію, що ми живемо в часи, коли права громадян України обмежуються постановами КМУ, але що буде після війни? Якщо ми нормалізуємо ситуацію, що вибори можна не проводити на підставі закону, то де гарантія, що цей або інший Президент не захоче прийняти інший закон і не проводити вибори? Я дивуюсь наскільки багато людей прийняли нарратив, що закон не дозволяє, а про Конституцію ми просто забудемо.
ЛАД написав:Почему? Здоровье? Другие причины? Без подколок, просто интересно мнение разных людей.
1. Здоров'я не надто. Не смертельно, але обмежено придатний. Пробіжу кілометр і впаду із задишкою. 2. Боягуз. Якщо бачили другий сезон Гри в кальмара, то там є "морпіх", який не приніс патрони, стріляв в повітря. От і я точно такий...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 24 січ, 2025 15:06, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі написав:prodigy А що Ви хочете почути? От візьмемо мене: я маю відстрочку за роботою, а якщо б не мав, то іншими способами б ухилявся. Я чудово розумію, що на фронті за кілька днів я 200 чи 300. Фронту трохи допомагаю, скоріш для чистоти совісті: доначу знайомим на збори десь 5% свого доходу. Я б звісно хотів повної перемоги України, чи, як мінімум, стійкого миру з гарантіями. Якщо цього не буде, то я буду боротись за те, щоб покинути Україну.
Капець лицемірна позиція. Тобто інші повинні ставати "200 чи 300" для того щоб ви не стали "200 чи 300". А якщо іншим не вдасться то я злиняю. Жесть.
Так ,так .... при роз'яснені що воно написало , воно промовило -правду сказав . Откровення від Іоанна
Дюрі-бачі написав:prodigy А що Ви хочете почути? От візьмемо мене: я маю відстрочку за роботою, а якщо б не мав, то іншими способами б ухилявся. Я чудово розумію, що на фронті за кілька днів я 200 чи 300. Фронту трохи допомагаю, скоріш для чистоти совісті: доначу знайомим на збори десь 5% свого доходу. Я б звісно хотів повної перемоги України, чи, як мінімум, стійкого миру з гарантіями.Якщо цього не буде, то я буду боротись за те, щоб покинути Україну.
+100500!!!👍 От, саме так - ЧЕСНО(!!!) мали б тут відповідати ВСІ форумчани, а не "круть-верть"!
Такий же як і ти, дізертир і ухилянт .
.... ну а ті що загинули ,захищаючи свою й твою домівку ,ХТО ?