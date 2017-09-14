Додано: П'ят 24 січ, 2025 14:50

ЛАД написав: В этом вы ошибаетесь - слишком хорошо думаете о человечестве. В этом вы ошибаетесь - слишком хорошо думаете о человечестве.

ЛАД написав: Обратите внимание, какой поддержкой пользуется лозунг Трампа о депортации. Причём, даже у многих людей, которые сами недавно были мигрантами.

Какой поддержкой пользуются антииммигрантские лозунги в Европе и как благодаря этим лозунгам поднимаются АдГ в Германии и правые партии в других европейских странах. Это, конечно, не интернирование, но очень недалеко. Обратите внимание, какой поддержкой пользуется лозунг Трампа о депортации. Причём, даже у многих людей, которые сами недавно были мигрантами.Какой поддержкой пользуются антииммигрантские лозунги в Европе и как благодаря этим лозунгам поднимаются АдГ в Германии и правые партии в других европейских странах. Это, конечно, не интернирование, но очень недалеко.

ЛАД написав: У нас "по синьке" не лезут? У нас "по синьке" не лезут?

ЛАД написав: - если из каждого утюга слушать это годами, то впитывается. - если из каждого утюга слушать это годами, то впитывается.

я плохо думаю о человечестве, люди отдаются порокам - жадности, обжоству, алкоголю. Пренебрегают интересами окружающих ради своих. Психология считает такое поведение нормой. И вся цивилизация идет к тому чтобы жирную свинью (я не имею в виду кого то конкретно) не трогали. Каждый сам за себя и чужие границы неприкосновенны. В этих условиях провести мобилизацию за идею нереально. В основном по этой причине цивилизованные страны после 1945 не воюют. США влазили во вьетнам, не без того, попытки были. Потом посмотрели на последствия, США еще долго зализывала вьетнамские раны.у вас социология? поделитесь. А вообще люди думают то, что говорят им сми. Или вы думаете пересичный американец знает где Украина и суть конфликта? Правые в Германии поднимаются с 1991 года, никак не поднимутся. Потому что одно дело лозунги, а другое заплатить за чье то безумство из своего кошелька. На лозунгах много кто приходит к власти, но потом риторика резко меняется (посмотрит что Трамп через полгода будет петь про перемирие). Со времен гитлера есть осознание, что любая авантюра будет каждому налогоплательщику стоить денег. Неважно через инфляцию или безработицу.по синьку я не имел в виду алкашей и людей с низким IQ. Там даже обычный корпоратив если на нем присутствовали украинцы превращался в пьяный митинг. И это приличные люди, в рубашках и галстуках. У нас такого близко нет и не было. Конечно в офисе в рабочей обстановке никто политику не обсуждал, были только деловые разговоры.если дать себя одурачить можно и одурачится. У меня 2 друга детства живут на рф (выехали до 2014). Никто из них не запутинец, никто не кричал крымнаш, наоборот были возмущены зачем это всё.