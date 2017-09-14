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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 15:09
холява написав: andrijk777 написав: Дюрі-бачі написав:prodigy
А що Ви хочете почути?
От візьмемо мене: я маю відстрочку за роботою, а якщо б не мав, то іншими способами б ухилявся. Я чудово розумію, що на фронті за кілька днів я 200 чи 300.
Фронту трохи допомагаю, скоріш для чистоти совісті: доначу знайомим на збори десь 5% свого доходу.
Я б звісно хотів повної перемоги України, чи, як мінімум, стійкого миру з гарантіями. Якщо цього не буде, то я буду боротись за те, щоб покинути Україну.
Капець лицемірна позиція.
Тобто інші повинні ставати "200 чи 300" для того щоб ви не стали "200 чи 300". А якщо іншим не вдасться то я злиняю.
Жесть.
Так ,так .... при роз'яснені що воно написало , воно промовило -правду сказав .
Откровення від Іоанна
Какого ещьо Іоанна? Грозного, той що вашу РПЦ МП сконструіровал?
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 15:10
ЛАД
відношу вас до потенційних колаборантів (зрадників), у вас для цього всі можливості і таланти, і алібі-на ЗСУ не донатив, бандерівців щиро критикував, хотів миру (шляхом капітуляції), гойда братья і сестри
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 15:17
andrijk777 написав:
*під "вічною війною" я розумію позицію "давайте будемо продовжувати війну, умов для миру сьогодні немає" Для мене очевидно що таких умов вже ніколи не буде(вважаю нереальним вихід на "кордони 91")
Та просто. По підсумкам війни Україна знов поверненться під вплав расії (захід нас давно кинув). Декілька років і буде Україна в кодонах 91-го в складі тайожного союзу.
Востаннє редагувалось d44
в П'ят 24 січ, 2025 15:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 15:18
Bobua написав:
Якщо з екологічної точки зору (день екологічного боргу) -- то перенаселеність ~двократна.
смотря шо є мірилом речей. Очевидно, що щоб була нормальна охота для магнатів на "рябохвостого тетеріва" то людей треба прорідити)
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 15:23
d44 написав: andrijk777 написав:
*під "вічною війною" я розумію позицію "давайте будемо продовжувати війну, умов для миру сьогодні немає" Для мене очевидно що таких умов вже ніколи не буде(вважаю нереальним вихід на "кордони 91")
Та просто. По підсумкам війни Україна знов поверненться під вплав расії (захід нас давно кинув). Декілька років і буде Україна в кодонах 91-го в складі тайожного союзу.
Вже після Путіна, осудять "перегіби" Як у 1956. І крима вже не буде ні за яких обставин
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 15:25
d44 написав: andrijk777 написав:
*під "вічною війною" я розумію позицію "давайте будемо продовжувати війну, умов для миру сьогодні немає" Для мене очевидно що таких умов вже ніколи не буде(вважаю нереальним вихід на "кордони 91")
Та просто. По підсумкам війни Україна знов поверненться під вплав расії (захід нас давно кинув). Декілька років і буде Україна в кодонах 91-го в складі тайожного союзу.
Не буде такого.
В такому випадку Західна Україна від'єднається. А путін проти не буде, він давно заявляв що ЗУ йому не потрібна.
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 15:25
prodigy написав:
навіть сьогодні не проблема прорвати лінії орків (коли вони постійно в наступі, оборону вони невстишають будувати. Проблема, що відсутність дастатньої кількості резервів не принесе користі від цього прориву (бо для закрівлення в прорив вводять війська пітримки першого ешелону.
Проблема з багатьох причин.
По-перше, це співвідношення у кількості особового складу. Воно не на нашу користь на більшості ділянок. Тому русня й наступає.
По-друге, стосовно копання - вони, на відміну від нас копають дуже активно. І наші конратаки часто напорюються на значно кращі позиції, ніж ми готували до оборони.
Спілкувався недавно зі знайомим з 72. Вони два роки були на курахівському напрямку, зараз їх перекинули в Херсонську область. Так от, такого наговорив, щоя просто в ах*ї. Наші позиції - це одна нещасна лінія окопів в все... Вони пару місяців копають, щоб зробити нормальні позиції. А що робила бригада, яка там була до них - хз...
Проблема не у відсутності достатньої кількості резервів, а у відсутності достатньої кількості адекватних людей, при чому на всіх рівнях.
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 15:28
АндрейМ написав: ЛАД написав:
Вряд ли получили бы распространение идеи: "Я налоги заплатил и пусть государство заботится, как меня защитить, это его проблемы".
Если государство не может защитить, то пусть не мешает защититься самому и уехать в безопасную страну. Проблема в том, что государство декларирует одно в той же Конституции, а в реальности требует от тебя идти и защищать государство и власть, причем требует это не от всех граждан
, как требует та же Конституция, а лишь от тех, кого оно считает третьим или четвертым сортом
. У одних есть лишь сплошные обязанности, а других - лишь права. И при этом мы все - граждане одной и той же страны.
Где и когда государство
говорило о сортах и о том, что служить в армии должны не все?
Да, поколения украинцев выросли при мире и уже скоро 30 лет как мы живем при Конституции, которая гарантирует нам равенство (оставшееся на бумаге, как оказалось).
В мирное время вас не удивляло ваше неравенство с Ахметовым или хотя бы с Коболевым?
Мы - не Израиль, где поколениями живут в войне и где все в этой войне участвуют. Когда тебе 30, 40, 50, то сложно поменять свое мировоззрение. Когда миллионам можно все и от них государство абсолютно ничего не требуют, а тебе говорят, что Конституция на паузе, поэтому иди и рискуй своей жизнью и здоровьем, то возникает закономерный вопрос: "С какой стати? Почему у меня есть какие-то долги, а у миллионов других их нет? Мы не в одной стране родились и живем?".
В Израиле большая прослойка населения освобождена от службы в армии благодаря религии (ортодоксы) и арабы благодаря национальности.
Просто, сейчас и Вы и многие другие хотите действовать методами военной целесообразности, но абсолютно нормально и то, что многие не хотят такие методы принимать. Либо мы все в одной лодке, либо мы каждый в своей.
Да ничего я не хочу. Но если большинство (?) населения не готово защищать страну от внешнего агрессора и многие предпочитает значительно более безопасную борьбу с "внутрішніми окупантами", которые говорят по-русски и не боготворят Бандеру, то нечего строить розовые планы, а надо соглашаться на мир на более-менее приемлемых условиях.
Или соглашаться на "методы военной целесообразности".
Других вариантов просто не существует.
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 15:30
prodigy написав:
війна на роки для нас це незворотній стан за часи пуйла, зрозуміло чи ні? не зважаючи на бажання і домовленності, армію ніхто теперь скорочувати не наважиться
припустимо. Але що робити тим хто не хоче все життя (чи кращі роки) прожити у цьому стані? Наразі є лиш незаконні опції для релокації
Ви ж розумієте що "війна на роки" по різному впливає на якість життя наприклад 30-річного військовозобовязаного на противагу до 60-річного пенсіонера або особи протилежного гендеру
Натягнувши сову на глобус відновили кріпосний лад заднім числом, а тепер "чекайте 30 років поки помре останній двійник путіна".
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 15:30
detroytred написав:
Верес формує свій полк БПЛА...
До того ж окремий і суто резервний.
Без будь-якого прикріплення до когось або закріплення за ділянкою фронту.
Типа вільні мисливці будуть... В резерві.
З відповідними умовами.
Можливо і з 3Штурмовою, Азовом буде теж саме. Кракен і так, скоріше за все, по цій схемі одразу.
Спеціалізаці, розподіл, збільшення загальної ефективності.
Хоча тут подібне визначають сортизуванням.
Хтось же буде умовно безвилазно в окопах і т.д.
Маячня як на мене.
Замість того, щоб сформувати на основі ядра 3 ОШБ дивізію, яка буде впевнено тримати значну ділянку фронту, вони формують "вільних мисливців", і 15х бригади, які практично не боєздатні. Висуваютсья на позиції без дронів, без РЕБу, без розуміння, що там їх чекаю...
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