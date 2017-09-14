Додано: П'ят 24 січ, 2025 15:25

prodigy написав: навіть сьогодні не проблема прорвати лінії орків (коли вони постійно в наступі, оборону вони невстишають будувати. Проблема, що відсутність дастатньої кількості резервів не принесе користі від цього прориву (бо для закрівлення в прорив вводять війська пітримки першого ешелону. навіть сьогодні не проблема прорвати лінії орків (коли вони постійно в наступі, оборону вони невстишають будувати. Проблема, що відсутність дастатньої кількості резервів не принесе користі від цього прориву (бо для закрівлення в прорив вводять війська пітримки першого ешелону.

Проблема з багатьох причин.По-перше, це співвідношення у кількості особового складу. Воно не на нашу користь на більшості ділянок. Тому русня й наступає.По-друге, стосовно копання - вони, на відміну від нас копають дуже активно. І наші конратаки часто напорюються на значно кращі позиції, ніж ми готували до оборони.Спілкувався недавно зі знайомим з 72. Вони два роки були на курахівському напрямку, зараз їх перекинули в Херсонську область. Так от, такого наговорив, щоя просто в ах*ї. Наші позиції - це одна нещасна лінія окопів в все... Вони пару місяців копають, щоб зробити нормальні позиції. А що робила бригада, яка там була до них - хз...Проблема не у відсутності достатньої кількості резервів, а у відсутності достатньої кількості адекватних людей, при чому на всіх рівнях.