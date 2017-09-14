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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 15:31
Стосовно мобілізації було багато чого написано. Хочу добавити що позитивний вплив могло б мати вилучення усіх чоловіків до 60 без винятку з публічного простору - ТБ, радіо, відеблогів. Не всіх їх обов'язково мобілізовувати, але прибрати подразнювач з народних очей було б корисно . До депутатів ВР обраних за парт.списками застосувати квотний, 50%, принцип . А мажоритарникам м1860 перевибори, на додачу трохи освіжило б легітимність ВРУ. Не обов'язково в один день, можна окремо
Востаннє редагувалось fox767676
в П'ят 24 січ, 2025 15:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 15:31
d44 написав: andrijk777 написав:
*під "вічною війною" я розумію позицію "давайте будемо продовжувати війну, умов для миру сьогодні немає" Для мене очевидно що таких умов вже ніколи не буде(вважаю нереальним вихід на "кордони 91")
Та просто. По підсумкам війни Україна знов поверненться під вплав расії (захід нас давно кинув). Декілька років і буде Україна в кодонах 91-го в складі тайожного союзу.
не буде, бо "патріоти" волають, що всіх до останього діда виріжуть кирками, а дітей та жінок на ясир, тому краще до останнього діда (але не продіджі/семінариста), чим так
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 15:32
andrijk777 написав: d44 написав: andrijk777 написав:
*під "вічною війною" я розумію позицію "давайте будемо продовжувати війну, умов для миру сьогодні немає" Для мене очевидно що таких умов вже ніколи не буде(вважаю нереальним вихід на "кордони 91")
Та просто. По підсумкам війни Україна знов поверненться під вплав расії (захід нас давно кинув). Декілька років і буде Україна в кодонах 91-го в складі тайожного союзу.
Не буде такого.
В такому випадку Західна Україна від'єднається. А путін проти не буде, він давно заявляв що ЗУ йому не потрібна.
по кордонам 39-го? І що буде, Косово чи приєднаються до рідних польско-мадярских земель?
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 15:33
andrijk777 написав: d44 написав: andrijk777 написав:
*під "вічною війною" я розумію позицію "давайте будемо продовжувати війну, умов для миру сьогодні немає" Для мене очевидно що таких умов вже ніколи не буде(вважаю нереальним вихід на "кордони 91")
Та просто. По підсумкам війни Україна знов поверненться під вплав расії (захід нас давно кинув). Декілька років і буде Україна в кодонах 91-го в складі тайожного союзу.
Не буде такого.
В такому випадку Західна Україна від'єднається. А путін проти не буде, він давно заявляв що ЗУ йому не потрібна.
від№єднається щоби шо? що з цього буде вищосортному?
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 15:35
flyman
Ти пам'ятаєш страшних правосеків Ківу,Мосійчука,Березу ? Бестію першого та мовного майданів Монтян( страшна партія "Пора")? Оце така доля радикалів
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 15:39
ЦУ та південо-схід не дадуть відєднатись ЗУ, а то ато
Ще повернемось до справи верещук про сепаратизм
Востаннє редагувалось fox767676
в П'ят 24 січ, 2025 15:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 15:41
fox767676 написав:flyman
Ти пам'ятаєш страшних правосеків Ківу,Мосійчука,Березу ? Бестію першого та мовного майданів Монтян( страшна партія "Пора")? Оце така доля радикалів
так вони далі раді кала зіруються, хтось уже пішов в наступне коло сансари
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 15:44
fox767676 написав:
ЦУ та південо-схід не дадуть відєднатись ЗУ, а то ато
Ще повернемось до справи верещук про сепаратизм
навпаки, пасіонарії заходу не дадуть від"єднатися гречкосіям сходу
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 15:45
Letusrock написав:
а тепер "чекайте 30 років поки помре останній двійник путіна".
А тепер вже зовсім не факт що після смерті путіна війна припинеться.
Зе точно скаже що "кордони 91". А новий правитель РФ цілком ймовірно не погодиться на це і продовжить війну "з новими силами"
.
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 15:48
andrijk777 написав: Letusrock написав:
а тепер "чекайте 30 років поки помре останній двійник путіна".
А тепер вже зовсім не факт що після смерті путіна війна припинеться.
Зе точно скаже що "кордони 91". А новий правитель РФ цілком ймовірно не погодиться на це і продовжить війну "з новими силами"
.
Зе в отличии от путина, не способен созидать ракеты, оружие, боеприпасы. Он выпускник, видимо, дорожного криворожского техникума.
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