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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1211812119121201212112122>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 123
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 15:58

  sashaqbl написав:Маячня як на мене.
Замість того, щоб

Там багато питань)))

Замість того, щоб доукомплектовувавти такі підрозділи, як ваш, в якому й так не вистачає ..., формують нові частини.
Завдяки розкрутці перетягнуть на себе більш вмотивованих людей та ресурси.
І вільно полювати у резерві.
А вам тримати ділянки.

Мені сподобалося, як гур-івець наголосив -- я взагалі дивуюсь, як ви з мобілізованими працюєте; в нас лише добровольці і те нюансів вистачає.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:07

prodigy

зайшов випадково до поліклініки-там движуха конкретна


Абырвалг там під кабінетом психіатра, чи вже всередині пускає ротом піну, доводячи що все ще непридатний?
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:10

*Усьо... минус чипы...

Брянский завод «Кремний ЭЛ», один из крупнейших производителей микроэлектроники в России, приостановил работу после атаки беспилотников...* (С)
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Замість того, щоб доукомплектовувавти такі підрозділи, як ваш, в якому й так не вистачає ..., формують нові частини.
Завдяки розкрутці перетягнуть на себе більш вмотивованих людей та ресурси.
І вільно полювати у резерві.
А вам тримати ділянки.

На жаль, я бачу зовсім інше. Я не розумію причин формування нових частин, але бачу наслідки. Коли сусіди несуть втрати через відсутність дронів, звязку, РЕБу. Якби нам дали хоча б половину їхніх людей(не кажучи вже про техніку), ми могли б втримати обидві ділянки фронту. З набагато меншими втратами.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:11

Памперс поміняй, бо смердить...

  andrijk777 написав:..Цим зловживають жінки. Вони вважають що мужчина повинен йти і "захищати", тому що він мужчина.

Пробачте за тупість, але хіба більшість чоловіків не вважають, що жінки не повинні йти воювати? Чи може ви бачили у ворожих БТРах чи танках жінок? Чи кацапки десь зустрічались серед бойових пілотів? Може бойових буряток в окопах бачили, нє? Тоді з якого переляку наші жінки повинні йти воювати з кацапськими чоловіками? :shock:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Пробачте за тупість, але хіба більшість чоловіків не вважають, що жінки не повинні йти воювати? Чи може ви бачили у ворожих БТРах чи танках жінок? Чи кацапки десь зустрічались серед бойових пілотів? Може бойових буряток в окопах бачили, нє? Тоді з якого переляку наші жінки повинні йти воювати з кацапськими чоловіками?

Пробачте за запитання, як там ваш військовозобовязаний чоловік і син?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:18

  sashaqbl написав:
  fler написав:Пробачте за тупість, але хіба більшість чоловіків не вважають, що жінки не повинні йти воювати? Чи може ви бачили у ворожих БТРах чи танках жінок? Чи кацапки десь зустрічались серед бойових пілотів? Може бойових буряток в окопах бачили, нє? Тоді з якого переляку наші жінки повинні йти воювати з кацапськими чоловіками?

Пробачте за запитання, як там ваш військовозобовязаний чоловік і син?

І ви мене пробачте, як ваша дружина? Все добре у вас з нею?
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:18

Як так?

  барабашов написав:[
Чому він дюзюртір та ухюляньть? :mrgreen:

Тому що «Україна в огні», а він кинув побратимів і вилизує кицю.

Пʼятниця, робочий день. Економічний фронт, ви не хочете трохи попрацювати , а не язиками тут чесати весь день? :lol:

120 кг лейтенанта це не торкається. Його розшукує вже 11 років ТЦК.
«барабан, де захист держави?!!»
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 24 січ, 2025 16:26, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:20

  fler написав:
  andrijk777 написав:..Цим зловживають жінки. Вони вважають що мужчина повинен йти і "захищати", тому що він мужчина.

Пробачте за тупість, але хіба більшість чоловіків не вважають, що жінки не повинні йти воювати? Чи може ви бачили у ворожих БТРах чи танках жінок? Чи кацапки десь зустрічались серед бойових пілотів? Може бойових буряток в окопах бачили, нє? Тоді з якого переляку наші жінки повинні йти воювати з кацапськими чоловіками? :shock:

вы же вроде активистка плеснёвой партии "Слуга Того народу" и представитель их власти в вузе(а то и местный депутат)?
Так почему бы вам не пострелять с КПВТ в башне БТР80 по ненавистным бурятам на территории соседней области?
Можете даж захватить мехводом с собой "надю савченку"(форумную, пока апачи трамп не подгонит)
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:21

  fler написав:
  andrijk777 написав:..Цим зловживають жінки. Вони вважають що мужчина повинен йти і "захищати", тому що він мужчина.

Пробачте за тупість, але хіба більшість чоловіків не вважають, що жінки не повинні йти воювати? Чи може ви бачили у ворожих БТРах чи танках жінок? Чи кацапки десь зустрічались серед бойових пілотів? Може бойових буряток в окопах бачили, нє? Тоді з якого переляку наші жінки повинні йти воювати з кацапськими чоловіками? :shock:

Я десь писав що жінки щось "повинні" чи "не повинні"?
Я писав, що не маючи загроз від війни(а для пересічного українця фактично є тільки одна загроза - мобілізація), жінки зазвичай стоять на позиції "продовження війни до перемоги".
andrijk777
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