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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 15:58
sashaqbl написав:
Маячня як на мене.
Замість того, щоб
Там багато питань)))
Замість того, щоб доукомплектовувавти такі підрозділи, як ваш, в якому й так не вистачає ..., формують нові частини.
Завдяки розкрутці перетягнуть на себе більш вмотивованих людей та ресурси.
І вільно полювати у резерві.
А вам тримати ділянки.
Мені сподобалося, як гур-івець наголосив -- я взагалі дивуюсь, як ви з мобілізованими працюєте; в нас лише добровольці і те нюансів вистачає.
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:07
prodigy
зайшов випадково до поліклініки-там движуха конкретна
Абырвалг там під кабінетом психіатра, чи вже всередині пускає ротом піну, доводячи що все ще непридатний?
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:10
*Усьо... минус чипы...
Брянский завод «Кремний ЭЛ», один из крупнейших производителей микроэлектроники в России, приостановил работу после атаки беспилотников...* (С)
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:11
detroytred написав:
Замість того, щоб доукомплектовувавти такі підрозділи, як ваш, в якому й так не вистачає ..., формують нові частини.
Завдяки розкрутці перетягнуть на себе більш вмотивованих людей та ресурси.
І вільно полювати у резерві.
А вам тримати ділянки.
На жаль, я бачу зовсім інше. Я не розумію причин формування нових частин, але бачу наслідки. Коли сусіди несуть втрати через відсутність дронів, звязку, РЕБу. Якби нам дали хоча б половину їхніх людей(не кажучи вже про техніку), ми могли б втримати обидві ділянки фронту. З набагато меншими втратами.
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:12
fler написав:
Пробачте за тупість, але хіба більшість чоловіків не вважають, що жінки не повинні йти воювати? Чи може ви бачили у ворожих БТРах чи танках жінок? Чи кацапки десь зустрічались серед бойових пілотів? Може бойових буряток в окопах бачили, нє? Тоді з якого переляку наші жінки повинні йти воювати з кацапськими чоловіками?
Пробачте за запитання, як там ваш військовозобовязаний чоловік і син?
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:18
sashaqbl написав: fler написав:
Пробачте за тупість, але хіба більшість чоловіків не вважають, що жінки не повинні йти воювати? Чи може ви бачили у ворожих БТРах чи танках жінок? Чи кацапки десь зустрічались серед бойових пілотів? Може бойових буряток в окопах бачили, нє? Тоді з якого переляку наші жінки повинні йти воювати з кацапськими чоловіками?
Пробачте за запитання, як там ваш військовозобовязаний чоловік і син?
І ви мене пробачте, як ваша дружина? Все добре у вас з нею?
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:18
барабашов написав:
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Чому він дюзюртір та ухюляньть?
Тому що «Україна в огні», а він кинув побратимів і вилизує кицю.
Пʼятниця, робочий день. Економічний фронт, ви не хочете трохи попрацювати , а не язиками тут чесати весь день?
120 кг лейтенанта це не торкається. Його розшукує вже 11 років ТЦК.
«барабан, де захист держави?!!»
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 24 січ, 2025 16:26, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:20
fler написав: andrijk777 написав:
..Цим зловживають жінки. Вони вважають що мужчина повинен йти і "захищати", тому що він мужчина.
Пробачте за тупість, але хіба більшість чоловіків не вважають, що жінки не повинні йти воювати? Чи може ви бачили у ворожих БТРах чи танках жінок? Чи кацапки десь зустрічались серед бойових пілотів? Може бойових буряток в окопах бачили, нє? Тоді з якого переляку наші жінки повинні йти воювати з кацапськими чоловіками?
вы же вроде активистка плеснёвой партии "Слуга Того народу" и представитель их власти в вузе(а то и местный депутат)?
Так почему бы вам не пострелять с КПВТ в башне БТР80 по ненавистным бурятам на территории соседней области?
Можете даж захватить мехводом с собой "надю савченку"(форумную, пока апачи трамп не подгонит)
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:21
fler написав: andrijk777 написав:
..Цим зловживають жінки. Вони вважають що мужчина повинен йти і "захищати", тому що він мужчина.
Пробачте за тупість, але хіба більшість чоловіків не вважають, що жінки не повинні йти воювати? Чи може ви бачили у ворожих БТРах чи танках жінок? Чи кацапки десь зустрічались серед бойових пілотів? Може бойових буряток в окопах бачили, нє? Тоді з якого переляку наші жінки повинні йти воювати з кацапськими чоловіками?
Я десь писав що жінки щось "повинні" чи "не повинні"?
Я писав, що не маючи загроз від війни(а для пересічного українця фактично є тільки одна загроза - мобілізація), жінки зазвичай стоять на позиції "продовження війни до перемоги".
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