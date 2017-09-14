andrijk777 написав:..Цим зловживають жінки. Вони вважають що мужчина повинен йти і "захищати", тому що він мужчина.
Пробачте за тупість, але хіба більшість чоловіків не вважають, що жінки не повинні йти воювати? Чи може ви бачили у ворожих БТРах чи танках жінок? Чи кацапки десь зустрічались серед бойових пілотів? Може бойових буряток в окопах бачили, нє? Тоді з якого переляку наші жінки повинні йти воювати з кацапськими чоловіками?
флер з десяток захисників нарожала на демографічному фронті
Очень плохо по моему мненеию что за всей этой сменившейся риторикой от США от Украина воюет за демократию всего мира,до нужно заканчивать конфликт и прочии выпады от Масков и других мы перестали слышать про репарации и то что нас отстроят.
ЛАД написав:Сегодня проблема перенаселения решается беженцами....Если откажутся, вполне возможна война за "жизненное пространство". т.е. за территории.
Самые густонаселённые страны и территории
Бангладеш — 1087 Палестинская территория — 734 Тайвань — 649 Южная Корея — 505 Ливан — 464 Руанда — 422 Пуэрто-Рико — 410 Нидерланды — 404 Бурунди — 391 Индия — 388 Данные в единицах: человек на квадратный километр
кто из них воюет? или вы допускаете что в ближайшие 300 лет этот список изменится? война за территорию - прошлый век.
Banderlog уже писал, что перенаселённость понятие экономическое. Сравнивать плотность населения в высокоразвитых и отсталых странах не имеет особого смысла. Да и вообще, плотность населения и перенаселённость не очень жёстко связанные понятия. На Аляске плотность населения смешная - 0,49 чел./км², в Сахаре примерно такая же или даже чуть ниже (оценивается всего в 0,4 человека на км²). Не думаю, что вы станете утверждать, что в этих регионах есть большие возможности для роста населения.
konstantin kirovograd написав:Очень плохо по моему мненеию что за всей этой сменившейся риторикой от США от Украина воюет за демократию всего мира,до нужно заканчивать конфликт и прочии выпады от Масков и других мы перестали слышать про репарации и то что нас отстроят.
Очень плохо що вам перестали вішати лапшу на вуха? Розмови про репарації і "нас відстоять" завжди були на рівні слів і пустих обіцянок. Приблизно так само як "as long as it takes".
Трамп сообщил ведущему Fox News Шону Хэннити, что с начала войны погибло, по оценкам, 850 000 российских солдат и 700 000 украинских солдат. ......... В четверг он сообщил журналистам в Белом доме, что президент Украины Владимир Зеленский уже заявил ему о готовности вести переговоры о прекращении войны.
«С него хватит», — сказал Трамп Хэннити.
Это к вопросу о том, что по мнению некоторых форумчан Зеленский не хочет окончания войны. Не стоит свои домыслы выдавать за истину.
Можна посилання на пост на форумі "з істиною"? Щоб не витрачати час на "домисли", які домінують.
ЗІ Звичайно, те, що Зеленський сказав Трампу, це є "істина" щодо спражніх бажань Зеленського. Все, що сказано людиною, автоматично є істиною і завжди відображую думку людину. Особливо у спілкуванні з тими, від кого залежиш. Це всі знають
"посилання на пост на форумі" сейчас искать сложно, поэтому тратить время, простите, не буду. "те, що Зеленський сказав Трампу" не обязательно истина, но вероятность этого значительно выше мнения любого из форумчан о желаниях Зеленского.
ЛАД написав:В этом вы ошибаетесь - слишком хорошо думаете о человечестве. Тяжело вырастить/воспитать "нового человека", о кот. мечтали коммунисты, а вытащить на поверхность звериное мурло гораздо проще. Гитлер это хорошо продемонстрировал.
можливо, створивши певні умови, але це працює на короткому горизонті часу, так що ваша теорія ущєрбності людства така ж ущєрбна як і комуно-фашизм у різних проявах
Об ущербности я не говорил. А что "можливо, створивши певні умови" - "вырастить/воспитать "нового человека" или "вытащить на поверхность звериное мурло"?