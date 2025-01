Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:39

konstantin kirovograd написав: Очень плохо по моему мненеию что за всей этой сменившейся риторикой от США от Украина воюет за демократию всего мира,до нужно заканчивать конфликт и прочии выпады от Масков и других мы перестали слышать про репарации и то что нас отстроят. Очень плохо по моему мненеию что за всей этой сменившейся риторикой от США от Украина воюет за демократию всего мира,до нужно заканчивать конфликт и прочии выпады от Масков и других мы перестали слышать про репарации и то что нас отстроят.

Очень плохо що вам перестали вішати лапшу на вуха?Розмови про репарації і "нас відстоять" завжди були на рівні слів і пустих обіцянок. Приблизно так само як "as long as it takes".