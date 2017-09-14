RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12119121201212112122>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 123
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:24

  flyman написав:
  fler написав:
  andrijk777 написав:..Цим зловживають жінки. Вони вважають що мужчина повинен йти і "захищати", тому що він мужчина.

Пробачте за тупість, але хіба більшість чоловіків не вважають, що жінки не повинні йти воювати? Чи може ви бачили у ворожих БТРах чи танках жінок? Чи кацапки десь зустрічались серед бойових пілотів? Може бойових буряток в окопах бачили, нє? Тоді з якого переляку наші жінки повинні йти воювати з кацапськими чоловіками? :shock:

флер з десяток захисників нарожала на демографічному фронті

А скільки обіцяних бойових роботів ти народив на айтішнлму фронті??
Hotab
 
Повідомлень: 14140
З нами з: 15.02.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 2308 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:32

Очень плохо по моему мненеию что за всей этой сменившейся риторикой от США от Украина воюет за демократию всего мира,до нужно заканчивать конфликт и прочии выпады от Масков и других мы перестали слышать про репарации и то что нас отстроят.
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1425
З нами з: 20.01.09
Подякував: 55 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:32

  detroytred написав:*Усьо... минус чипы...

Брянский завод «Кремний ЭЛ», один из крупнейших производителей микроэлектроники в России, приостановил работу после атаки беспилотников...* (С)

уже приостанавливал не помню в 2023 или в 2024
https://www.svoboda.org/a/ukrainskie-dr ... 64596.html

эти новости надо делить на 10
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 24 січ, 2025 16:34, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27352
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:34

Бетон
Если будет мобилизация от 18 до 25 это же как вырастит кормовая база для таких как Крупа и т.д..
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1425
З нами з: 20.01.09
Подякував: 55 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:37

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Сегодня проблема перенаселения решается беженцами....Если откажутся, вполне возможна война за "жизненное пространство". т.е. за территории.
Самые густонаселённые страны и территории
Бангладеш — 1087
Палестинская территория — 734
Тайвань — 649
Южная Корея — 505
Ливан — 464
Руанда — 422
Пуэрто-Рико — 410
Нидерланды — 404
Бурунди — 391
Индия — 388
Данные в единицах: человек на квадратный километр

кто из них воюет? или вы допускаете что в ближайшие 300 лет этот список изменится? война за территорию - прошлый век.
Banderlog уже писал, что перенаселённость понятие экономическое.
Сравнивать плотность населения в высокоразвитых и отсталых странах не имеет особого смысла.
Да и вообще, плотность населения и перенаселённость не очень жёстко связанные понятия. На Аляске плотность населения смешная - 0,49 чел./км², в Сахаре примерно такая же или даже чуть ниже (оценивается всего в 0,4 человека на км²). Не думаю, что вы станете утверждать, что в этих регионах есть большие возможности для роста населения. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32634
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:37

  flyman написав:Це як "неконституційно"? Знову ЛАД спалився на наратівах.


підемо від зворотього
можете довести що конституційно?
tester7336
 
Повідомлень: 958
З нами з: 30.06.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:39

  konstantin kirovograd написав:Очень плохо по моему мненеию что за всей этой сменившейся риторикой от США от Украина воюет за демократию всего мира,до нужно заканчивать конфликт и прочии выпады от Масков и других мы перестали слышать про репарации и то что нас отстроят.

Очень плохо що вам перестали вішати лапшу на вуха? :D :D
Розмови про репарації і "нас відстоять" завжди були на рівні слів і пустих обіцянок. Приблизно так само як "as long as it takes".
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6020
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:44

  konstantin kirovograd написав:Бетон
Если будет мобилизация от 18 до 25 это же как вырастит кормовая база для таких как Крупа и т.д..

Это вторично.
Главное это спокойный и крепкий сон обутых в берцы грозных воинов в раде с огромными амбициями
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4420
З нами з: 17.12.22
Подякував: 124 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:46

  adeges написав:
  ЛАД написав:Там есть ещё интересные цитаты:
Трамп сообщил ведущему Fox News Шону Хэннити, что с начала войны погибло, по оценкам, 850 000 российских солдат и 700 000 украинских солдат.
.........
В четверг он сообщил журналистам в Белом доме, что президент Украины Владимир Зеленский уже заявил ему о готовности вести переговоры о прекращении войны.

«С него хватит», — сказал Трамп Хэннити.

Это к вопросу о том, что по мнению некоторых форумчан Зеленский не хочет окончания войны. Не стоит свои домыслы выдавать за истину.


Можна посилання на пост на форумі "з істиною"? Щоб не витрачати час на "домисли", які домінують.

ЗІ Звичайно, те, що Зеленський сказав Трампу, це є "істина" щодо спражніх бажань Зеленського. Все, що сказано людиною, автоматично є істиною і завжди відображую думку людину. Особливо у спілкуванні з тими, від кого залежиш. Це всі знають

"посилання на пост на форумі" сейчас искать сложно, поэтому тратить время, простите, не буду.
"те, що Зеленський сказав Трампу" не обязательно истина, но вероятность этого значительно выше мнения любого из форумчан о желаниях Зеленского.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32634
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:51

  flyman написав:
  ЛАД написав:В этом вы ошибаетесь - слишком хорошо думаете о человечестве.
Тяжело вырастить/воспитать "нового человека", о кот. мечтали коммунисты, а вытащить на поверхность звериное мурло гораздо проще. Гитлер это хорошо продемонстрировал.

можливо, створивши певні умови, але це працює на короткому горизонті часу, так що ваша теорія ущєрбності людства така ж ущєрбна як і комуно-фашизм у різних проявах

Об ущербности я не говорил.
А что "можливо, створивши певні умови" - "вырастить/воспитать "нового человека" или "вытащить на поверхность звериное мурло"?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32634
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 12119121201212112122>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
28 81985
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 січ, 2025 16:08
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 256077
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 900463
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (2153)
24.01.2025 16:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.