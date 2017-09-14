|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:51
ЛАД написав:
Не думаю, что вы станете утверждать, что в этих регионах есть большие возможности для роста населения.
глубоко не нырял, но все таки население саморегулируется количеством доступной пиши и стоимостью жизни (например медицины).
Поэтому война из за перенаселенности абсурдная идея. за ресурсы (нефть газ) можно допустить, но на вересуэлу до сих пор никто не напал. Думаю они бы не долго сопротивлялись.
Причины войны с рф лежат вне экономической плоскости, рф пока только теряет. Была бы это цивилизованная страна такого правителя бы давно сняли, разбазаривать впустую ресурсы из-за своих маразматических идей.
Хрущова сняли и за меньшее, отсюда вывод рф гораздо более фашистское государство, чем послесталинский совок. Никакие нормы к нему не применимы, как голоса в голове скажут путину так он и сделает.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 24 січ, 2025 16:55, всього редагувалось 1 раз.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 27352
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2424 раз.
- Подякували: 3403 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:55
konstantin kirovograd написав:
других мы перестали слышать про репарации и то что нас отстроят.
вообще не понимаю какой для запада смысл в "отстройке"
Пусть Калифорнию нормально отстроят, не из г-мна и палок
Иди евронатовскую Болгарию
Без НАТО рассчитывать только на собственные силы, на свои светлые умы и инвестиции.
А их бусифцировали, несмотря на возраст, отсустствие каких-либо военных навыков, и экономическую активность оправдывая что перемога с репарациями всё покроют.
Востаннє редагувалось fox767676
в П'ят 24 січ, 2025 16:56, всього редагувалось 1 раз.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2678
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 345 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:55
ЛАД написав:
Самому prodigy
уже тоже 60+ и он ни дня не воевал. Зато он "пылает классовой ненавистью" и готов воевать "до последней вербы", надеясь на мифические варианты:
наступати ми не будемо, знищим всіх і потім буде як наступ в Харківській області-де було просування по 100км за 3 дні.
навіть сьогодні не проблема прорвати лінії орків
И, кстати, в Харьковской области не было "знищим всіх" перед наступлением.
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
ну если ему 60+ то можно посмотреть на детей-внуков. на фронте или нет.
если их там тоже нет - то это турбопатриотизм в чистом виде.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 958
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:56
andrijk777 написав:
...........
Зовсім не справедлива класифікація, напевно підлаштована "під себе". Особливо смішно з 4 категорії, чому це вони бажають рпв? Якраз навпаки. Також цікаво чому представники вашої 5 групи не воюють, раз вони такі "свідомі"?
Для об'єктивності в першу чергу потрібно поділити людей по їх ситуації:
1. Воює або воював.
2. Ухилянт в якого "все схвачено", який точно на війну не піде. Представник - Будівельник. В народі таких небагато, але на форумі таких є достатньо багато.
3. Ухилянт(або майбутній ухилянт
) якому загрожує мобілізація. Або їх родичі, які реально їх люблять.
4. Злиняли з України
5. 60+, жінки. Таких тотальна більшість в Україні. Нажаль саме вони визначають долю країни на виборах, в опитуваннях. На форумі їх відносно небагато.
Маючи таку класифікацію можна логічно визначити погляди цих категорій. Коротко:
1. Не знаю настрої цих людей. Напевно вони різні. Долі таких людей дуже різні.
2. Ці очевидно за "вічну війну".
3. Ці очевидно за перемир'я, сильні уступки путіну і т.д.
4. Ці очевидно за "вічну війну".
5. Тут різні думки. Зазвичай тут домінують "патріотичні підходи". Загрібати жар чужими руками - це типова логіки для них. Часто вони навіть не усвідомлюють цього. Цим зловживають жінки. Вони вважають що мужчина повинен йти і "захищати", тому що він мужчина. А в 60+ є синдром "втраченого покоління", розуміючи що їхньому поколінню нічого не вдалося вони надіяться що теперішнє покоління "підніме Україну".
*під "вічною війною" я розумію позицію "давайте будемо продовжувати війну, умов для миру сьогодні немає". Для мене очевидно що таких умов вже ніколи не буде(вважаю нереальним вихід на "кордони 91"). Відповідно така позиція перетворюється в "давайте будемо продовжувати війну", тобто в "вічну війну".
Вы сильно ошибаетесь. Во всяком случае, точно ошибаетесь, когда пишете "очевидно". Это совсем не обязательно даже статистически.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 32634
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4827 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 24 січ, 2025 17:00
ЛАД написав:
"те, що Зеленський сказав Трампу" не обязательно истина, но вероятность этого значительно выше мнения любого из форумчан о желаниях Зеленского.
Звичайно
, Зеленський кристально чесна людина, завжди каже правду. А злі язики(типу мого) просто на нього наговорюють.
Згадався анекдот.
— Обвиняемый, расскажите, как погибла ваша теща.
— Ну, сидим мы на кухне, я курю, а она чистит ножом апельсин. Вдруг нож вырывается у нее из рук и падает на пол. Она наклонилась, чтобы поднять его, внезапно поскользнулась, упала и напоролась на нож… И так восемь раз подряд!
— Не виновен!
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 6020
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 24 січ, 2025 17:11
fox767676 написав: konstantin kirovograd написав:
других мы перестали слышать про репарации и то что нас отстроят.
вообще не понимаю какой для запада смысл в "отстройке"
Пусть Калифорнию нормально отстроят, не из г-мна и палок
Иди евронатовскую Болгарию
Без НАТО рассчитывать только на собственные силы, на свои светлые умы и инвестиции.
А их бусифцировали, несмотря на возраст, отсустствие каких-либо военных навыков, и экономическую активность оправдывая что перемога с репарациями всё покроют.
та іноземні спеціалісти із перенаселеного Бангладеша
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38083
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1594 раз.
- Подякували: 2805 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: П'ят 24 січ, 2025 17:11
fler написав: sashaqbl написав: fler написав:
Пробачте за тупість, але хіба більшість чоловіків не вважають, що жінки не повинні йти воювати? Чи може ви бачили у ворожих БТРах чи танках жінок? Чи кацапки десь зустрічались серед бойових пілотів? Може бойових буряток в окопах бачили, нє? Тоді з якого переляку наші жінки повинні йти воювати з кацапськими чоловіками?
Пробачте за запитання, як там ваш військовозобовязаний чоловік і син?
І ви мене пробачте, як ваша дружина? Все добре у вас з нею?
"а на манєже всє тє же" (c)
-
wild.tomcat
-
-
- Повідомлень: 1646
- З нами з: 28.10.09
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 279 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 24 січ, 2025 17:12
холява написав:
От я вам і хочу розтлумачити деякі речі ...
..до хати вдерлись бандити , до твоїх батьків , батьків жінки , тримають за ноги дітей долярчика , а ви разом з долярчиком кажете " та пішли всі у ЖУОП , я все буду робити щоб їх НЕЗАХИЩАТИ , а якщо щось страшне ЗІБУ за кордон .
от як до вас відноситись ?
сім’я це сім’я а суспільство це суспільство.
і проводити парарелі між захистом сім’ї і захистом суспільства - це логічна помилка.
навіть законодавство розуміє цю різницю ввівши поняття родичі першого кола.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 958
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 24 січ, 2025 17:13
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
В этом вы ошибаетесь - слишком хорошо думаете о человечестве.
я плохо думаю о человечестве, люди отдаются порокам - жадности, обжоству, алкоголю. Пренебрегают интересами окружающих ради своих. Психология считает такое поведение нормой. И вся цивилизация идет к тому чтобы жирную свинью (я не имею в виду кого то конкретно) не трогали. Каждый сам за себя и чужие границы неприкосновенны. В этих условиях провести мобилизацию за идею нереально. В основном по этой причине цивилизованные страны после 1945 не воюют. США влазили во вьетнам, не без того, попытки были. Потом посмотрели на последствия, США еще долго зализывала вьетнамские раны.
Пока есть возможность благодаря отсутствию экстремальных ситуаций (например, войн).
ЛАД написав:
Обратите внимание, какой поддержкой пользуется лозунг Трампа о депортации. Причём, даже у многих людей, которые сами недавно были мигрантами.
Какой поддержкой пользуются антииммигрантские лозунги в Европе и как благодаря этим лозунгам поднимаются АдГ в Германии и правые партии в других европейских странах. Это, конечно, не интернирование, но очень недалеко.
у вас социология? поделитесь. А вообще люди думают то, что говорят им сми. Или вы думаете пересичный американец знает где Украина и суть конфликта? Правые в Германии поднимаются с 1991 года, никак не поднимутся. Потому что одно дело лозунги, а другое заплатить за чье то безумство из своего кошелька. На лозунгах много кто приходит к власти, но потом риторика резко меняется (посмотрит что Трамп через полгода будет петь про перемирие). Со времен гитлера есть осознание, что любая авантюра будет каждому налогоплательщику стоить денег. Неважно через инфляцию или безработицу.
Статистику по поддержке депортации, в т.ч. у людей, которые сами недавно были мигрантами, встречал, но не сохранял. Поверьте, цифры были заметные, не 1-2%.
Где вы видели подъём правых в Германии с 1991 года, не знаю. Никогда раньше там не было такой поддержки правых, как сейчас у АдГ. Там всегда соревновались ХДС/ХСС, эсдеки, СДПГ, последнее время умеренно левые - зелёные.
ЛАД написав:
У нас "по синьке" не лезут?
по синьку я не имел в виду алкашей и людей с низким IQ. Там даже обычный корпоратив если на нем присутствовали украинцы превращался в пьяный митинг. И это приличные люди, в рубашках и галстуках. У нас такого близко нет и не было. Конечно в офисе в рабочей обстановке никто политику не обсуждал, были только деловые разговоры.
По синьке" я имел ввиду "по пьяни", независимо от того, это алкаши или "приличные люди, в рубашках и галстуках".
ЛАД написав:
- если из каждого утюга слушать это годами, то впитывается.
если дать себя одурачить можно и одурачится. У меня 2 друга детства живут на рф (выехали до 2014). Никто из них не запутинец, никто не кричал крымнаш, наоборот были возмущены зачем это всё.
Любая пропаганда действует не на всех, заметно зависит от того, что заложено в детстве/юности. И 2 человека это не статистика.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 32634
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4827 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 24 січ, 2025 17:18
flyman написав:
та іноземні спеціалісти із перенаселеного Бангладеша
боюся що навіть вони вже не позаряться . нагуглять відосики про службу соціальної підтримки і скажуть що не ту страну назвали баенладешем
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2678
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 345 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|28
|81985
|
Чет 23 січ, 2025 16:08
yama
|
|1493
|256077
|
|
|6076
|900464
|
|