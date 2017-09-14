andrijk777 написав:

...........Зовсім не справедлива класифікація, напевно підлаштована "під себе". Особливо смішно з 4 категорії, чому це вони бажають рпв? Якраз навпаки. Також цікаво чому представники вашої 5 групи не воюють, раз вони такі "свідомі"?Для об'єктивності в першу чергу потрібно поділити людей по їх ситуації:1. Воює або воював.2. Ухилянт в якого "все схвачено", який точно на війну не піде. Представник - Будівельник. В народі таких небагато, але на форумі таких є достатньо багато.3. Ухилянт(або майбутній ухилянт) якому загрожує мобілізація. Або їх родичі, які реально їх люблять.4. Злиняли з України5. 60+, жінки. Таких тотальна більшість в Україні. Нажаль саме вони визначають долю країни на виборах, в опитуваннях. На форумі їх відносно небагато.Маючи таку класифікацію можна логічно визначити погляди цих категорій. Коротко:1. Не знаю настрої цих людей. Напевно вони різні. Долі таких людей дуже різні.2. Ці очевидно за "вічну війну".3. Ці очевидно за перемир'я, сильні уступки путіну і т.д.4. Ці очевидно за "вічну війну".5. Тут різні думки. Зазвичай тут домінують "патріотичні підходи". Загрібати жар чужими руками - це типова логіки для них. Часто вони навіть не усвідомлюють цього. Цим зловживають жінки. Вони вважають що мужчина повинен йти і "захищати", тому що він мужчина. А в 60+ є синдром "втраченого покоління", розуміючи що їхньому поколінню нічого не вдалося вони надіяться що теперішнє покоління "підніме Україну".*під "вічною війною" я розумію позицію "давайте будемо продовжувати війну, умов для миру сьогодні немає". Для мене очевидно що таких умов вже ніколи не буде(вважаю нереальним вихід на "кордони 91"). Відповідно така позиція перетворюється в "давайте будемо продовжувати війну", тобто в "вічну війну".