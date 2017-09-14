холява написав:От я вам і хочу розтлумачити деякі речі ...
..до хати вдерлись бандити , до твоїх батьків , батьків жінки , тримають за ноги дітей долярчика , а ви разом з долярчиком кажете " та пішли всі у ЖУОП , я все буду робити щоб їх НЕЗАХИЩАТИ , а якщо щось страшне ЗІБУ за кордон .
от як до вас відноситись ?
сім’я це сім’я а суспільство це суспільство. і проводити парарелі між захистом сім’ї і захистом суспільства - це логічна помилка. навіть законодавство розуміє цю різницю ввівши поняття родичі першого кола.
...угу , ви тут ще ддемагогію не розводили , де починається кордон кожної хати , а де починається гуртожиток .
prodigy написав:ЛАД відношу вас до потенційних колаборантів (зрадників), у вас для цього всі можливості і таланти, і алібі-на ЗСУ не донатив, бандерівців щиро критикував, хотів миру (шляхом капітуляції), гойда братья і сестри
Можна я не буду казати, до кого я відношу вас? Можливо самі здогадаєтесь, бо якщо я висловлюсь...
prodigy написав:ЛАД відношу вас до потенційних колаборантів (зрадників), у вас для цього всі можливості і таланти, і алібі-на ЗСУ не донатив, бандерівців щиро критикував, хотів миру (шляхом капітуляції), гойда братья і сестри
Можна я не буду казати, до кого я відношу вас? Можливо самі здогадаєтесь, бо якщо я висловлюсь...
Капитан китобойного судна что то стал чрезмерно патриотичен и воинственен после того, как его только по записи в паспорте стали выпускать покупаться в Адриатике и попить кофе в Вене А если бы отрезал первичные половые признаки ножовкой три года назад - то мог бы это сделать намного раньше
sashaqbl написав:Наші позиції - це одна нещасна лінія окопів в все... Вони пару місяців копають, щоб зробити нормальні позиції. А що робила бригада, яка там була до них - хз... Проблема не у відсутності достатньої кількості резервів, а у відсутності достатньої кількості адекватних людей, при чому на всіх рівнях.
"Прислали новеньких і всіх поклали": бійці 157-ї ОМБР розповіли про проблеми нових бригад
Військові бригади кажуть, що новобранців відправляють "на нуль" без належної підготовки та переводять до штурмових підрозділів. У Генштабі пояснюють, що таких рішень вимагає кризова ситуація.
Військові скаржаться на погану підготовку, високий рівень втрат і самовільного залишення частини та "управлінський хаос".
"І першого ж дня багатьох пацанів — на нуль. Деякі одразу відмовлялися. Зброю здавали та казали: "Ми нікуди йти не будемо"", — розповів він.
За його словами, багато бійців бригади пішли в СЗЧ, включно з офіцерами, а також уже створені батальйони забирають до інших частин.
sashaqbl написав:Наші позиції - це одна нещасна лінія окопів в все... Вони пару місяців копають, щоб зробити нормальні позиції. А що робила бригада, яка там була до них - хз... Проблема не у відсутності достатньої кількості резервів, а у відсутності достатньої кількості адекватних людей, при чому на всіх рівнях.
"Прислали новеньких і всіх поклали": бійці 157-ї ОМБР розповіли про проблеми нових бригад
Військові бригади кажуть, що новобранців відправляють "на нуль" без належної підготовки та переводять до штурмових підрозділів. У Генштабі пояснюють, що таких рішень вимагає кризова ситуація.
Військові скаржаться на погану підготовку, високий рівень втрат і самовільного залишення частини та "управлінський хаос".
"І першого ж дня багатьох пацанів — на нуль. Деякі одразу відмовлялися. Зброю здавали та казали: "Ми нікуди йти не будемо"", — розповів він.
За його словами, багато бійців бригади пішли в СЗЧ, включно з офіцерами, а також уже створені батальйони забирають до інших частин.
холява написав:От я вам і хочу розтлумачити деякі речі ...
..до хати вдерлись бандити , до твоїх батьків , батьків жінки , тримають за ноги дітей долярчика , а ви разом з долярчиком кажете " та пішли всі у ЖУОП , я все буду робити щоб їх НЕЗАХИЩАТИ , а якщо щось страшне ЗІБУ за кордон .
от як до вас відноситись ?
сім’я це сім’я а суспільство це суспільство. і проводити парарелі між захистом сім’ї і захистом суспільства - це логічна помилка. навіть законодавство розуміє цю різницю ввівши поняття родичі першого кола.
...угу , ви тут ще ддемагогію не розводили , де починається кордон кожної хати , а де починається гуртожиток .
"Державі" можна розмежувати де "своє" а де "народне". а громадянину мовчки в окоп борги державі віддавати?
вооруженные силы РФ находятся всего в 2-3 км. Из-за регулярных обстрелов Покровск превратился в город-призрак, где остаются только те, кто не смог эвакуироваться. В то же время местные власти утвердили бюджет с расходами, которые выглядят довольно противоречиво.На что пойдет бюджет Покровска в 2025 году поддержка СМИ: в условиях войны на финансирование средств массовой информации предусмотрено 14,6 млн грн. Это вызвало вопрос о приоритетности таких расходов в городе, практически не имеющем доступа к базовым услугам; теплоснабжение: хотя в Покровске отсутствует система теплоснабжения, власти выделили на ее функционирование почти 30 млн грн; благоустройство: на благоустройство почти полностью разрушенного города заложено 34 млн грн. В мирное время такие расходы были бы оправданы, но пока выглядят сомнительно; водоканал: на обеспечение водоканализационного хозяйства выделено 73 млн грн, несмотря на то что из-за разрушения инфраструктуры реализация этих услуг маловероятна; зарплаты чиновникам: на выплату зарплат чиновникам предусмотрено 50 млн грн, в том числе 41,9 млн грн для Покровской МВА. 98 млн грн – на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций; 147 млн грн – на образование, хотя значительная часть заведений повреждена; 15 млн грн – на учреждения здравоохранения; 41,8 млн грн – на социальную сферу.