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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12121121221212312124>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 123
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 17:43

  tester7336 написав:
  холява написав:От я вам і хочу розтлумачити деякі речі ...

..до хати вдерлись бандити , до твоїх батьків , батьків жінки , тримають за ноги дітей долярчика , а ви разом з долярчиком кажете " та пішли всі у ЖУОП , я все буду робити щоб їх НЕЗАХИЩАТИ , а якщо щось страшне ЗІБУ за кордон .

от як до вас відноситись ?


сім’я це сім’я а суспільство це суспільство.
і проводити парарелі між захистом сім’ї і захистом суспільства - це логічна помилка.
навіть законодавство розуміє цю різницю ввівши поняття родичі першого кола.


...угу , ви тут ще ддемагогію не розводили , де починається кордон кожної хати , а де починається гуртожиток .
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:04

  prodigy написав:ЛАД
відношу вас до потенційних колаборантів (зрадників), у вас для цього всі можливості і таланти, і алібі-на ЗСУ не донатив, бандерівців щиро критикував, хотів миру (шляхом капітуляції), гойда братья і сестри

Можна я не буду казати, до кого я відношу вас?
Можливо самі здогадаєтесь, бо якщо я висловлюсь...
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:16

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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:21

  ЛАД написав:
  prodigy написав:ЛАД
відношу вас до потенційних колаборантів (зрадників), у вас для цього всі можливості і таланти, і алібі-на ЗСУ не донатив, бандерівців щиро критикував, хотів миру (шляхом капітуляції), гойда братья і сестри

Можна я не буду казати, до кого я відношу вас?
Можливо самі здогадаєтесь, бо якщо я висловлюсь...

Капитан китобойного судна что то стал чрезмерно патриотичен и воинственен после того, как его только по записи в паспорте стали выпускать покупаться в Адриатике и попить кофе в Вене
А если бы отрезал первичные половые признаки ножовкой три года назад - то мог бы это сделать намного раньше
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:21

  sashaqbl написав:Наші позиції - це одна нещасна лінія окопів в все... Вони пару місяців копають, щоб зробити нормальні позиції. А що робила бригада, яка там була до них - хз...
Проблема не у відсутності достатньої кількості резервів, а у відсутності достатньої кількості адекватних людей, при чому на всіх рівнях.


"Прислали новеньких і всіх поклали": бійці 157-ї ОМБР розповіли про проблеми нових бригад

Військові бригади кажуть, що новобранців відправляють "на нуль" без належної підготовки та переводять до штурмових підрозділів. У Генштабі пояснюють, що таких рішень вимагає кризова ситуація.

Військові скаржаться на погану підготовку, високий рівень втрат і самовільного залишення частини та "управлінський хаос".

"І першого ж дня багатьох пацанів — на нуль. Деякі одразу відмовлялися. Зброю здавали та казали: "Ми нікуди йти не будемо"", — розповів він.

За його словами, багато бійців бригади пішли в СЗЧ, включно з офіцерами, а також уже створені батальйони забирають до інших частин.

"48 новоприбулих хлопців забрала 55-та, вивезли їх на нуль. Мовляв, о, прислали новеньких. Їх там усіх і поклали. І зрозуміло, що ніхто їх забирати не буде, бо там уже стоїть русня", — сказав боєць. :shock:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/690 ... iy-brigadi

так виглядає, що немає ні адекватних командирів, ні нормальних бригад :shock:
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:28

jump
Теперь очередь турбопатриотов наших подменить трупы добровольцев в том же укрепрайоне
Трамп папиздже может даже Стелсы поддержки пришлёт
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:29

  jump написав:
  sashaqbl написав:Наші позиції - це одна нещасна лінія окопів в все... Вони пару місяців копають, щоб зробити нормальні позиції. А що робила бригада, яка там була до них - хз...
Проблема не у відсутності достатньої кількості резервів, а у відсутності достатньої кількості адекватних людей, при чому на всіх рівнях.


"Прислали новеньких і всіх поклали": бійці 157-ї ОМБР розповіли про проблеми нових бригад

Військові бригади кажуть, що новобранців відправляють "на нуль" без належної підготовки та переводять до штурмових підрозділів. У Генштабі пояснюють, що таких рішень вимагає кризова ситуація.

Військові скаржаться на погану підготовку, високий рівень втрат і самовільного залишення частини та "управлінський хаос".

"І першого ж дня багатьох пацанів — на нуль. Деякі одразу відмовлялися. Зброю здавали та казали: "Ми нікуди йти не будемо"", — розповів він.

За його словами, багато бійців бригади пішли в СЗЧ, включно з офіцерами, а також уже створені батальйони забирають до інших частин.

"48 новоприбулих хлопців забрала 55-та, вивезли їх на нуль. Мовляв, о, прислали новеньких. Їх там усіх і поклали. І зрозуміло, що ніхто їх забирати не буде, бо там уже стоїть русня", — сказав боєць. :shock:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/690 ... iy-brigadi

так виглядає, що немає ні адекватних командирів, ні нормальних бригад :shock:

ні а...го президента
Востаннє редагувалось Vadim_ в П'ят 24 січ, 2025 18:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:30

  холява написав:
  tester7336 написав:
  холява написав:От я вам і хочу розтлумачити деякі речі ...

..до хати вдерлись бандити , до твоїх батьків , батьків жінки , тримають за ноги дітей долярчика , а ви разом з долярчиком кажете " та пішли всі у ЖУОП , я все буду робити щоб їх НЕЗАХИЩАТИ , а якщо щось страшне ЗІБУ за кордон .

от як до вас відноситись ?


сім’я це сім’я а суспільство це суспільство.
і проводити парарелі між захистом сім’ї і захистом суспільства - це логічна помилка.
навіть законодавство розуміє цю різницю ввівши поняття родичі першого кола.


...угу , ви тут ще ддемагогію не розводили , де починається кордон кожної хати , а де починається гуртожиток .

"Державі" можна розмежувати де "своє" а де "народне". а громадянину мовчки в окоп борги державі віддавати?
вооруженные силы РФ находятся всего в 2-3 км. Из-за регулярных обстрелов Покровск превратился в город-призрак, где остаются только те, кто не смог эвакуироваться. В то же время местные власти утвердили бюджет с расходами, которые выглядят довольно противоречиво.На что пойдет бюджет Покровска в 2025 году
поддержка СМИ: в условиях войны на финансирование средств массовой информации предусмотрено 14,6 млн грн. Это вызвало вопрос о приоритетности таких расходов в городе, практически не имеющем доступа к базовым услугам;
теплоснабжение: хотя в Покровске отсутствует система теплоснабжения, власти выделили на ее функционирование почти 30 млн грн;
благоустройство: на благоустройство почти полностью разрушенного города заложено 34 млн грн. В мирное время такие расходы были бы оправданы, но пока выглядят сомнительно;
водоканал: на обеспечение водоканализационного хозяйства выделено 73 млн грн, несмотря на то что из-за разрушения инфраструктуры реализация этих услуг маловероятна;
зарплаты чиновникам: на выплату зарплат чиновникам предусмотрено 50 млн грн, в том числе 41,9 млн грн для Покровской МВА.
98 млн грн – на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций;
147 млн грн – на образование, хотя значительная часть заведений повреждена;
15 млн грн – на учреждения здравоохранения;
41,8 млн грн – на социальную сферу.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:49

  sashaqbl написав:Проблема не у відсутності достатньої кількості резервів, а у відсутності достатньої кількості адекватних людей, при чому на всіх рівнях.

В рамку!
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:56

  flyman написав:
  fox767676 написав:ЦУ та південо-схід не дадуть відєднатись ЗУ, а то ато
Ще повернемось до справи верещук про сепаратизм

навпаки, пасіонарії заходу не дадуть від"єднатися гречкосіям сходу


жодних проблем :lol:
а щоб Вам краще жилось - оптом віддамо садового та козицького, братків-бандюків дубневичів 8) вони уже давно прагнуть у сталіцу :lol:
Востаннє редагувалось jump в П'ят 24 січ, 2025 18:59, всього редагувалось 1 раз.
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