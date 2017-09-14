холява написав:..до хати вдерлись бандити , до твоїх батьків , батьків жінки , тримають за ноги дітей долярчика , а ви разом з долярчиком кажете " та пішли всі у ЖУОП , я все буду робити щоб їх НЕЗАХИЩАТИ , а якщо щось страшне ЗІБУ за кордон .
от як до вас відноситись ?
А до держави? держава , до початку повномасштабної і потім злякалася видати кожній сім'і , по декілька АК +5 рожков і підствольник с боекомплектом , Стечкина и с десяток Ф1 з МОНками? Не ТРО а просто простому громадянину держави
Востаннє редагувалось Vadim_ в П'ят 24 січ, 2025 19:03, всього редагувалось 1 раз.
Всесвітній день екологічного боргу настає у момент, коли населення Землі витрачає весь обсяг відновлюваних ресурсів, які планета може відтворити протягом року. Тобто вирубує більше лісів, ніж може зрости протягом року, або виловлює більше риби, ніж може з'явитися. Таким чином, людство починає «жити в борг» у планети та брати ресурси у майбутніх поколінь.
В кінці серпня було у 2023році в Україні.
Забагато споживачів і/або забагато грошей у них. І замало думають як би раніше пенсію собі зробити (типу FIRE).
andrijk777 написав:..Цим зловживають жінки. Вони вважають що мужчина повинен йти і "захищати", тому що він мужчина.
Пробачте за тупість, але хіба більшість чоловіків не вважають, що жінки не повинні йти воювати? Чи може ви бачили у ворожих БТРах чи танках жінок? Чи кацапки десь зустрічались серед бойових пілотів? Може бойових буряток в окопах бачили, нє? Тоді з якого переляку наші жінки повинні йти воювати з кацапськими чоловіками?
пробачаю, пані професоршу. жінки вони ж дурні, навіть ті які розумні) то відсталі чоловіки так вважають, росія взагалі повністю відстала держава за виключенням кількох великих міст. А в Україні вже відчутна маса цивілізованих чоловіків, які вважають, що чоловіки абсолютно рівні з жінками Прогресивні воювати не підуть, для них нормально, що за них воюють інші чоловіки, а якщо не вистачає чоловіків то і жінки можуть повоювати теж І що смішно, пані проффесоршо це Ваша ідеологічна система їх взростила) Ви ж самі недавно розказували що серед захисників є повно захисниць і в політиці теж багато женщин в блискучих доспєхах з крепкими звинящими яйсами.
Всесвітній день екологічного боргу настає у момент, коли населення Землі витрачає весь обсяг відновлюваних ресурсів, які планета може відтворити протягом року. Тобто вирубує більше лісів, ніж може зрости протягом року, або виловлює більше риби, ніж може з'явитися. Таким чином, людство починає «жити в борг» у планети та брати ресурси у майбутніх поколінь.
В кінці серпня було у 2023році в Україні.
Забагато споживачів і/або забагато грошей у них. І замало думають як би раніше пенсію собі зробити (типу FIRE).
Це дурниці. Нові покоління будуть ефективніше використовувати ресурси і жити на інших типах ресурсів. Ваш заклик до гомеостазу це заклик до шляху в тупік. Беріть чумайдан і їхайте до чукч) або в попу нову гвінею до попу асів