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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 121221212312124121251212612127>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 123
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:57

  холява написав:..до хати вдерлись бандити , до твоїх батьків , батьків жінки , тримають за ноги дітей долярчика , а ви разом з долярчиком кажете " та пішли всі у ЖУОП , я все буду робити щоб їх НЕЗАХИЩАТИ , а якщо щось страшне ЗІБУ за кордон .

от як до вас відноситись ?

А до держави?
держава , до початку повномасштабної і потім злякалася видати кожній сім'і , по декілька АК +5 рожков і підствольник с боекомплектом , Стечкина и с десяток Ф1 з МОНками?
Не ТРО а просто простому громадянину держави
Востаннє редагувалось Vadim_ в П'ят 24 січ, 2025 19:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 19:00

  Banderlog написав:
  Bobua написав:Якщо з екологічної точки зору (день екологічного боргу) -- то перенаселеність ~двократна.
смотря шо є мірилом речей. Очевидно, що щоб була нормальна охота для магнатів на "рябохвостого тетеріва" то людей треба прорідити)




Дані про день екологічного боргу https://www.slovoidilo.ua/2023/06/09/in ... in-nastane
Всесвітній день екологічного боргу настає у момент, коли населення Землі витрачає весь обсяг відновлюваних ресурсів, які планета може відтворити протягом року. Тобто вирубує більше лісів, ніж може зрости протягом року, або виловлює більше риби, ніж може з'явитися. Таким чином, людство починає «жити в борг» у планети та брати ресурси у майбутніх поколінь.

В кінці серпня було у 2023році в Україні.

Забагато споживачів і/або забагато грошей у них.
І замало думають як би раніше пенсію собі зробити (типу FIRE).
Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 19:05

  jump написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав:ЦУ та південо-схід не дадуть відєднатись ЗУ, а то ато
Ще повернемось до справи верещук про сепаратизм

навпаки, пасіонарії заходу не дадуть від"єднатися гречкосіям сходу


жодних проблем :lol:
а щоб Вам краще жилось - оптом віддамо садового та козицького, братків-бандюків дубневичів 8) вони уже давно прагнуть у сталіцу :lol:


доведеться трошки побомбити для пристойності, а то донбасівці образяться, скажуть ну що за расизм
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 19:05

  fler написав:
  andrijk777 написав:..Цим зловживають жінки. Вони вважають що мужчина повинен йти і "захищати", тому що він мужчина.

Пробачте за тупість, але хіба більшість чоловіків не вважають, що жінки не повинні йти воювати? Чи може ви бачили у ворожих БТРах чи танках жінок? Чи кацапки десь зустрічались серед бойових пілотів? Може бойових буряток в окопах бачили, нє? Тоді з якого переляку наші жінки повинні йти воювати з кацапськими чоловіками? :shock:

пробачаю, пані професоршу. :lol: жінки вони ж дурні, навіть ті які розумні)
то відсталі чоловіки так вважають,
росія взагалі повністю відстала держава за виключенням кількох великих міст.
А в Україні вже відчутна маса цивілізованих чоловіків, які вважають, що чоловіки абсолютно рівні з жінками
Прогресивні воювати не підуть, для них нормально, що за них воюють інші чоловіки,
а якщо не вистачає чоловіків то і жінки можуть повоювати теж :lol:
І що смішно, пані проффесоршо це Ваша ідеологічна система їх взростила)
Ви ж самі недавно розказували що серед захисників є повно захисниць
і в політиці теж багато женщин в блискучих доспєхах з крепкими звинящими яйсами.
:lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 19:09

хотели как лучше, а получилось....

Случаев дезертирства в армии стало на 60% больше после вступления в силу закона декриманилизации самовольного оставления части, — секретарь оборонного комитета Рады Роман Костенко

«Я говорил с нашими элитными подразделениями, — и с ДШВ, и с морпехами: на 60% выросло СЗЧ. Потому что солдаты подумали, что один раз можно, я имею на это право», — заявил он.

https://nv.ua/ukraine/events/chislo-szc ... 84104.html
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 19:11

  Bobua написав:
  Banderlog написав:
  Bobua написав:Якщо з екологічної точки зору (день екологічного боргу) -- то перенаселеність ~двократна.
смотря шо є мірилом речей. Очевидно, що щоб була нормальна охота для магнатів на "рябохвостого тетеріва" то людей треба прорідити)




Дані про день екологічного боргу https://www.slovoidilo.ua/2023/06/09/in ... in-nastane
Всесвітній день екологічного боргу настає у момент, коли населення Землі витрачає весь обсяг відновлюваних ресурсів, які планета може відтворити протягом року. Тобто вирубує більше лісів, ніж може зрости протягом року, або виловлює більше риби, ніж може з'явитися. Таким чином, людство починає «жити в борг» у планети та брати ресурси у майбутніх поколінь.

В кінці серпня було у 2023році в Україні.

Забагато споживачів і/або забагато грошей у них.
І замало думають як би раніше пенсію собі зробити (типу FIRE).

Це дурниці. Нові покоління будуть ефективніше використовувати ресурси і жити на інших типах ресурсів.
Ваш заклик до гомеостазу це заклик до шляху в тупік.
Беріть чумайдан і їхайте до чукч) або в попу нову гвінею до попу асів :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 19:16

  Xenon написав:
Случаев дезертирства в армии стало на 60% больше после вступления в силу закона декриманилизации самовольного оставления части, — секретарь оборонного комитета Рады Роман Костенко

Як сказав один із знайомих, який пішов в СЗЧ після 2.5 років служби:
зараз це єдиний спосіб перевестись в нормальний підрозділ...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 19:24

"Перезавантаження потрібне": Віталій Кім оцінив переспективу виборів в Україні у 2025 році 8)

Очільник Миколаївської ОВА зазначив, що наступні п’ять років в Україні будуть непростими і "треба ще 10 разів подумати, треба йти на ці вибори чи ні".

"Це уряд самогубць буде. Дуже багато питань складних. Дуже мають бути сильні люди і від людей залежить, кого вони виберуть. Якщо навибирають популістів — буде горе, якщо оберуть сильних менеджерів — буде результат", — вважає Кім.

Водночас він не уточнив, кого конкретно має на увазі під "сильними менеджерами", однак висловив впевненість у чинному президенті, якого назвав "дуже сильним лідером". :lol:

як же глибоко лизнув цей понтяра у веселкових шкарпетах
певно до команди лідора дуже хце :P
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 19:38

  konstantin kirovograd написав:Очень плохо по моему мненеию что за всей этой сменившейся риторикой от США от Украина воюет за демократию всего мира,до нужно заканчивать конфликт и прочии выпады от Масков и других мы перестали слышать про репарации и то что нас отстроят.


про репарации-їх сплачує переможена сторона, росіяне нарахували збитків 700млрд руб(це 7 млрд дол) по курській області

стосовно відбудують-Трамп вважає що це його не стосується, це справа приватного бизнесу (який що, власним коштом?), тобто гавермент США не даст жодного долара?
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 24 січ, 2025 19:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 19:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:про репарации-їх споачує переможена сторона, росіяне нарах-ували збитків 700млрд руб(це 7 млрд дол) по курській області

Взагалі то репарації - сплачує сторона, що винна у порушенні міжнародних норм. Інше питання, що змусити переможця сплатити репарації - трохи накладно.
sashaqbl
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