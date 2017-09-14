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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1212312124121251212612127>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 123
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 19:43

Мера Ірпеня Олександра Маркушина беруть під варту
------
Если в гугле посмотреть фото этого мера то почти на всех он в разной военной форме,с тризубом флагом.Есть даже скотчем синим перемотан.Ну чтобы его я так понимаю не убили при штурме посадки свои.
Наверное уже пора чиновникам запретить на свои корупционные тела пялить пиксель.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 19:44

  konstantin kirovograd написав:Бетон
Если будет мобилизация от 18 до 25 это же как вырастит кормовая база для таких как Крупа и т.д..


як не сумно визнати, Зеленський буде вагатись з цим рішенням до останного,
і коли він його прийме, тоже так статися що буде трошки запізно (а ще треба молодь навчити, це не комбайнера вчити на Бредли , у якого руки звідки надо ростуть,
руки молоді майже всі ніколи молотка не тримали, геймпад так, 10% були в качалке, як Бандерлог
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 19:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:як не сумно визнати, Зеленський буде вагатись з цим рішенням до останного,
і коли він його прийме, тоже так статися що буде трошки запізно (а ще треба молодь навчити, це не комбайнера вчити на Бредли , у якого руки звідки надо ростуть,
руки молоді майже всі ніколи молотка не тримали, геймпад так, 10% були в качалке, як Бандерлог

Пульт дрона дуже чутливий, чутливіший ніж геймпад чи мишка. Але копати теж доводиться...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 19:56

prodigy
Всё решится скоро.Если переговоры будут то 18-25 выдохнет,там они будут не нужны уже но если закусятся до конца то сразу примут этот закон.Поэтому смысла нет сейчас его педалировать,это рейтинг в топку сразу.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 19:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:як не сумно визнати, Зеленський буде вагатись з цим рішенням до останного,
і коли він його прийме, тоже так статися що буде трошки запізно

Зеленський вже переміг і живе виборами.
ЦЕй гандон тягнув до останнього зі зниженням мобілізаційного віку до 25. Тягнув до останнього з новим мобілізаційним законом. Робить потужні проекти з яких по факту пшик.
Просто профнепридатний мудак.
На жаль, нема можливості його замінити.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 19:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  konstantin kirovograd написав:Если переговоры будут

Ну от переговори вже є. Але в такому режимі навіть за оптимістичними оцінками вони до травня завершаться. А більш реалистично - це ще рік-півтора...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 19:58

  Banderlog написав:
  sashaqbl написав:Проблема не у відсутності достатньої кількості резервів, а у відсутності достатньої кількості адекватних людей, при чому на всіх рівнях.

В рамку!


нехай вибачать військові, але після школи в військовий виш (до 1992р) йшли:
1)романтики, які начиталсь в дитинстві книжок Кожедуба/Покришкіна(як я),
2)дітки генералів/полковників (на фінансовий факультет)
3)триєчникі, не спроможні здати втупні іспити до Київського/Харківського/Одеського престижного вишу(після служби в СА приймали по квоті, навіть з дуже слабкими знаннями)

звідки в армії взятися інтелектуалам (окрім фін.відділу армії/округу)

сьогодні в армії і оперні співаки, і народні артисти(режисери) і професори і багато талановитого люду(якому серпом по...коли вони натравляють на якогось бовдура).
два роки дивувався, як Freeze справлявся з такими випадками (він якось ненароком пригадував бюрократизм з журналами), сьогодні йому не до того, а так було б цікави почути "байки бувалого".
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 24 січ, 2025 20:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 20:01

Дюрі-бачі
только что пуйло сказал что зеленский должен отменить запрет на переговоры с рф который ввёл.
МОЖЕТ ТОЧНО МЫ БЛИЗКИ К ЭТОМУ
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 20:02

  Дюрі-бачі написав:
  Xenon написав:
Случаев дезертирства в армии стало на 60% больше после вступления в силу закона декриманилизации самовольного оставления части, — секретарь оборонного комитета Рады Роман Костенко

Як сказав один із знайомих, який пішов в СЗЧ після 2.5 років служби:
зараз це єдиний спосіб перевестись в нормальний підрозділ...

Не. все не так как на самом деле.
А как на самом деле?
После СЗЧ нельзя вернуться в хорошую в кавычках часть, которая охраняет какой-то склад в Закарпатье. Вы можете вернуться только в свою часть, при условии согласия ее командира, либо в определенные части согласно списка, утвержденного Минобороны - в третью штурмовую, в 47-ю, в 28-ю и тд.
И да, есть такое чудесное приложение для военнослужащих Армия+. Кидаете туда свое желание перевестись другую боевую часть, отношение из этой части, что готовы вас принять, и в течение трех дней приходит наказ про перевод, и даже комбат может грызть камень, но не может воспрепятствовать этому.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 20:03

  konstantin kirovograd написав:prodigy
Всё решится скоро.Если переговоры будут то 18-25 выдохнет,там они будут не нужны уже но если закусятся до конца то сразу примут этот закон.Поэтому смысла нет сейчас его педалировать,это рейтинг в топку сразу.


ви читаєте думки Зе? схоже, він думає саме так, я думаю, що переговори не принесут
позитивного результату Україні(втрата теріторій тільки найменьша із зол),
час буде безповоротно втрачений, загинуть тисячі в очікуванні переміря (бо самі знаєте, який тонус в армії, коли скоро дембель), в нашому випадку дембеля не буде взагалі.

стосовно закону -побачимо, якщо він почує своє оточення (бо казали, що якщо вова закусив удела, то...)
prodigy
 
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