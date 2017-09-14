|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 24 січ, 2025 19:43
Мера Ірпеня Олександра Маркушина беруть під варту
------
Если в гугле посмотреть фото этого мера то почти на всех он в разной военной форме,с тризубом флагом.Есть даже скотчем синим перемотан.Ну чтобы его я так понимаю не убили при штурме посадки свои.
Наверное уже пора чиновникам запретить на свои корупционные тела пялить пиксель.
-
konstantin kirovograd
-
-
- Повідомлень: 1430
- З нами з: 20.01.09
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 250 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: П'ят 24 січ, 2025 19:44
konstantin kirovograd написав:Бетон
Если будет мобилизация от 18 до 25 это же как вырастит кормовая база для таких как Крупа и т.д..
як не сумно визнати, Зеленський буде вагатись з цим рішенням до останного,
і коли він його прийме, тоже так статися що буде трошки запізно (а ще треба молодь навчити, це не комбайнера вчити на Бредли , у якого руки звідки надо ростуть,
руки молоді майже всі ніколи молотка не тримали, геймпад так, 10% були в качалке, як Бандерлог
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 11724
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3277 раз.
- Подякували: 3322 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: П'ят 24 січ, 2025 19:55
prodigy написав:
як не сумно визнати, Зеленський буде вагатись з цим рішенням до останного,
і коли він його прийме, тоже так статися що буде трошки запізно (а ще треба молодь навчити, це не комбайнера вчити на Бредли , у якого руки звідки надо ростуть,
руки молоді майже всі ніколи молотка не тримали, геймпад так, 10% були в качалке, як Бандерлог
Пульт дрона дуже чутливий, чутливіший ніж геймпад чи мишка. Але копати теж доводиться...
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2168
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 24 січ, 2025 19:56
prodigy
Всё решится скоро.Если переговоры будут то 18-25 выдохнет,там они будут не нужны уже но если закусятся до конца то сразу примут этот закон.Поэтому смысла нет сейчас его педалировать,это рейтинг в топку сразу.
-
konstantin kirovograd
-
-
- Повідомлень: 1430
- З нами з: 20.01.09
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 250 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: П'ят 24 січ, 2025 19:57
prodigy написав:
як не сумно визнати, Зеленський буде вагатись з цим рішенням до останного,
і коли він його прийме, тоже так статися що буде трошки запізно
Зеленський вже переміг і живе виборами.
ЦЕй гандон тягнув до останнього зі зниженням мобілізаційного віку до 25. Тягнув до останнього з новим мобілізаційним законом. Робить потужні проекти з яких по факту пшик.
Просто профнепридатний мудак.
На жаль, нема можливості його замінити.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2168
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 24 січ, 2025 19:57
konstantin kirovograd написав:
Если переговоры будут
Ну от переговори вже є. Але в такому режимі навіть за оптимістичними оцінками вони до травня завершаться. А більш реалистично - це ще рік-півтора...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 4820
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 786 раз.
- Подякували: 582 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 24 січ, 2025 19:58
Banderlog написав: sashaqbl написав:
Проблема не у відсутності достатньої кількості резервів, а у відсутності достатньої кількості адекватних людей, при чому на всіх рівнях.
В рамку!
нехай вибачать військові, але після школи в військовий виш (до 1992р) йшли:
1)романтики, які начиталсь в дитинстві книжок Кожедуба/Покришкіна(як я),
2)дітки генералів/полковників (на фінансовий факультет)
3)триєчникі, не спроможні здати втупні іспити до Київського/Харківського/Одеського престижного вишу(після служби в СА приймали по квоті, навіть з дуже слабкими знаннями)
звідки в армії взятися інтелектуалам (окрім фін.відділу армії/округу)
сьогодні в армії і оперні співаки, і народні артисти(режисери) і професори і багато талановитого люду(якому серпом по...коли вони натравляють на якогось бовдура).
два роки дивувався, як Freeze
справлявся з такими випадками (він якось ненароком пригадував бюрократизм з журналами), сьогодні йому не до того, а так було б цікави почути "байки бувалого".
Востаннє редагувалось prodigy
в П'ят 24 січ, 2025 20:04, всього редагувалось 1 раз.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 11724
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3277 раз.
- Подякували: 3322 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: П'ят 24 січ, 2025 20:01
Дюрі-бачі
только что пуйло сказал что зеленский должен отменить запрет на переговоры с рф который ввёл.
МОЖЕТ ТОЧНО МЫ БЛИЗКИ К ЭТОМУ
-
konstantin kirovograd
-
-
- Повідомлень: 1430
- З нами з: 20.01.09
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 250 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: П'ят 24 січ, 2025 20:02
Дюрі-бачі написав: Xenon написав:
Случаев дезертирства в армии стало на 60% больше после вступления в силу закона декриманилизации самовольного оставления части, — секретарь оборонного комитета Рады Роман Костенко
Як сказав один із знайомих, який пішов в СЗЧ після 2.5 років служби:
зараз це єдиний спосіб перевестись в нормальний підрозділ...
Не. все не так как на самом деле.
А как на самом деле?
После СЗЧ нельзя вернуться в хорошую в кавычках часть, которая охраняет какой-то склад в Закарпатье. Вы можете вернуться только в свою часть, при условии согласия ее командира, либо в определенные части согласно списка, утвержденного Минобороны - в третью штурмовую, в 47-ю, в 28-ю и тд.
И да, есть такое чудесное приложение для военнослужащих Армия+. Кидаете туда свое желание перевестись другую боевую часть, отношение из этой части, что готовы вас принять, и в течение трех дней приходит наказ про перевод, и даже комбат может грызть камень, но не может воспрепятствовать этому.
-
freeze
-
4
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 20480
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4789 раз.
- Подякували: 7757 раз.
-
-
Профіль
-
-
9
23
5
1
Додано: П'ят 24 січ, 2025 20:03
konstantin kirovograd написав:prodigy
Всё решится скоро.Если переговоры будут то 18-25 выдохнет,там они будут не нужны уже но если закусятся до конца то сразу примут этот закон.Поэтому смысла нет сейчас его педалировать,это рейтинг в топку сразу.
ви читаєте думки Зе? схоже, він думає саме так, я думаю, що переговори не принесут
позитивного результату Україні(втрата теріторій тільки найменьша із зол),
час буде безповоротно втрачений, загинуть тисячі в очікуванні переміря (бо самі знаєте, який тонус в армії, коли скоро дембель), в нашому випадку дембеля не буде взагалі.
стосовно закону -побачимо, якщо він почує своє оточення (бо казали, що якщо вова закусив удела, то...)
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 11724
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3277 раз.
- Подякували: 3322 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła
, ЛАД
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|28
|82006
|
Чет 23 січ, 2025 16:08
yama
|
|1493
|256096
|
|
|6076
|900494
|
|