Додано: П'ят 24 січ, 2025 20:18

Wirująświatła написав: ЛАД написав: Не думаю, что вы станете утверждать, что в этих регионах есть большие возможности для роста населения. Не думаю, что вы станете утверждать, что в этих регионах есть большие возможности для роста населения. глубоко не нырял, но все таки население саморегулируется количеством доступной пиши и стоимостью жизни (например медицины).



Поэтому война из за перенаселенности абсурдная идея. за ресурсы (нефть газ) можно допустить, но на вересуэлу до сих пор никто не напал. Думаю они бы не долго сопротивлялись. глубоко не нырял, но все таки население саморегулируется количеством доступной пиши и стоимостью жизни (например медицины).Поэтому война из за перенаселенности абсурдная идея. за ресурсы (нефть газ) можно допустить, но на вересуэлу до сих пор никто не напал. Думаю они бы не долго сопротивлялись.

Причины войны с рф лежат вне экономической плоскости, рф пока только теряет. Была бы это цивилизованная страна такого правителя бы давно сняли, разбазаривать впустую ресурсы из-за своих маразматических идей.

Хрущова сняли и за меньшее, отсюда вывод рф гораздо более фашистское государство, чем послесталинский совок. Никакие нормы к нему не применимы, как голоса в голове скажут путину так он и сделает.

Фашизм ( / ˈ f æ ʃ ɪ z əm / FASH -iz-əm ) — крайне правая , авторитарная и ультранационалистическая политическая идеология и движение, [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] характеризующееся диктаторским лидером, централизованной автократией , милитаризмом , насильственным подавлением оппозиции, верой в естественную социальную иерархию , подчинением индивидуальных интересов предполагаемому благу нации или расы и жесткой регламентацией общества и экономики. [ 2 ] [ 3 ] Противопоставленный анархизму , демократии , плюрализму , эгалитаризму , либерализму , социализму и марксизму , [ 4 ] [ 5 ] фашизм находится на крайнем правом фланге традиционного лево-правого спектра

Саморегуляция не всегда срабатывает.Любая популяция расширяет свой ареал до возможных пределов. Великие переселения народов были обусловлены именно перенаселённостью (для существовавших экономических условий).За нефть воюют только тогда, когда не удаётся решить вопрос экономическими методами.Я, вроде, ни разу не пытался объяснить нашу войну чисто экономическими причинами. Но утверждать, что она абсолютно не связана с экономикой тоже не возьмусь.Понимаю, что у нас слово "фашизм" используется просто как ругательство, но давайте всё же придерживаться терминологии:Так что ни "совок" (хоть сталинский, хоть послесталинский), ни путинская РФ это не фашизм. Хотя некоторые общие черты есть.