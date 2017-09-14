prodigy написав:ЛАД відношу вас до потенційних колаборантів (зрадників), у вас для цього всі можливості і таланти, і алібі-на ЗСУ не донатив, бандерівців щиро критикував, хотів миру (шляхом капітуляції), гойда братья і сестри
Можна я не буду казати, до кого я відношу вас? Можливо самі здогадаєтесь, бо якщо я висловлюсь...
konstantin kirovograd написав:Дюрі-бачі только что пуйло сказал что зеленский должен отменить запрет на переговоры с рф который ввёл. МОЖЕТ ТОЧНО МЫ БЛИЗКИ К ЭТОМУ
Небо надо мной, небо надо мной - Am Как сомбреро, как сомбреро! D Берег золотой, берег золотой - G G B7 Варадеро, Варадеро!
Em Куба далека, Куба далека, Am Куба - рядом, Куба - рядом, Em B7 Em Это говорим, это говорим мы!
Його потрібно повернути в реальність: Єрмак розкритикував заяву Путіна про переговори
Російський диктатор Володимир Путін хоче домовитися про долю Європи - без Європи, та говорити про Україну - без України.
Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак написав у своєму Telegram-каналі.
"Путін намагається просувати ідею переговорів зі США. Але в нього є умова: він хоче домовитися про долю Європи - без Європи. І прагне говорити про Україну - без України. Цього не буде. Путіну давно потрібно повернутися в реальність самому, або його повернуть", - наголосив він.
freeze написав:Не. все не так как на самом деле. А как на самом деле? После СЗЧ нельзя вернуться в хорошую в кавычках часть, которая охраняет какой-то склад в Закарпатье. Вы можете вернуться только в свою часть, при условии согласия ее командира, либо в определенные части согласно списка, утвержденного Минобороны - в третью штурмовую, в 47-ю, в 28-ю и тд.
Підтверджую. Зі мною жив медик. Чудовий хлопець, за освітою фельдшер, на контракті з 19 року. Після чергової передислокації комбат вирішив, що медик житиме з ними. Насправді тупий конфлікт на голому місці. Насправді, його можна було залагодити пляшкою віскаря. Але вийшло як вийшло. Псіханув, свалив у СЗЧ щоб перевестися. Домовився в 6х бригаді, на посаду бойового медика. По факту, в бригаді дізнався, що штурмовик. І це фельдшер за освітою, який 6 років прослужив медиком. Тепер в другому СЗЧ.
ЛАД написав:Не думаю, что вы станете утверждать, что в этих регионах есть большие возможности для роста населения.
глубоко не нырял, но все таки население саморегулируется количеством доступной пиши и стоимостью жизни (например медицины).
Поэтому война из за перенаселенности абсурдная идея. за ресурсы (нефть газ) можно допустить, но на вересуэлу до сих пор никто не напал. Думаю они бы не долго сопротивлялись.
Саморегуляция не всегда срабатывает. Любая популяция расширяет свой ареал до возможных пределов. Великие переселения народов были обусловлены именно перенаселённостью (для существовавших экономических условий).За нефть воюют только тогда, когда не удаётся решить вопрос экономическими методами.
Причины войны с рф лежат вне экономической плоскости, рф пока только теряет. Была бы это цивилизованная страна такого правителя бы давно сняли, разбазаривать впустую ресурсы из-за своих маразматических идей.
Я, вроде, ни разу не пытался объяснить нашу войну чисто экономическими причинами. Но утверждать, что она абсолютно не связана с экономикой тоже не возьмусь.
Хрущова сняли и за меньшее, отсюда вывод рф гораздо более фашистское государство, чем послесталинский совок. Никакие нормы к нему не применимы, как голоса в голове скажут путину так он и сделает.
Понимаю, что у нас слово "фашизм" используется просто как ругательство, но давайте всё же придерживаться терминологии:
Фашизм ( / ˈ f æ ʃ ɪ z əm / FASH -iz-əm ) — крайне правая , авторитарная и ультранационалистическая политическая идеология и движение, [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] характеризующееся диктаторским лидером, централизованной автократией , милитаризмом , насильственным подавлением оппозиции, верой в естественную социальную иерархию , подчинением индивидуальных интересов предполагаемому благу нации или расы и жесткой регламентацией общества и экономики. [ 2 ] [ 3 ] Противопоставленный анархизму , демократии , плюрализму , эгалитаризму , либерализму , социализму и марксизму , [ 4 ] [ 5 ] фашизм находится на крайнем правом фланге традиционного лево-правого спектра