ЛАД написав:"те, що Зеленський сказав Трампу" не обязательно истина, но вероятность этого значительно выше мнения любого из форумчан о желаниях Зеленского.
Звичайно , Зеленський кристально чесна людина, завжди каже правду. А злі язики(типу мого) просто на нього наговорюють.
Згадався анекдот. — Обвиняемый, расскажите, как погибла ваша теща. — Ну, сидим мы на кухне, я курю, а она чистит ножом апельсин. Вдруг нож вырывается у нее из рук и падает на пол. Она наклонилась, чтобы поднять его, внезапно поскользнулась, упала и напоролась на нож… И так восемь раз подряд! — Не виновен!
Кристально честных политиков не бывает. В принципе. Был такой анекдот о дипломатах: Если дипломат говорит: "Да", это значит: "Может быть". Если дипломат говорит: "Может быть", это значит: "Нет". Если дипломат говорит: "Нет", значит он не дипломат. Но вы о его желаниях точно не знаете.
Російський диктатор заявив, що якби у Трампа не "вкрали перемогу" на минулих виборах у США, війни в Україні можна було б уникнути.
Путін заявив, що Росія готова до переговорів щодо України, але без участі Києва
это он на то что его назвали долбо...ом обиделся
Трамп заявил, что Зеленский «не ангел», не должен был воевать если у него нет армии равной российской, и что тот должен был пойти на сделку раньше. Также, он не понимает зачем тратить деньги на вооружение и помощь Украине если можно просто прекратить войну. Он обещает наказать россию обрушив ее экономику низкими ценами на нефть ( они уже падают) и введя сильнейшие санкции если путин не пойдет на сделку. Однако, он не хотел бы вводить санкции. Трамп готов к разговору и с путиным и с Зеленским прямо сейчас.
Зарезка и расстрел раненных солдат ВСУ стали в армии орков такой же нормой, как избиения друг друга и надругательства над трупами. Теперь убийство раненых делается в штатном порядке, так же буднично, как в Буче. 200 лет пыхтели романисты, композиторы и художники, создавая возвышенный образ русского солдата. И все "псу под хвост". На Донбассе погиб тот самой "русский солдат" Шипки, Цусимы и II Мировой. За три года войны миф о нем безвозвратно разрушен. Всякие "василии теркины", "стоит под горою алеша" и платоны каратаевы -сданы в утиль; явлено истинное мурло русского орка: тупое, свирепое и подлое.
а вы слюною исходили на фейковое видео, где в феврале 2022 добивают раненных российских ДРГников (по моему в Киеве), мы не должны уподобляться
ЛАД написав:Wirująświatła А теперь попробуйте выделить отличия.
вам лишь бы поспорить? сравните скандинавский социализм и советский социализм, формально то и другое находится на левом фланге. Как минимум по этой причине слева места для ссср нет. Идеи были только декларативные. Народ грабили, наёбывали и принуждали, конечно кроме вас.