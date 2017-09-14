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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 121251212612127121281212912130>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 123
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 20:24

Затриманий генерал Галушкін заявив, що готовий захищати Україну на посаді рядового


Юрий Бутусов сказав, що тримати підарештом генералів/полковника-це зневага,
як до військових, так і до звання в армії.
мають жити вдома під домашнім арештом і ходіти на слідства до слідчого.

А тепер пригадайте, як коля тищенко(котлета) отримав да.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 20:26

До Франції разом із сумнозвісною 155-ю бригадою, звідки за кордоном утекли десятки людей, вирушили і чоловіки, затримані в Україні при спробі незаконного перетину кордону, повідомляє ДБР.

"Якщо я не помиляюся, близько 12 осіб, які ухилялися від призову, потрапили до списків на навчання у Франції," - повідомила представниця відомства Тетяна Сапьян у ефірі телемарафону.
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konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 20:28

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:"те, що Зеленський сказав Трампу" не обязательно истина, но вероятность этого значительно выше мнения любого из форумчан о желаниях Зеленского.

Звичайно :D :D , Зеленський кристально чесна людина, завжди каже правду. А злі язики(типу мого) просто на нього наговорюють. :D :D

Згадався анекдот.
— Обвиняемый, расскажите, как погибла ваша теща.
— Ну, сидим мы на кухне, я курю, а она чистит ножом апельсин. Вдруг нож вырывается у нее из рук и падает на пол. Она наклонилась, чтобы поднять его, внезапно поскользнулась, упала и напоролась на нож… И так восемь раз подряд!
— Не виновен!
Кристально честных политиков не бывает. В принципе.
Был такой анекдот о дипломатах:
Если дипломат говорит: "Да", это значит: "Может быть".
Если дипломат говорит: "Может быть", это значит: "Нет".
Если дипломат говорит: "Нет", значит он не дипломат.
Но вы о его желаниях точно не знаете.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 20:31

  konstantin kirovograd написав:
  prodigy написав:
Російський диктатор заявив, що якби у Трампа не "вкрали перемогу" на минулих виборах у США, війни в Україні можна було б уникнути.


Путін заявив, що Росія готова до переговорів щодо України, але без участі Києва

это он на то что его назвали долбо...ом обиделся :D


Трамп заявил, что Зеленский «не ангел», не должен был воевать если у него нет армии равной российской, и что тот должен был пойти на сделку раньше.
Также, он не понимает зачем тратить деньги на вооружение и помощь Украине если можно просто прекратить войну.
Он обещает наказать россию обрушив ее экономику низкими ценами на нефть ( они уже падают) и введя сильнейшие санкции если путин не пойдет на сделку. Однако, он не хотел бы вводить санкции.
Трамп готов к разговору и с путиным и с Зеленским прямо сейчас.


https://t.me/nevzorovtv/24724
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 20:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Был такой анекдот о дипломатах:


самопал, анекдот був о жінках
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 20:35

  Banderlog написав:
  sashaqbl написав:Проблема не у відсутності достатньої кількості резервів, а у відсутності достатньої кількості адекватних людей, при чому на всіх рівнях.

В рамку!
Не спорю с этим утверждением, но и об отсутствии резервов вы тоже писали.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 20:38

ЛАД
https://t.me/nevzorovtv/24690
Зарезка и расстрел раненных солдат ВСУ стали в армии орков такой же нормой, как избиения друг друга и надругательства над трупами. Теперь убийство раненых делается в штатном порядке, так же буднично, как в Буче.
200 лет пыхтели романисты, композиторы и художники, создавая возвышенный образ русского солдата. И все "псу под хвост".
На Донбассе погиб тот самой "русский солдат" Шипки, Цусимы и II Мировой.
За три года войны миф о нем безвозвратно разрушен. Всякие "василии теркины", "стоит под горою алеша" и платоны каратаевы -сданы в утиль; явлено истинное мурло русского орка: тупое, свирепое и подлое.


а вы слюною исходили на фейковое видео, где в феврале 2022 добивают раненных российских ДРГников (по моему в Киеве), мы не должны уподобляться

наші хлопці оркам мандарінки з дрона скидають
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 20:40

  ЛАД написав:Так что ни "совок" (хоть сталинский, хоть послесталинский), ни путинская РФ это не фашизм. Хотя некоторые общие черты есть.
некоторые? я для вас выделю их жирным

крайне правая , авторитарная и ультранационалистическая политическая идеология и движение, характеризующееся диктаторским лидером, централизованной автократией , милитаризмом , насильственным подавлением оппозиции, верой в естественную социальную иерархию , подчинением индивидуальных интересов предполагаемому благу нации или расы и жесткой регламентацией общества и экономики. Противопоставленный анархизму , демократии , плюрализму , эгалитаризму , либерализму
, социализму и марксизму , фашизм находится на крайнем правом фланге традиционного лево-правого спектра

по сути одно и тоже, различие в центральной идее, у сталина это было всеобщее рабство и бесправие человека перед режимом, у фашистов превосходство своей нации над другими.

в своем тезисе я взял за основу не центральтную идею, а способ её реализации. Социализм хорошая идея, но только не в исполнении совка. В совке его даже не пытались строить.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 24 січ, 2025 21:00, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 20:52

Wirująświatła
А теперь попробуйте выделить отличия.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 20:55

  ЛАД написав:Wirująświatła
А теперь попробуйте выделить отличия.

вам лишь бы поспорить? сравните скандинавский социализм и советский социализм, формально то и другое находится на левом фланге. Как минимум по этой причине слева места для ссср нет. Левые идеи были только декларативные. Народ грабили, наёбывали и принуждали, массово ссылали в лагеря и расстреливали. конечно кроме вас. Можете и дальше защищать совок. Это ваше право.
Wirująświatła
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