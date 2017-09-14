Зарезка и расстрел раненных солдат ВСУ стали в армии орков такой же нормой, как избиения друг друга и надругательства над трупами. Теперь убийство раненых делается в штатном порядке, так же буднично, как в Буче. 200 лет пыхтели романисты, композиторы и художники, создавая возвышенный образ русского солдата. И все "псу под хвост". На Донбассе погиб тот самой "русский солдат" Шипки, Цусимы и II Мировой. За три года войны миф о нем безвозвратно разрушен. Всякие "василии теркины", "стоит под горою алеша" и платоны каратаевы -сданы в утиль; явлено истинное мурло русского орка: тупое, свирепое и подлое.
а вы слюною исходили на фейковое видео, где в феврале 2022 добивают раненных российских ДРГников (по моему в Киеве), мы не должны уподобляться
наші хлопці оркам мандарінки з дрона скидають
1. "Слюной исходите" вы. Постоянно. 2. Откуда у вас уверенность, что видео было фейковое? Тогда вы об этом не говорили, что изменилось? 3. По вашему мнению, мы "должны уподобляться"?
«Ракета Путина» не является серьезной угрозой: обломки "Орешника" раскрыли правду о возрасте новой российской ракеты, — The Economist
Как пишет The Economist, детали ракеты датируются 2016 и 2017 годами. Это подтверждает предположение, что "Орешник" является усовершенствованной версией старой баллистической ракеты средней дальности РС-26 "Рубеж".
«Ракета Путина» не является серьезной угрозой: обломки "Орешника" раскрыли правду о возрасте новой российской ракеты, — The Economist
Как пишет The Economist, детали ракеты датируются 2016 и 2017 годами. Это подтверждает предположение, что "Орешник" является усовершенствованной версией старой баллистической ракеты средней дальности РС-26 "Рубеж".
Военный Xenon только сейчас это рассмотрел
А до этого не видел, не знал, что это был Рубеж Ведь Пуйло сказал, что Орешник, значит Орешник и Xenon это подхватил
так виглядає, що немає ні адекватних командирів, ні нормальних бригад
Так виглядає, що той “фокус” пише надто вже фокусні речі, напр., зі статті на яку є посилання з верхньої: “ Він зауважив, що начальник безпілотних систем узурпував всю владу в частині. В нього є люди — фаворити, які можуть нічого не робити, але отримувати по 100 тисяч, а інша категорія перебуває "в рабстві", так один екіпаж може виконувати по 3-4 задачі, що в результаті призводить до трагічних наслідків. Тоді як інші люди сидять у Сумах, охороняють склади в Запоріжжі та також отримують по 100 тисяч. ”
Хтось вірить, що одна частина може бути водночас і в Сумах, і в Запоріжжі? 🤔
Що таке “начальник безпілот.систем” і як він може щось узурпувати? 😂 Якщо в частині є кобриг, комбати, штаб, штаби...
Фаворити і 100тис -- це можливо... Але “нічо не робити” -- це лажа якась. Це одразу почнеться бухтіння. Бачив протилежні приклади. Коли син якогось командира дійсно працює (хай і в тилу) -- мабуть, аби не було зайвого бухтіння... А тут якісь всього лиш “фаворити”. Чи це секс-фаворити і там вже голос розуму не діє? 🤔
Зарезка и расстрел раненных солдат ВСУ стали в армии орков такой же нормой, как избиения друг друга и надругательства над трупами. Теперь убийство раненых делается в штатном порядке, так же буднично, как в Буче. 200 лет пыхтели романисты, композиторы и художники, создавая возвышенный образ русского солдата. И все "псу под хвост". На Донбассе погиб тот самой "русский солдат" Шипки, Цусимы и II Мировой. За три года войны миф о нем безвозвратно разрушен. Всякие "василии теркины", "стоит под горою алеша" и платоны каратаевы -сданы в утиль; явлено истинное мурло русского орка: тупое, свирепое и подлое.
а вы слюною исходили на фейковое видео, где в феврале 2022 добивают раненных российских ДРГников (по моему в Киеве), мы не должны уподобляться
наші хлопці оркам мандарінки з дрона скидають
1. "Слюной исходите" вы. Постоянно. 2. Откуда у вас уверенность, что видео было фейковое? Тогда вы об этом не говорили, что изменилось? 3. По вашему мнению, мы "должны уподобляться"?
"уподобляться" ми якби і не повинні, але до деяких інакше як око за око не доходить. не розуміють вони по інакшому. все інше вони вважають слабістю.