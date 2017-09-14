RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1212612127121281212912130>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 123
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 21:00

  prodigy написав:ЛАД
https://t.me/nevzorovtv/24690
Зарезка и расстрел раненных солдат ВСУ стали в армии орков такой же нормой, как избиения друг друга и надругательства над трупами. Теперь убийство раненых делается в штатном порядке, так же буднично, как в Буче.
200 лет пыхтели романисты, композиторы и художники, создавая возвышенный образ русского солдата. И все "псу под хвост".
На Донбассе погиб тот самой "русский солдат" Шипки, Цусимы и II Мировой.
За три года войны миф о нем безвозвратно разрушен. Всякие "василии теркины", "стоит под горою алеша" и платоны каратаевы -сданы в утиль; явлено истинное мурло русского орка: тупое, свирепое и подлое.


а вы слюною исходили на фейковое видео, где в феврале 2022 добивают раненных российских ДРГников (по моему в Киеве), мы не должны уподобляться

наші хлопці оркам мандарінки з дрона скидають

1. "Слюной исходите" вы. Постоянно.
2. Откуда у вас уверенность, что видео было фейковое? Тогда вы об этом не говорили, что изменилось?
3. По вашему мнению, мы "должны уподобляться"?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32645
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 21:03

  konstantin kirovograd написав:Дюрі-бачі
только что пуйло сказал что зеленский должен отменить запрет на переговоры с рф который ввёл.
МОЖЕТ ТОЧНО МЫ БЛИЗКИ К ЭТОМУ

Переговоры или капитуляция ?

Свои условия Путин озвучивал и это ни фига не переговоры
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11082
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 21:10

«Ракета Путина» не является серьезной угрозой: обломки "Орешника" раскрыли правду о возрасте новой российской ракеты, — The Economist

Как пишет The Economist, детали ракеты датируются 2016 и 2017 годами. Это подтверждает предположение, что "Орешник" является усовершенствованной версией старой баллистической ракеты средней дальности РС-26 "Рубеж".

https://www.economist.com/europe/2025/0 ... n-missiles
Востаннє редагувалось Xenon в П'ят 24 січ, 2025 21:15, всього редагувалось 1 раз.
Xenon
 
Повідомлень: 4959
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 21:11

  pesikot написав:
  konstantin kirovograd написав:Дюрі-бачі
только что пуйло сказал что зеленский должен отменить запрет на переговоры с рф который ввёл.
МОЖЕТ ТОЧНО МЫ БЛИЗКИ К ЭТОМУ

Переговоры или капитуляция ?

Свои условия Путин озвучивал и это ни фига не переговоры

Тепер треба нам свої озвучити. І поступки на які ми готові. Я думаю на позаблоковий статус можно піти. Всеодно ми позаблокові.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1822
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 21:13

  Xenon написав:обломки "Орешника" раскрыли правду о возрасте новой российской ракеты, — The Economist[/b]

Как пишет The Economist, детали ракеты датируются 2016 и 2017 годами.


Ця війна показала, що вік - не головне. Навіть допотопна С200 є грізною зброєю якщо її модернізувати сучасною електронікою

  Banderlog написав:Тепер треба нам свої озвучити. І поступки на які ми готові.

ПреЗЕдент озвучив: ми знизили вимоги із кордонів 1991 на кордон 2022
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 24 січ, 2025 21:14, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4822
З нами з: 29.07.22
Подякував: 786 раз.
Подякували: 582 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 21:13

  Xenon написав:
«Ракета Путина» не является серьезной угрозой: обломки "Орешника" раскрыли правду о возрасте новой российской ракеты, — The Economist

Как пишет The Economist, детали ракеты датируются 2016 и 2017 годами. Это подтверждает предположение, что "Орешник" является усовершенствованной версией старой баллистической ракеты средней дальности РС-26 "Рубеж".

Военный Xenon только сейчас это рассмотрел

А до этого не видел, не знал, что это был Рубеж
Ведь Пуйло сказал, что Орешник, значит Орешник и Xenon это подхватил
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11082
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 21:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:— сказав боєць.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/690 ... iy-brigadi

так виглядає, що немає ні адекватних командирів, ні нормальних бригад


Так виглядає, що той “фокус” пише надто вже фокусні речі, напр., зі статті на яку є посилання з верхньої:

Він зауважив, що начальник безпілотних систем узурпував всю владу в частині. В нього є люди — фаворити, які можуть нічого не робити, але отримувати по 100 тисяч, а інша категорія перебуває "в рабстві", так один екіпаж може виконувати по 3-4 задачі, що в результаті призводить до трагічних наслідків. Тоді як інші люди сидять у Сумах, охороняють склади в Запоріжжі та також отримують по 100 тисяч.


Хтось вірить, що одна частина може бути водночас і в Сумах, і в Запоріжжі? 🤔

Що таке “начальник безпілот.систем” і як він може щось узурпувати? 😂 Якщо в частині є кобриг, комбати, штаб, штаби...

Фаворити і 100тис -- це можливо...
Але “нічо не робити” -- це лажа якась. Це одразу почнеться бухтіння.
Бачив протилежні приклади. Коли син якогось командира дійсно працює (хай і в тилу) -- мабуть, аби не було зайвого бухтіння...
А тут якісь всього лиш “фаворити”.
Чи це секс-фаворити і там вже голос розуму не діє? 🤔


Отже, сайт таки здається мутним...
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2499
З нами з: 24.08.10
Подякував: 116 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 21:16

  pesikot написав:]
Военный Xenon только сейчас это рассмотрел

А до этого не видел, не знал, что это был Рубеж
Ведь Пуйло сказал, что Орешник, значит Орешник и Xenon это подхватил

И статью в Экономист тоже я только сейчас написал ))
Xenon
 
Повідомлень: 4959
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 21:24

  Xenon написав:
  pesikot написав:]
Военный Xenon только сейчас это рассмотрел

А до этого не видел, не знал, что это был Рубеж
Ведь Пуйло сказал, что Орешник, значит Орешник и Xenon это подхватил

И статью в Экономист тоже я только сейчас написал ))

До этого ты с этим орешником носился

Я не думаю, что ты не знал про Рубеж. О котором сразу написали

Но твоя реакция - бесценна
Знал и сознательно врал )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11082
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 21:24

  ЛАД написав:
  prodigy написав:ЛАД
https://t.me/nevzorovtv/24690
Зарезка и расстрел раненных солдат ВСУ стали в армии орков такой же нормой, как избиения друг друга и надругательства над трупами. Теперь убийство раненых делается в штатном порядке, так же буднично, как в Буче.
200 лет пыхтели романисты, композиторы и художники, создавая возвышенный образ русского солдата. И все "псу под хвост".
На Донбассе погиб тот самой "русский солдат" Шипки, Цусимы и II Мировой.
За три года войны миф о нем безвозвратно разрушен. Всякие "василии теркины", "стоит под горою алеша" и платоны каратаевы -сданы в утиль; явлено истинное мурло русского орка: тупое, свирепое и подлое.


а вы слюною исходили на фейковое видео, где в феврале 2022 добивают раненных российских ДРГников (по моему в Киеве), мы не должны уподобляться

наші хлопці оркам мандарінки з дрона скидають

1. "Слюной исходите" вы. Постоянно.
2. Откуда у вас уверенность, что видео было фейковое? Тогда вы об этом не говорили, что изменилось?
3. По вашему мнению, мы "должны уподобляться"?


"уподобляться" ми якби і не повинні, але до деяких інакше як око за око не доходить. не розуміють вони по інакшому. все інше вони вважають слабістю.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1649
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 281 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1212612127121281212912130>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
28 82022
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 січ, 2025 16:08
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 256119
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 900525
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (2157)
24.01.2025 21:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.