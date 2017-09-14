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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12127121281212912130>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 123
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 21:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

План Трампа щодо України "не спрацює без зброї": Die Zeit склав чотири базових сценарія

Die Zeit також наводить чотири основні сценарії того, як може розвиватися ситуація далі:

Провал переговорів і продовження війни. Через несумісність позицій Києва і Москви, а також наявність ресурсів на продовження війни у обох сторін, принаймні у найближчі місяці активні бойові дії триватимуть. При цьому Росія цілком може досягнути успіху у своєму намірі повністю окупувати Донецьку область.
Корейський сценарій. Ще в минулому році спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келлог та віце-президент Джей Ді Венс запропонували створення демілітаризованої зони (ДМЗ) по фактичній лінії фронту без остаточної мирної угоди. За зразок взято ДМЗ між двома Кореями. При цьому розміщення в Україні військ західних країн мало би гарантувати непорушність домовленостей. Але без участі США цей варіант виглядає сумнівним.


Кіпрський сценарій. Кіпр, як і Корея, розділений ДМЗ. Але замість військ США непорушність лінії розділення гарантують "блакитні шоломи" ООН. Це триває вже десятиліттями – без обстрілів, але і без остаточного вирішення конфлікту. Ключова відмінність від корейського варіанту в тому, що миротворці стоять не за спиною сторони, яка оборонялася, а безпосередньо на лінії ДМЗ. Для України цей варіант може бути цікавий тому, що Кіпр, попри втрату частини території і наявність ДМЗ, таки зміг вступити в ЄС.
Членство України в НАТО. Цей варіант є найбільш бажаним для Києва. Однак проти нього категорчино виступають не лише у Москві, але й у деяких країнах-членах альянсу. Автори статті вважають, що цей варіант не зможе відбутися, і спроба його реалізувати призведе до затягування війни.
Перспективи закінчення війни: останні новини
Як писав УНІАН, Москва висунула ультиматум Заходу із вимогою відкликати формальну обіцянку колись в майбутньому прийняти Україну в НАТО. В МЗС РФ вимагають заборонити Україні вступ до Альянсу, в якості ключової умови для закінчення війни.

Також ми розповідали, що команда Трампа готова надати Україні гарантії безпеки.
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 24 січ, 2025 21:34, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 21:30

  prodigy написав:
  konstantin kirovograd написав:Бетон
Если будет мобилизация от 18 до 25 это же как вырастит кормовая база для таких как Крупа и т.д..


як не сумно визнати, Зеленський буде вагатись з цим рішенням до останного,
і коли він його прийме, тоже так статися що буде трошки запізно (а ще треба молодь навчити, це не комбайнера вчити на Бредли , у якого руки звідки надо ростуть,
руки молоді майже всі ніколи молотка не тримали, геймпад так, 10% були в качалке, як Бандерлог

По перше я не пацан.
Нівроку 44й.
По друге це іще хто сказав що я руками не вмію? )
в комбайнери не набиваюсь а 3 мотоблока і 2 сварочніка в селі є)
свиню можу за день переробити сам.)
на морі я не відпочивав за життя ні разу, бо постоянно з чимсь вошко-блюсь. Мені легше думається як руки зайняті. От з геймпадом не дуже склалось, а смартфон купив як в армію ішов.
І тут в мене вже 3 вос.)
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 21:32

  sashaqbl написав:
  prodigy написав:як не сумно визнати, Зеленський буде вагатись з цим рішенням до останного,
і коли він його прийме, тоже так статися що буде трошки запізно (а ще треба молодь навчити, це не комбайнера вчити на Бредли , у якого руки звідки надо ростуть,
руки молоді майже всі ніколи молотка не тримали, геймпад так, 10% були в качалке, як Бандерлог

Пульт дрона дуже чутливий, чутливіший ніж геймпад чи мишка. Але копати теж доводиться...

що потім пальцями після лопати жати чутливу G кнопку пульта
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 21:41

  Banderlog написав:По перше я не пацан.
судя по аватаре я думал вы тоже квадробер)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 21:46

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Был такой анекдот о дипломатах:


самопал, анекдот був о жінках

Ну, может, у моряков дальнего плавания было о женщинах - слишком подолгу обходились без них.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 21:50

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Wirująświatła
А теперь попробуйте выделить отличия.

вам лишь бы поспорить? сравните скандинавский социализм и советский социализм, формально то и другое находится на левом фланге. Как минимум по этой причине слева места для ссср нет. Левые идеи были только декларативные. Народ грабили, наёбывали и принуждали, массово ссылали в лагеря и расстреливали. конечно кроме вас. Можете и дальше защищать совок. Это ваше право.

Вы не различаете защиту и более объективную оценку, чем у вас?
Ваше право ругать "совок". Но при этом "совок" это не фашизм.
Вас, кстати, тоже не "сослали" и не "расстреляли".
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 21:53

  ЛАД написав:Но при этом "совок" это не фашизм.
можете назвать хотя бы 3 причины почему совок не фашизм? 1ю я вам даже подскажу, центральная идея была не на превосходстве нации, а на доминирующей роли компартии.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 21:53

  Banderlog написав:
  prodigy написав:
  konstantin kirovograd написав:Бетон
Если будет мобилизация от 18 до 25 это же как вырастит кормовая база для таких как Крупа и т.д..


як не сумно визнати, Зеленський буде вагатись з цим рішенням до останного,
і коли він його прийме, тоже так статися що буде трошки запізно (а ще треба молодь навчити, це не комбайнера вчити на Бредли , у якого руки звідки надо ростуть,
руки молоді майже всі ніколи молотка не тримали, геймпад так, 10% були в качалке, як Бандерлог

По перше я не пацан.
Нівроку 44й.
По друге це іще хто сказав що я руками не вмію? )
в комбайнери не набиваюсь а 3 мотоблока і 2 сварочніка в селі є)
свиню можу за день переробити сам.)
на морі я не відпочивав за життя ні разу, бо постоянно з чимсь вошко-блюсь. Мені легше думається як руки зайняті. От з геймпадом не дуже склалось, а смартфон купив як в армію ішов.
І тут в мене вже 3 вос.)


va bene
думав, ви ходили в качалку?
це я з 1985р ходив в качалку
корегую фразу: 10% були в качалке, як prodigy

стосовно віку-я знаю, що ви в повном розквіті сил


стосовно рук, кожний чоловік має навчитись робити по дому власними руками
як придбав будинок-посадив сад на 70 дерев, і 40 кущів винограду,
цього року перший раз у житті зробив домашнє віно (подивився декілька відео, почитав літературу), посадив 30 кущів різних роз.
Стосовно, геймпада- користувався ps4 два рази, стоїть майне незаймана-не маю цікавості
до ігр

мінулого року 9 лютого як почав копати,то закінчив работи у саду і на городі тільки в жовтні. дом потребує уваги-треба щось красити, ремонтувати. Чекаю на тепло і почну знов фізично працювати як завжди.
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 24 січ, 2025 22:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 21:54

  wild.tomcat написав:
  ЛАД написав:----------------------------
prodigy
ЛАД
https://t.me/nevzorovtv/24690
Зарезка и расстрел раненных солдат ВСУ стали в армии орков такой же нормой, как избиения друг друга и надругательства над трупами. Теперь убийство раненых делается в штатном порядке, так же буднично, как в Буче.
200 лет пыхтели романисты, композиторы и художники, создавая возвышенный образ русского солдата. И все "псу под хвост".
На Донбассе погиб тот самой "русский солдат" Шипки, Цусимы и II Мировой.
За три года войны миф о нем безвозвратно разрушен. Всякие "василии теркины", "стоит под горою алеша" и платоны каратаевы -сданы в утиль; явлено истинное мурло русского орка: тупое, свирепое и подлое.

а вы слюною исходили на фейковое видео, где в феврале 2022 добивают раненных российских ДРГников (по моему в Киеве), мы не должны уподобляться

наші хлопці оркам мандарінки з дрона скидають
------------------------------
1. "Слюной исходите" вы. Постоянно.
2. Откуда у вас уверенность, что видео было фейковое? Тогда вы об этом не говорили, что изменилось?
3. По вашему мнению, мы "должны уподобляться"?

"уподобляться" ми якби і не повинні, але до деяких інакше як око за око не доходить. не розуміють вони по інакшому. все інше вони вважають слабістю.

Т.е. всё-таки, чтобы они не "вважали слабкістю", надо уподобляться?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 22:01

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Но при этом "совок" это не фашизм.
можете назвать хотя бы 3 причины почему совок не фашизм? 1ю я вам даже подскажу, центральная идея была не на превосходстве нации, а на доминирующей роли компартии.

Простите, не интересно.
Тем более, что вы даже центральную идею определили неправильно.
ЛАД
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