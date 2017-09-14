План Трампа щодо України "не спрацює без зброї": Die Zeit склав чотири базових сценарія
Die Zeit також наводить чотири основні сценарії того, як може розвиватися ситуація далі:
Провал переговорів і продовження війни. Через несумісність позицій Києва і Москви, а також наявність ресурсів на продовження війни у обох сторін, принаймні у найближчі місяці активні бойові дії триватимуть. При цьому Росія цілком може досягнути успіху у своєму намірі повністю окупувати Донецьку область. Корейський сценарій. Ще в минулому році спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келлог та віце-президент Джей Ді Венс запропонували створення демілітаризованої зони (ДМЗ) по фактичній лінії фронту без остаточної мирної угоди. За зразок взято ДМЗ між двома Кореями. При цьому розміщення в Україні військ західних країн мало би гарантувати непорушність домовленостей. Але без участі США цей варіант виглядає сумнівним.
Кіпрський сценарій. Кіпр, як і Корея, розділений ДМЗ. Але замість військ США непорушність лінії розділення гарантують "блакитні шоломи" ООН. Це триває вже десятиліттями – без обстрілів, але і без остаточного вирішення конфлікту. Ключова відмінність від корейського варіанту в тому, що миротворці стоять не за спиною сторони, яка оборонялася, а безпосередньо на лінії ДМЗ. Для України цей варіант може бути цікавий тому, що Кіпр, попри втрату частини території і наявність ДМЗ, таки зміг вступити в ЄС. Членство України в НАТО. Цей варіант є найбільш бажаним для Києва. Однак проти нього категорчино виступають не лише у Москві, але й у деяких країнах-членах альянсу. Автори статті вважають, що цей варіант не зможе відбутися, і спроба його реалізувати призведе до затягування війни. Перспективи закінчення війни: останні новини Як писав УНІАН, Москва висунула ультиматум Заходу із вимогою відкликати формальну обіцянку колись в майбутньому прийняти Україну в НАТО. В МЗС РФ вимагають заборонити Україні вступ до Альянсу, в якості ключової умови для закінчення війни.
Також ми розповідали, що команда Трампа готова надати Україні гарантії безпеки.
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 24 січ, 2025 21:34, всього редагувалось 2 разів.
konstantin kirovograd написав:Бетон Если будет мобилизация от 18 до 25 это же как вырастит кормовая база для таких как Крупа и т.д..
як не сумно визнати, Зеленський буде вагатись з цим рішенням до останного, і коли він його прийме, тоже так статися що буде трошки запізно (а ще треба молодь навчити, це не комбайнера вчити на Бредли , у якого руки звідки надо ростуть, руки молоді майже всі ніколи молотка не тримали, геймпад так, 10% були в качалке, як Бандерлог
По перше я не пацан. Нівроку 44й. По друге це іще хто сказав що я руками не вмію? ) в комбайнери не набиваюсь а 3 мотоблока і 2 сварочніка в селі є) свиню можу за день переробити сам.) на морі я не відпочивав за життя ні разу, бо постоянно з чимсь вошко-блюсь. Мені легше думається як руки зайняті. От з геймпадом не дуже склалось, а смартфон купив як в армію ішов. І тут в мене вже 3 вос.)
prodigy написав:як не сумно визнати, Зеленський буде вагатись з цим рішенням до останного, і коли він його прийме, тоже так статися що буде трошки запізно (а ще треба молодь навчити, це не комбайнера вчити на Бредли , у якого руки звідки надо ростуть, руки молоді майже всі ніколи молотка не тримали, геймпад так, 10% були в качалке, як Бандерлог
Пульт дрона дуже чутливий, чутливіший ніж геймпад чи мишка. Але копати теж доводиться...
що потім пальцями після лопати жати чутливу G кнопку пульта
ЛАД написав:Wirująświatła А теперь попробуйте выделить отличия.
вам лишь бы поспорить? сравните скандинавский социализм и советский социализм, формально то и другое находится на левом фланге. Как минимум по этой причине слева места для ссср нет. Левые идеи были только декларативные. Народ грабили, наёбывали и принуждали, массово ссылали в лагеря и расстреливали. конечно кроме вас. Можете и дальше защищать совок. Это ваше право.
Вы не различаете защиту и более объективную оценку, чем у вас? Ваше право ругать "совок". Но при этом "совок" это не фашизм. Вас, кстати, тоже не "сослали" и не "расстреляли".
konstantin kirovograd написав:Бетон Если будет мобилизация от 18 до 25 это же как вырастит кормовая база для таких как Крупа и т.д..
як не сумно визнати, Зеленський буде вагатись з цим рішенням до останного, і коли він його прийме, тоже так статися що буде трошки запізно (а ще треба молодь навчити, це не комбайнера вчити на Бредли , у якого руки звідки надо ростуть, руки молоді майже всі ніколи молотка не тримали, геймпад так, 10% були в качалке, як Бандерлог
По перше я не пацан. Нівроку 44й. По друге це іще хто сказав що я руками не вмію? ) в комбайнери не набиваюсь а 3 мотоблока і 2 сварочніка в селі є) свиню можу за день переробити сам.) на морі я не відпочивав за життя ні разу, бо постоянно з чимсь вошко-блюсь. Мені легше думається як руки зайняті. От з геймпадом не дуже склалось, а смартфон купив як в армію ішов. І тут в мене вже 3 вос.)
va bene думав, ви ходили в качалку? це я з 1985р ходив в качалку корегую фразу: 10% були в качалке, як prodigy
стосовно віку-я знаю, що ви в повном розквіті сил
стосовно рук, кожний чоловік має навчитись робити по дому власними руками як придбав будинок-посадив сад на 70 дерев, і 40 кущів винограду, цього року перший раз у житті зробив домашнє віно (подивився декілька відео, почитав літературу), посадив 30 кущів різних роз. Стосовно, геймпада- користувався ps4 два рази, стоїть майне незаймана-не маю цікавості до ігр
мінулого року 9 лютого як почав копати,то закінчив работи у саду і на городі тільки в жовтні. дом потребує уваги-треба щось красити, ремонтувати. Чекаю на тепло і почну знов фізично працювати як завжди.
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 24 січ, 2025 22:10, всього редагувалось 1 раз.
Зарезка и расстрел раненных солдат ВСУ стали в армии орков такой же нормой, как избиения друг друга и надругательства над трупами. Теперь убийство раненых делается в штатном порядке, так же буднично, как в Буче. 200 лет пыхтели романисты, композиторы и художники, создавая возвышенный образ русского солдата. И все "псу под хвост". На Донбассе погиб тот самой "русский солдат" Шипки, Цусимы и II Мировой. За три года войны миф о нем безвозвратно разрушен. Всякие "василии теркины", "стоит под горою алеша" и платоны каратаевы -сданы в утиль; явлено истинное мурло русского орка: тупое, свирепое и подлое.
а вы слюною исходили на фейковое видео, где в феврале 2022 добивают раненных российских ДРГников (по моему в Киеве), мы не должны уподобляться
наші хлопці оркам мандарінки з дрона скидають ------------------------------ 1. "Слюной исходите" вы. Постоянно. 2. Откуда у вас уверенность, что видео было фейковое? Тогда вы об этом не говорили, что изменилось? 3. По вашему мнению, мы "должны уподобляться"?
"уподобляться" ми якби і не повинні, але до деяких інакше як око за око не доходить. не розуміють вони по інакшому. все інше вони вважають слабістю.
Т.е. всё-таки, чтобы они не "вважали слабкістю", надо уподобляться?