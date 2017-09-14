Он обещает наказать россию обрушив ее экономику низкими ценами на нефть ( они уже падают) и введя сильнейшие санкции если путин не пойдет на сделку. Однако, он не хотел бы вводить санкции.
Саудівська Аравія зосереджена на довгостроковій стабільності нафтового ринку, «щоб гарантувати достатню пропозицію для попиту, що росте». У зв'язку з цим країна поки що не готова обговорювати питання зниження цін.Алібрагім також заявив, що королівство має намір збільшити обсяги торгівлі та посилити співпрацю зі США. «Позиція Саудівської Аравії полягає у тому, щоб мати міцне партнерство з усіма її партнерами та друзями», – додав він.
Ну, может, у моряков дальнего плавания было о женщинах - слишком подолгу обходились без них.
на пассажирских судах всем хватало(140 мужчин и 125 женщин), на торговых -их нет с 1998г, на немецком судне видел девушку-старпома(лет 30, блондинка)-стояли на палаллельных причалах(в 2000м году), у нас был туркмен(одессит) второй помощник,у него как в фильме "Маска" челюсть отпала, всю грузовую вахту на неё протаращился.
смотри с второй минуты
У немки был голубой комбез и высокие берцы(safety shoes), она постоянно была на палубе(не сидела в карго офисе) на мостике второй говорит капитану-жаль, у нас нет такого старпома(девушки, тогда я был старпом), а капитан ему-представляєш какой смел, когда она в каюте снимает свои берцы вечером)))
ЛАД написав:"те, що Зеленський сказав Трампу" не обязательно истина, но вероятность этого значительно выше мнения любого из форумчан о желаниях Зеленского.
я здивований, як може людина, яка 40 років прожила при радянському союзі, щиро вважати, що те, що влада говорить, хоч якось співпадає з (1) реальністю і (2) з її спражніми думками та бажаннями. і, що ще гірше, намагається в цьому переконати інших
люди, які мають іншу думку про бажання Зеленського, керуються тривіальною логікою. Є війна - є гроші і влада. не буде війни - особливо яка закінчиться не на кордонах 91 р. - не буде влади, і тому не буде грошей. звичайно, ніхто не знає напевно. але ризик суттєвий. і він є рушійною силою справжніх бажань
Xenon написав:обломки "Орешника" раскрыли правду о возрасте новой российской ракеты, — The Economist[/b]
Как пишет The Economist, детали ракеты датируются 2016 и 2017 годами.
Ця війна показала, що вік - не головне. Навіть допотопна С200 є грізною зброєю якщо її модернізувати сучасною електронікою .........
+++ Добавлю, промежуток времени между 2016-2017 и 2024 небольшой. Многие серьёзные системы вооружений разрабатываются по 10-20 лет, а бывает и больше. От этого они не становятся менее опасными.
«Грім-2» (експортна назва[1]) або ОТРК «Сапсан» — український оперативно-тактичний ракетний комплекс, що перебуває на стадії розробки конструкторським бюро «Південне». Розробляється з 2013 року на базі попередніх розробок за проєктами «Борисфен» та БФРК «Сапсан». ........ Після розпаду СРСР, з 1994 у Дніпрі була розроблена ідея створення оперативно-тактичної ракети для своєї армії з дальністю до 500 км. Тоді ця розробка називалася «Борисфен» і вважалося, що саме вона мала замінити застарілі ракети, отримані українською армією в спадок від радянської армії — понад 200 пускових установок оперативно-тактичних ракет типу «Скад» і тактичних ракет типу «Точка-У».
Нову протикорабельну ракету на КБ «Луч» почали розробляти ще у 2010 році з ініціативи Генерального конструктора — Генерального директора ДККБ «Луч» Олега Коростельова. ......... У 2013 році пройшли перші так звані «броскові» випробування макету ракети на полігоні під Черніговом. У 2015 році про нову зброю було сказано вголос, хоча вигляд ракети був втаємничений. ....... 5 квітня 2019 року на полігоні в Одеській області пройшли випробування комплексу РК-360МЦ «Нептун».
NBC News: Трамп считает, что Украина не должна была сопротивляться России
▪️Президент Дональд Трамп в интервью, вышедшем в эфир в четверг вечером, высказал мнение, что Украина не должна была воевать, когда Россия начала атаку.
▪️«Зеленский боролся с гораздо более крупной сущностью, гораздо более крупной, гораздо более могущественной… Он не должен был этого делать, потому что мы могли бы заключить сделку», — сказал Трамп.
▪️Трамп утверждает, что Зеленский должен был заключить сделку с президентом России Владимиром Путиным, чтобы избежать конфликта, и эту позицию он повторил в интервью Fox News.
▪️«Я мог бы так легко заключить эту сделку, а Зеленский решил — «я хочу воевать», — сказал Трамп.
▪️Далее он сравнил количество танков у каждой страны, подчеркнув, что у России их больше. «С ними не поспоришь», — сказал Трамп.
▪️Пресс-секретарь Белого дома не ответил на вопрос, как, по мнению Трампа, должна была ответить Украина на действия России.
▪️Бывший президент Джо Байден постоянно подчеркивал свой союз с Украиной, добиваясь предоставления помощи осажденной стране и восхваляя руководство Зеленского.
▪️Трамп занял заметно иную позицию, заявив в интервью Fox News, что Зеленский — «не ангел», и добавив, что он «не должен был допустить, чтобы эта война случилась».
▪️Комментарии Трампа прозвучали в интервью Fox News из двух частей, которое было записано в среду. Вторая часть интервью, в которую вошли комментарии Трампа о Зеленском, вышла в эфир в четверг
The Wall Street Journal: Россия отмахивается от угроз Трампа. Москва считает, что у нее есть ресурсы и люди, чтобы продолжать борьбу.
▪️Первые попытки президента Трампа заманить президента России Владимира Путина за стол переговоров по Украине были встречены, по сути, пожиманием плечами. «Мы не видим здесь ничего нового», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
▪️У окружения Путина есть причины считать угрозы Трампа пустыми. Хотя военный конфликт истощил ресурсы и рабочую силу страны, Кремль считает, что успешно противостоит санкциям, и что Москва способна выдержать еще как минимум год конфликта, пока россияне будут продолжать вербоваться на передовую.
▪️И хотя Россия теряет деньги и людей, аналитики говорят, что у нее достаточно и того, и другого, чтобы продолжать сражаться, и она имеет преимущество. Российские войска медленно продвигаются на Украине, угрожая городам и поселкам, которые являются важными логистическими центрами для украинских военных. Сейчас они контролируют почти пятую часть территории страны.
▪️«У нас есть дисбаланс и инфляция, но ситуация не настолько острая, чтобы требовать прекращения всех военных действий… Мы в состоянии настаивать на своих требованиях... и если оборона Украины продолжит рушиться, как сейчас, для другой стороны было бы разумнее согласиться на наши условия», — сказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований московской Высшей школы экономики Василий Кашин.
▪️Поскольку еще один пакет помощи США Украине не рассматривается, предупреждения Трампа, похоже, слишком мало, чтобы заставить Россию изменить свои основные требования. Они включают фактическое признание завоеванных ею земель российскими, прекращение связей между НАТО и Украиной и значительное сокращение украинских вооруженных сил.
▪️Кремль скорее склонен рассматривать заявление Трампа на платформе Truth Social как позерство перед переговорами, а не как часть самих переговоров, и все еще ждет более существенной инициативы от Вашингтона
▪️По мнению аналитиков, Путин стремится к саммиту с Трампом, на котором два лидера могли бы выработать приемлемое для Москвы урегулирование, отбросив украинское руководство, которое Путин отвергает как нелегитимное.
▪️Киев, тем временем, признал, что вернуть все территории, занятые Россией — нереальная цель, но требует гарантий безопасности. Россия заявила, что Украина должна учитывать «новые территориальные реалии», фактически окончательно уступив потерянные в боях земли.
▪️Аналитики считают, что Путин, скорее всего, отнесется к последнему предупреждению Трампа не более чем к уловке нового президента США, который хочет укрепить свою базу и продемонстрировать жесткую позицию, которую он обещал занять в отношении противников США.
▪️«Путин воспринимает эти заявления как часть политической игры. Он не воспринимает их всерьез… Он готов к любому сценарию и не питает иллюзий, что сделка будет достигнута быстро», — говорит Татьяна Становая, политолог из Парижа, поддерживающая контакты с людьми, близкими к Кремлю.
▪️Становая утверждает, что нагрузка на российскую экономику, хотя и беспокоит Путина, мало повлияет на его расчеты в отношении Украины. Для российского президента, находящегося у власти уже 25 лет, военный конфликт — это историческая возможность объединить две православные страны и остановить то, что он давно осуждает как ползучую экспансию Запада на задний двор России.
▪️По словам Становой, для российского лидера идеальным вариантом было бы масштабное геополитическое соглашение, подобное тому, о котором договорились в Ялте лидеры Великобритании, США и Советского Союза по окончании Второй мировой войны, и которое предвещало послевоенную разделение Восточной Европы на советскую и западную сферы влияния.
▪️«Конечно, Путин хочет прекратить войну, но исключительно на российских условиях… Война на Украине — это способ усадить Запад за стол переговоров о Ялте 2.0», — говорит Становая.
▪️Проект мирного договора, разработанный российскими и украинскими переговорщиками в Стамбуле в апреле 2022 года, является показателем того, к какой сделке может стремиться Путин.
▪️Политологи считают, что угроза Трампа ввести новые санкции отражает его понимание того, что сделка может занять некоторое время, а также может еще больше оттолкнуть Россию от стола переговоров.
▪️«Русские всегда хотят, чтобы с ними говорили напрямую; Кремль уже был раздражен его стилем общения в первый срок… Это не то, как нужно общаться с русскими», — сказал Олег Игнатов, аналитик по России Международной кризисной группы, некоммерческой организации, занимающейся предотвращением и урегулированием конфликтов
Politico: Виктор Орбан заигрывал с угрозой отменить санкции ЕС против России. Но в лице Дональда Трампа он не получил союзника, на которого мог бы рассчитывать
▪️Ожидается, что Венгрия откажется от угрозы заблокировать продление санкций ЕС против России после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил Москве еще большими ограничениями, сообщают пять дипломатов, знакомых с ходом переговоров.
▪️В последние дни Венгрия публично обсуждала возможность того, что она откажется возобновить действие ограничений ЕС в отношении России — шаг, который все 27 стран ЕС должны делать каждые шесть месяцев.
▪️В дополнение к своим типичным аргументам, что эти меры наносят ущерб экономике ЕС, Орбан также заявлял, что ЕС должен подождать, чтобы увидеть, как Трамп будет относиться к российским санкциям, прежде чем предпринимать какие-либо действия.
▪️К четвергу дипломаты в Брюсселе почувствовали, что Венгрия готова отказаться от угрозы вето, судя по ее изменчивой риторике.
▪️По словам двух дипломатов, представитель Венгрии на встречах в четверг сказал, что его страна еще не определилась с продлением режима санкций, что является заметным отходом от более оппозиционной публичной риторики Орбана.
▪️«Я думаю, что Венгрии лучше все уточнить со своим американским героем… Он, похоже, очень поддерживает санкции против России», — сказал один дипломат ЕС, знакомый с ходом переговоров, которому, как и другим, была предоставлена анонимность.
▪️События развиваются как раз накануне важной встречи в пятницу, на которой официальные лица из 27 стран ЕС попытаются продлить режим санкций.
▪️Другой дипломат сказал, что, по общему мнению его коллег, санкции сегодня пройдут «нормальный процесс принятия» — то есть будут продлены без инцидентов, — но предупредил, что неожиданная блокировка «все еще может быть сделана на месте».
▪️Если санкции не будут возобновлены в пятницу, министры иностранных дел ЕС могут вернуться к этому вопросу в понедельник. Они соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить свою политику в отношении России в связи с возвращением Трампа на пост президента.
▪️Если ЕС пропустит последний срок, самым быстрым последствием станет то, что замороженные российские средства — большая часть которых хранится в бельгийском депозитарии Euroclear — вернутся в Кремль.
▪️Два чиновника, знакомых с ходом разбирательства, заявили, что запасного плана по предотвращению такого сценария нет. Они отвергли предположения, что Бельгия может использовать указ 81-летней давности, позволяющий королю блокировать перевод активов (https://t.me/brieflyru/31342) в другую страну.
▪️«Это Netflix. Это не реальная жизнь. Это никогда не ставилось на обсуждение», — сказал один из чиновников, заявив, что средства хранятся в частной компании Euroclear, а не у бельгийского государства
The Economist: Украинские ученые изучают сбитые российские ракеты. И узнают много нового об обходе санкций.
▪️Задний двор Киевского научно-исследовательского института судебной экспертизы не кажется привлекательным местом, особенно сырым зимним утром. Но экспертам по оружию и представителям разведки это место интересно. На земле лежат фрагменты российских ракет, беспилотники — некоторые из них почти полностью целы — и артиллерийские снаряды.
▪️В соседних грузовых контейнерах украинские исследователи препарируют обломки оружия с помощью плоскогубцев и отверток и записывают то, что они извлекают, особенно компоненты, полученные из-за границы.
▪️Каталог — отрезвляющее напоминание о способности России обходить западные санкции — растет с каждым днем. «Вот блок, японский, фирмы Sony, вот кнопка запуска Shahed, Bosch. А вот китайский двигатель с винтом, на котором написано «Сделано в США», — говорит руководитель лаборатории Андрей Кульчицкий.
▪️Среди последних поступлений — обугленные фрагменты новой российской ракеты «Орешник», которые специалисты института чистят и разбирают.
▪️Россия запустила «Орешник» по Украине в ноябре, что стало первым известным применением многозарядного оружия в бою. С тех пор Владимир Путин угрожает повторить обстрел Киева, хвастаясь, что украинская ПВО не сможет противостоять этой ракете. Он называет «гиперзвуковой» «Орешник» новым чудом российской техники.
▪️Но обломки говорят о другом. Одна часть датируется 2017 годом. Другая, внутри одной из боеголовок ракеты, сделана в 2016 году. Это подтверждает подозрения, что «Орешник» — не более чем модернизированная версия более старой модели, баллистической ракеты средней дальности РС-26 «Рубеж».
▪️«Орешник» — это не серьезная угроза, а демонстрация силы, сделанная с расчетом на западную аудиторию, и напоминание о ядерном потенциале России. Для Украины более насущной проблемой является новый дрон-камикадзе «Шахед-136». Россия теперь производит его у себя дома, а ранее полагалась на импорт из Ирана
▪️На сегодняшний день Украине удавалось перенаправить или перехватить более 80% беспилотников. Лишь немногим удалось поразить центр Киева. Однако «Шахеды» становятся все более устойчивыми к спуфингу и глушению, говорят украинские инженеры.
▪️Модернизация также сделала «Шахеды» более быстрыми, маневренными и способными летать выше. Тревожный сигнал прозвучал 1 января, во время одной из крупнейших атак беспилотников с начала конфликта. Тогда по меньшей мере два «Шахеда» смогли прорваться в Печерский район Киева, где находится правительственный квартал. Один из дронов врезался в здание, расположенное всего в 150 метрах от здания президентской администрации. Два человека погибли.
▪️В ранних «Шахедах» для навигации использовалась технология GPS. Сейчас многие дроны оснащены модемами 4G и украинскими SIM-картами, что позволяет им передвигаться с помощью украинских вышек сотовой связи, а также китайских антенн спутниковой навигации. Это делает их более точными и способными уклоняться от украинских средств радиоэлектронной борьбы.
▪️Согласно последним данным, некоторые из них могут быть оснащены искусственным интеллектом, который Россия надеется использовать для запуска автономных беспилотников. «В ближайшем будущем наши системы РЭБ, возможно, вообще не смогут влиять на полеты «Шахедов», — говорит украинский инженер.
▪️Он и другие специалисты также наблюдают рост использования российских деталей. В начале конфликта в «Калибре», одной из самых разрушительных российских крылатых ракет, использовались в основном западные электронные компоненты. Сегодня большая часть того, что исследователи называют «мозгами» «Калибра», делается в России.
▪️Китай восполняет недостаток, говорит Анатолий. Он берет в руки серводвигатель, найденный в российской управляемой бомбе КАБ. Он произведен китайской компанией, но ложно маркирован как немецкий. «Почти все, что вы здесь видите, имеет огромное количество китайских элементов… Западные санкции всегда на шаг позади… Невозможно контролировать то, что китайцы передают русским», — говорит он.
▪️Для Анатолия обломки, собранные в его лаборатории — это сокровищница. Его единственная претензия в том, что Украине не хватает людей для обратного проектирования некоторых видов оружия, которое Россия сбрасывает на ее города. «Наша главная задача — технологически опередить русских… Но наши лучшие парни находятся в окопах», — говорит он
почему Россия стремится изменить, а не прекратить конфликт на Украине.
▪️Нравственность общества разъедается нормализацией насилия, а патриотизм теперь рассматривается как готовность продать себя на службу в окопы за все более высокую цену в виде щедрых призывных бонусов и зарплат.
▪️Цензура, уничтожившая независимые российские СМИ, постепенно распространилась на образование, театр, кино, книгоиздание и даже музейную политику. Целые социальные группы подвергаются стигматизации и преследованиям.
▪️Еще более серьезной проблемой является будущее. Заведя страну так далеко, Путин и его команда вряд ли смогут вернуться назад. Демилитаризация экономики и демобилизация населения рискуют подорвать систему, поддерживающую его правление.
▪️Таким образом, перед Путиным в 2025 году стоит дилемма: прекращение конфликт будет столь же опасным, как и его продолжение.
В годы, предшествовавшие спецоперации, Путин и его сторонники воскресили архаичную российскую концепцию Третьего Рима, согласно которой идеализированное российское государство могло бы оказывать решающее влияние на огромный «русский мир».
▪️Новая империя якобы была настолько могущественной, что могла контролировать события и далеко за пределами этой региональной сферы. Это видение потерпело крах.
▪️Вспомните стремительное падение Башара Асада в декабре. В течение многих лет вмешательство России в дела Сирии преподносилось как история успеха, показывающая, как режим Путина может, подобно своим советским предшественникам, решать судьбы стран, находящихся за тысячи километров от Кремля.
▪️Потери Путина не ограничиваются Сирией. Армения, некогда «стратегический партнер» России на Кавказе — страна, которая находилась под защитой Москвы и сильно зависела от России в ряде экономических секторов — была оставлена в недавней войне с Азербайджаном. Осенью 2023 года Россия могла сделать немного больше, чем просто стоять в стороне, когда хорошо вооруженные азербайджанские силы захватили армянский анклав Нагорный Карабах. Хартию о стратегическом партнерстве с Соединенными Штатами и стремится вступить в Европейский союз.
▪️Говорят, что у Путина есть «химия» с президентом Ильхамом Алиевым, многолетним лидером Азербайджана, но после того, как в конце декабря российские ПВО предположительно сбили азербайджанский авиалайнер над Грозным, дружба автократов оказалась под большим вопросом. Не говоря уже о том, что Алиев теперь гораздо ближе сошелся с другим региональным силовиком, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
▪️Действительно, Турция — это еще одна проблема. С тех пор как Запад ввел масштабные санкции против России в 2022 году, Кремль зависит от теплых отношений с Анкарой в плане проведения финансовых операций и обеспечения многих необходимых для повседневной жизни импортных товаров
▪️Гражданская экономика переживает спад. Яркий пример — строительная отрасль: из-за снижения спроса и стремительного роста цен на строительные материалы — с 2021 по 2024 год они подорожали на 64% — темпы строительства нового жилья резко замедлились. Среди других проблемных отраслей — грузовые и автомобильные перевозки, добыча полезных ископаемых; а также сельское хозяйство, которое было гордостью путинского правления.
▪️Военная экономика при этом работает на полную катушку. Правительство продолжает наводнять деньгами военно-промышленный сектор, обещая улучшение профессиональных перспектив и все более высокие зарплаты всем, кто туда приходит. Путину важно показать молодым, что путь к успешной карьере лежит через войну.
▪️Делая ставку на конфликт, Путин привел к тому, что россияне все больше устают от него. Признаки общественного недовольства не означают, что россияне настроены против Путина. Но они дают понять, что широкие массы, которые в целом поддерживают военный конфликт, в то же время с нетерпением ждут его окончания.
▪️В этом смысле общественное мнение в путинской России следует понимать не как неподвижный монолит, а скорее как медленно движущуюся лаву, которая может менять направление под воздействием внешних факторов. Возможно, именно это и беспокоит Кремль.
▪️В ноябре 2024 года кремлевские пиарщики обсуждали, как можно заставить «спокойное большинство» воспринимать мир как победу и обеспечить хорошее отношение к тем, кто вернется из окопов.
▪️Проблема в том, что рано или поздно бесконечный военный конфликт может создать впечатление если не поражения, то стагнации. То же самое может произойти и с милитаризованной экономикой. В 2025 году, с прекращением огня или нет, не удастся избежать ощущения, что Путин стоит на развилке. Возможно, ему удастся потянуть время, но сколько этого времени у него есть, даже в обществе, застывшем в своем безразличии?
▪️В последние три года Россия вступила в заключительный акт распада империи, которая в предыдущие века не только распространила свои владения на большую часть Европы и Азии, но и поработила собственное население. Это была своего рода самоколонизация.
▪️Сейчас этот процесс продолжается, потому что нынешняя борьба Путина идет на двух фронтах — внешнем и внутреннем. Старая идея России, которая еще не разрушена, мстит новым, невинным поколениям, которые жертвуют своими жизнями в погоне за невозвратимым величием. Даже когда воображаемая империя расширяется и «возвращает и укрепляет» земли в сознании Путина и его команды, Россия окончательно перестает быть имперским организмом.
▪️В любом случае, мирное соглашение удовлетворит Путина только в том случае, если он решит, что старая Россия восстановлена, а мир снова поделен между сверхдержавами — смесь Мюнхена и Ялты, сделка по покупке мира и оформлению новой холодной войны.
▪️Но эта восстановленная российская империя будет империей только в голове Путина. Во всем остальном мире она будет отвергнута. До заключения любой сделки по прекращению украинского конфликта еще далеко, поскольку обе стороны очень по-разному понимают, какие уступки потребуются. Но если она и состоится, Путину будет недостаточно поделить Европу с Трампом, сохранить Россию в тесном союзе с Китаем и продолжать играть в свои игры с «глобальным большинством».