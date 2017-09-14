почему Россия стремится изменить, а не прекратить конфликт на Украине.



▪️Нравственность общества разъедается нормализацией насилия, а патриотизм теперь рассматривается как готовность продать себя на службу в окопы за все более высокую цену в виде щедрых призывных бонусов и зарплат.



▪️Цензура, уничтожившая независимые российские СМИ, постепенно распространилась на образование, театр, кино, книгоиздание и даже музейную политику. Целые социальные группы подвергаются стигматизации и преследованиям.



▪️Еще более серьезной проблемой является будущее. Заведя страну так далеко, Путин и его команда вряд ли смогут вернуться назад. Демилитаризация экономики и демобилизация населения рискуют подорвать систему, поддерживающую его правление.



▪️Таким образом, перед Путиным в 2025 году стоит дилемма: прекращение конфликт будет столь же опасным, как и его продолжение.



В годы, предшествовавшие спецоперации, Путин и его сторонники воскресили архаичную российскую концепцию Третьего Рима, согласно которой идеализированное российское государство могло бы оказывать решающее влияние на огромный «русский мир».



▪️Новая империя якобы была настолько могущественной, что могла контролировать события и далеко за пределами этой региональной сферы. Это видение потерпело крах.



▪️Вспомните стремительное падение Башара Асада в декабре. В течение многих лет вмешательство России в дела Сирии преподносилось как история успеха, показывающая, как режим Путина может, подобно своим советским предшественникам, решать судьбы стран, находящихся за тысячи километров от Кремля.



▪️Потери Путина не ограничиваются Сирией. Армения, некогда «стратегический партнер» России на Кавказе — страна, которая находилась под защитой Москвы и сильно зависела от России в ряде экономических секторов — была оставлена в недавней войне с Азербайджаном. Осенью 2023 года Россия могла сделать немного больше, чем просто стоять в стороне, когда хорошо вооруженные азербайджанские силы захватили армянский анклав Нагорный Карабах. Хартию о стратегическом партнерстве с Соединенными Штатами и стремится вступить в Европейский союз.



▪️Говорят, что у Путина есть «химия» с президентом Ильхамом Алиевым, многолетним лидером Азербайджана, но после того, как в конце декабря российские ПВО предположительно сбили азербайджанский авиалайнер над Грозным, дружба автократов оказалась под большим вопросом. Не говоря уже о том, что Алиев теперь гораздо ближе сошелся с другим региональным силовиком, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.



▪️Действительно, Турция — это еще одна проблема. С тех пор как Запад ввел масштабные санкции против России в 2022 году, Кремль зависит от теплых отношений с Анкарой в плане проведения финансовых операций и обеспечения многих необходимых для повседневной жизни импортных товаров



▪️Гражданская экономика переживает спад. Яркий пример — строительная отрасль: из-за снижения спроса и стремительного роста цен на строительные материалы — с 2021 по 2024 год они подорожали на 64% — темпы строительства нового жилья резко замедлились. Среди других проблемных отраслей — грузовые и автомобильные перевозки, добыча полезных ископаемых; а также сельское хозяйство, которое было гордостью путинского правления.



▪️Военная экономика при этом работает на полную катушку. Правительство продолжает наводнять деньгами военно-промышленный сектор, обещая улучшение профессиональных перспектив и все более высокие зарплаты всем, кто туда приходит. Путину важно показать молодым, что путь к успешной карьере лежит через войну.



▪️Делая ставку на конфликт, Путин привел к тому, что россияне все больше устают от него. Признаки общественного недовольства не означают, что россияне настроены против Путина. Но они дают понять, что широкие массы, которые в целом поддерживают военный конфликт, в то же время с нетерпением ждут его окончания.



▪️В этом смысле общественное мнение в путинской России следует понимать не как неподвижный монолит, а скорее как медленно движущуюся лаву, которая может менять направление под воздействием внешних факторов. Возможно, именно это и беспокоит Кремль.



▪️В ноябре 2024 года кремлевские пиарщики обсуждали, как можно заставить «спокойное большинство» воспринимать мир как победу и обеспечить хорошее отношение к тем, кто вернется из окопов.



▪️Проблема в том, что рано или поздно бесконечный военный конфликт может создать впечатление если не поражения, то стагнации. То же самое может произойти и с милитаризованной экономикой. В 2025 году, с прекращением огня или нет, не удастся избежать ощущения, что Путин стоит на развилке. Возможно, ему удастся потянуть время, но сколько этого времени у него есть, даже в обществе, застывшем в своем безразличии?



▪️В последние три года Россия вступила в заключительный акт распада империи, которая в предыдущие века не только распространила свои владения на большую часть Европы и Азии, но и поработила собственное население. Это была своего рода самоколонизация.



▪️Сейчас этот процесс продолжается, потому что нынешняя борьба Путина идет на двух фронтах — внешнем и внутреннем. Старая идея России, которая еще не разрушена, мстит новым, невинным поколениям, которые жертвуют своими жизнями в погоне за невозвратимым величием. Даже когда воображаемая империя расширяется и «возвращает и укрепляет» земли в сознании Путина и его команды, Россия окончательно перестает быть имперским организмом.



▪️В любом случае, мирное соглашение удовлетворит Путина только в том случае, если он решит, что старая Россия восстановлена, а мир снова поделен между сверхдержавами — смесь Мюнхена и Ялты, сделка по покупке мира и оформлению новой холодной войны.



▪️Но эта восстановленная российская империя будет империей только в голове Путина. Во всем остальном мире она будет отвергнута. До заключения любой сделки по прекращению украинского конфликта еще далеко, поскольку обе стороны очень по-разному понимают, какие уступки потребуются. Но если она и состоится, Путину будет недостаточно поделить Европу с Трампом, сохранить Россию в тесном союзе с Китаем и продолжать играть в свои игры с «глобальным большинством».

