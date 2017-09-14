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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1212912130121311213212133>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 123
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 23:00

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Wirująświatła
А теперь попробуйте выделить отличия.

вам лишь бы поспорить? сравните скандинавский социализм и советский социализм, формально то и другое находится на левом фланге. Как минимум по этой причине слева места для ссср нет. Левые идеи были только декларативные. Народ грабили, наёбывали и принуждали, массово ссылали в лагеря и расстреливали. конечно кроме вас. Можете и дальше защищать совок. Это ваше право.

Вы не различаете защиту и более объективную оценку, чем у вас?
Ваше право ругать "совок". Но при этом "совок" это не фашизм.
Вас, кстати, тоже не "сослали" и не "расстреляли".

звісно "совок" не нацизм. бо при нацизмі знищують неарійців, а при комунізмі - багатих. з точки зору ефективності - нацизм більш раціональний...

вже наводив приклади - Симоненко, Івасюк, Стус... так, не розстріляли...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 23:03

  Wirująświatła написав:
NBC News:
▪️«Русские всегда хотят, чтобы с ними говорили напрямую; Кремль уже был раздражен его стилем общения в первый срок… Это не то, как нужно общаться с русскими», — сказал Олег Игнатов, аналитик по России Международной кризисной группы, некоммерческой организации, занимающейся предотвращением и урегулированием конфликтов

А як треба спілкуватися з пу? Трамп, Шольц, Макрон та інші численні лідери, навіть Сі, хіба не напряму йому казали? Результат?
Які результативні приклади спілкування з терористами? Як Ізраїль це зробив з керівництвом Хамасу? Як домовилися особисто із Саддамом Хусейном та Муамаром Каддафі?
Отож.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 23:04

ЛАД квартал довго був в овшорі та і через мінкульт "свої" люди мільйони пилять на зйомки.
Той же Коля Тищенко, як рейдери часів Януковича, віджимає бізнеси...
От коли знайдуть мільярди Єрмака - я не здивуюся.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 23:05

  Сибарит написав:
  prodigy написав:
  ЛАД написав:Был такой анекдот о дипломатах:


самопал, анекдот був о жінках

Не самопал, а половина анекдота. Анекдот о том, чем отличается женщина от дипломата
Вы правы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 23:07

  Shaman написав: а при комунізмі - багатих. з точки зору ефективності - нацизм більш раціональний...

вже наводив приклади - Симоненко, Івасюк, Стус... так, не розстріляли...
симоненко івасюк стус були багатими?
Чи може ви про розстріляне відродження? )
Комуністи тримали дуже багатьох митців біля корита. І ті всі байки про то шо не давали творити лишіть для школярів без критичного мислення.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 23:07

  ЛАД написав:
Фашизм ( / ˈ f æ ʃ ɪ z əm / FASH -iz-əm ) — крайне правая , авторитарная и ультранационалистическая политическая идеология и движение, [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] характеризующееся диктаторским лидером, централизованной автократией , милитаризмом , насильственным подавлением оппозиции, верой в естественную социальную иерархию , подчинением индивидуальных интересов предполагаемому благу нации или расы и жесткой регламентацией общества и экономики. [ 2 ] [ 3 ] Противопоставленный анархизму , демократии , плюрализму , эгалитаризму , либерализму , социализму и марксизму , [ 4 ] [ 5 ] фашизм находится на крайнем правом фланге традиционного лево-правого спектра
https://en.wikipedia.org/wiki/Fascism
Так что ни "совок" (хоть сталинский, хоть послесталинский), ни путинская РФ это не фашизм. Хотя некоторые общие черты есть.

а чим ваша цитат відрізняється від сучасного стану Раші? :shock: може ще не настільки багато репресій - але мета досягнути є. хоча десь читав, що більш правильний термін - нацизм 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 23:10

  Banderlog написав:
  Shaman написав: а при комунізмі - багатих. з точки зору ефективності - нацизм більш раціональний...

вже наводив приклади - Симоненко, Івасюк, Стус... так, не розстріляли...
симоненко івасюк стус були багатими?
Чи може ви про розстріляне відродження? )
Комуністи тримали дуже багатьох митців біля корита. І ті всі байки про то шо не давали творити лишіть для школярів без критичного мислення.

але щось досвід показує, що біля корита з творчістю проблеми :D таке життя 8)

ви бачите зараз в Раші багато творчості? я можу навести декілька прикладів, але це все не біля корита :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 23:12

  fler написав:
  Wirująświatła написав:
NBC News:
▪️«Русские всегда хотят, чтобы с ними говорили напрямую; Кремль уже был раздражен его стилем общения в первый срок… Это не то, как нужно общаться с русскими», — сказал Олег Игнатов, аналитик по России Международной кризисной группы, некоммерческой организации, занимающейся предотвращением и урегулированием конфликтов

А як треба спілкуватися з пу? Трамп, Шольц, Макрон та інші численні лідери, навіть Сі, хіба не напряму йому казали? Результат?
Які результативні приклади спілкування з терористами? Як Ізраїль це зробив з керівництвом Хамасу? Як домовилися особисто із Саддамом Хусейном та Муамаром Каддафі?
Отож.

росія вже дійшла до стану, що інших варіантів спілкування не залишилося. хто там ще - Мілошевич? 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 23:14

  Сибарит написав:
  prodigy написав:
  ЛАД написав:Был такой анекдот о дипломатах:


самопал, анекдот був о жінках

Не самопал, а половина анекдота. Анекдот о том, чем отличается женщина от дипломата

третина - дипломат, військовий та жінка :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 23:18

  Banderlog написав:
  Shaman написав: а при комунізмі - багатих. з точки зору ефективності - нацизм більш раціональний...

вже наводив приклади - Симоненко, Івасюк, Стус... так, не розстріляли...
симоненко івасюк стус були багатими?
Чи може ви про розстріляне відродження? )
Комуністи тримали дуже багатьох митців біля корита. І ті всі байки про то шо не давали творити лишіть для школярів без критичного мислення.

Шаман запоребриковий провокатор.
Вкидує провокативні заяви, щоб в цивілізованому світі вважали, що тут виправдовують нацизм.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 24 січ, 2025 23:20, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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