ЛАД написав:Wirująświatła А теперь попробуйте выделить отличия.
вам лишь бы поспорить? сравните скандинавский социализм и советский социализм, формально то и другое находится на левом фланге. Как минимум по этой причине слева места для ссср нет. Левые идеи были только декларативные. Народ грабили, наёбывали и принуждали, массово ссылали в лагеря и расстреливали. конечно кроме вас. Можете и дальше защищать совок. Это ваше право.
Вы не различаете защиту и более объективную оценку, чем у вас? Ваше право ругать "совок". Но при этом "совок" это не фашизм. Вас, кстати, тоже не "сослали" и не "расстреляли".
звісно "совок" не нацизм. бо при нацизмі знищують неарійців, а при комунізмі - багатих. з точки зору ефективності - нацизм більш раціональний...
вже наводив приклади - Симоненко, Івасюк, Стус... так, не розстріляли...
NBC News: ▪️«Русские всегда хотят, чтобы с ними говорили напрямую; Кремль уже был раздражен его стилем общения в первый срок… Это не то, как нужно общаться с русскими», — сказал Олег Игнатов, аналитик по России Международной кризисной группы, некоммерческой организации, занимающейся предотвращением и урегулированием конфликтов
А як треба спілкуватися з пу? Трамп, Шольц, Макрон та інші численні лідери, навіть Сі, хіба не напряму йому казали? Результат? Які результативні приклади спілкування з терористами? Як Ізраїль це зробив з керівництвом Хамасу? Як домовилися особисто із Саддамом Хусейном та Муамаром Каддафі? Отож.
ЛАД квартал довго був в овшорі та і через мінкульт "свої" люди мільйони пилять на зйомки. Той же Коля Тищенко, як рейдери часів Януковича, віджимає бізнеси... От коли знайдуть мільярди Єрмака - я не здивуюся.
Shaman написав: а при комунізмі - багатих. з точки зору ефективності - нацизм більш раціональний...
вже наводив приклади - Симоненко, Івасюк, Стус... так, не розстріляли...
симоненко івасюк стус були багатими? Чи може ви про розстріляне відродження? ) Комуністи тримали дуже багатьох митців біля корита. І ті всі байки про то шо не давали творити лишіть для школярів без критичного мислення.
Shaman написав: а при комунізмі - багатих. з точки зору ефективності - нацизм більш раціональний...
вже наводив приклади - Симоненко, Івасюк, Стус... так, не розстріляли...
симоненко івасюк стус були багатими? Чи може ви про розстріляне відродження? ) Комуністи тримали дуже багатьох митців біля корита. І ті всі байки про то шо не давали творити лишіть для школярів без критичного мислення.
але щось досвід показує, що біля корита з творчістю проблеми таке життя
ви бачите зараз в Раші багато творчості? я можу навести декілька прикладів, але це все не біля корита
NBC News: ▪️«Русские всегда хотят, чтобы с ними говорили напрямую; Кремль уже был раздражен его стилем общения в первый срок… Это не то, как нужно общаться с русскими», — сказал Олег Игнатов, аналитик по России Международной кризисной группы, некоммерческой организации, занимающейся предотвращением и урегулированием конфликтов
А як треба спілкуватися з пу? Трамп, Шольц, Макрон та інші численні лідери, навіть Сі, хіба не напряму йому казали? Результат? Які результативні приклади спілкування з терористами? Як Ізраїль це зробив з керівництвом Хамасу? Як домовилися особисто із Саддамом Хусейном та Муамаром Каддафі? Отож.
росія вже дійшла до стану, що інших варіантів спілкування не залишилося. хто там ще - Мілошевич?
Shaman написав: а при комунізмі - багатих. з точки зору ефективності - нацизм більш раціональний...
вже наводив приклади - Симоненко, Івасюк, Стус... так, не розстріляли...
симоненко івасюк стус були багатими? Чи може ви про розстріляне відродження? ) Комуністи тримали дуже багатьох митців біля корита. І ті всі байки про то шо не давали творити лишіть для школярів без критичного мислення.
Шаман запоребриковий провокатор. Вкидує провокативні заяви, щоб в цивілізованому світі вважали, що тут виправдовують нацизм.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 24 січ, 2025 23:20, всього редагувалось 1 раз.