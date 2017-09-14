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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 23:18
Banderlog написав: Shaman написав:
а при комунізмі - багатих. з точки зору ефективності - нацизм більш раціональний...
вже наводив приклади - Симоненко, Івасюк, Стус... так, не розстріляли...
симоненко івасюк стус були багатими?
Чи може ви про розстріляне відродження? )
Комуністи тримали дуже багатьох митців біля корита. І ті всі байки про то шо не давали творити лишіть для школярів без критичного мислення.
ці всі приклади - це вже про часи не військового комунізму. за часів військового комунізму всі закінчилось би на трійці. й там список набагато довший. й були більше ефективні методи знищення - той же Голодомор...
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 23:24
ЛАД написав: adeges написав: ЛАД написав:
"те, що Зеленський сказав Трампу" не обязательно истина, но вероятность этого значительно выше мнения любого из форумчан о желаниях Зеленского.
я здивований, як може людина, яка 40 років прожила при радянському союзі, щиро вважати, що те, що влада говорить, хоч якось співпадає з (1) реальністю і (2) з її спражніми думками та бажаннями. і, що ще гірше, намагається в цьому переконати інших
люди, які мають іншу думку про бажання Зеленського, керуються тривіальною логікою. Є війна - є гроші і влада. не буде війни - особливо яка закінчиться не на кордонах 91 р. - не буде влади, і тому не буде грошей. звичайно, ніхто не знає напевно. але ризик суттєвий. і він є рушійною силою справжніх бажань
Вы знаете, уже надоело объяснять элементарные вещи.
1. Для того, чтобы не верить предвыборным обещаниям и лозунгам политиков, не обязательно было "40 років" прожить в Союзе. Политики, особенно во время предвыборной компании, врут во всех странах. В Союзе, кстати, врали меньше, потому что им не надо было беспокоиться о результатах выборов, они были заранее известны.
2. Что касается Зеленского, я уже не раз писал, что у меня к нему основная претензия, что он не выполнил
свои предвыборные обещания мира, а продолжал порошенковские игры с Минскими соглашениями.
Свеженький пример того, что предвыборные обещания и лозунги политиков ничего не стоят - обещания Трампа закончить войну за 24 часа. Это было смешно и меня удивляло, что находились люди, которые воспринимали это всерьёз.
3. "тривіальна логіка" работает далеко не всегда. Зеленский не был олигархом, но точно не нищенствовал и до избрания. Я пока что не видел ни одного журналистского расследования и не слышал ни одного обвинения в его адрес в хищении госресурсов или использовании их в личных целях. Или о том, что есть какие-то связанные с ним предприятия, которые разбогатели благодаря его президентству. Думаю, что при нашей так называемой "диктатуре", если бы было к чему прицепиться, мы бы уже давно об этом слышали.
Кроме того, думаю, после такого президентства он сможет написать книгу воспоминаний, на которой заработает больше, чем мы с вами сможем заработать за всю жизнь.
Так что ваша "тривіальна логіка" - "не буде влади, і тому не буде грошей" - пока что больше похожа не на логику, а на выдумки.
я звичайно про диктатуру нічого не казав, це ваші вигадки. не похоже на, а саме 100% вигадки.
але раз про це зайшло, думаю, що ми ще не диктатура у класичному розумінні, але впевнено туди рухаємось. А ще чув, що при диктатурах, зазвичай, прийнято публікувати журналістські розслідування щодо диктаторів. особливо під час війни. це теж добре відомо з історії
про книжку смішно вийшло. порівняно з намивом з десятків мільйрдів щорічно та необмеженою владою - це серьозні гроші і майже такі ж відчуття.
і нарешті, аргумент на кшалт - якщо я особисто не бачив атомів, то їх нема - дуже переконливий
Востаннє редагувалось adeges
в П'ят 24 січ, 2025 23:25, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 23:24
Banderlog написав: ЛАД написав: Wirująświatła написав:
.........можете назвать хотя бы 3 причины почему совок не фашизм? 1ю я вам даже подскажу, центральная идея была не на превосходстве нации, а на доминирующей роли компартии.
Простите, не интересно.
Тем более, что вы даже центральную идею определили неправильно.
Лад а якщо б Вас машиною часу в 1918 в харків? і років вам з 28? Но без знання чим та заваруха закінчиться? За кого б воювали?)
Лічно я читав майн кампф і поставивши себе на місце фронтовика 1ї світової або ще гірше якогось піонера з гітлерюгінда в якого батько в погибших героях я за себе не певен)
Те ж саме і з комунізмом хоть якось популяризаторне чтиво по комунізьму мене минуло а капітал нудноватий для пацана. но. І царські генерали воювали за червоних.
Добре володіючи пост знанієм судити предків.
А поставити вас на місце западенця в карпатах з максимум 5 класами освіти, в 2 світову, дивишся вибір упа і не такий вже не логічний. Там громадянська була в 40х.
Білий птах з чорною ознакою бачили?
Полностью согласен. "Добре володіючи пост знанієм судити предків."
Поэтому выступаю против тех, кто клянёт революцию 1917.
В 1918, скорее всего, присоединился бы к большевикам.
На месте немецкого "фронтовика 1ї світової" сложнее - не берусь предсказать. Скорее "Спартак" и Баварская Советская Республика, но, возможно, и НСДАП.
Гитлерюгенд тут уже почти без сомнений - у ребёнка мозги промываются очень легко, выбора в тех условиях практически нет, если только родители не были коммунистами или социал-демократами и ребенок не слишком маленький, когда родителей забрали.
А вот последний вариант "западенця" самый сложный. Возможно всё и результат мог бы зависеть даже от случайностей. Поэтому я могу осуждать лидеров и не возьмусь судить парня "в карпатах з максимум 5 класами освіти, в 2 світову". Кроме тех, кто совершал зверства, а не просто воевал в УПА.
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 24 січ, 2025 23:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 23:24
Shaman написав:
але щось досвід показує, що біля корита з творчістю проблеми
таке життя
ви бачите зараз в Раші багато творчості? я можу навести декілька прикладів, але це все не біля корита
я поняття не маю що там зараз в росії, якось вони мене бісять .
До чого тут сучасна росія до комуністів. Досвід показує що коли людина бореться за кусок хліба їй не до творчості.
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 23:25
ЛАД написав: wild.tomcat написав: ЛАД написав:
1. "Слюной исходите" вы. Постоянно.
2. Откуда у вас уверенность, что видео было фейковое? Тогда вы об этом не говорили, что изменилось?
3. По вашему мнению, мы "должны
уподобляться"?
"уподобляться" ми якби і не повинні, але до деяких інакше як око за око не доходить. не розуміють вони по інакшому. все інше вони вважають слабістю.
Т.е. всё-таки, чтобы они не "вважали слабкістю", надо уподобляться?
ні, маємо пояснювати так, щоб до них дійшло. в т.ч. зрозумілою їм мовою. щоб відбити в них бажання робити це ще раз.
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 23:30
Дюрі-бачі написав:ЛАД
квартал довго був в овшорі та і через мінкульт "свої" люди мільйони пилять на зйомки.
Той же Коля Тищенко, як рейдери часів Януковича, віджимає бізнеси...
От коли знайдуть мільярди Єрмака - я не здивуюся.
Ось коли найдуть, тоді і поговоримо. А краще мільярди Зеленського. Це все ж таки різні люди.
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 23:31
Banderlog написав: Shaman написав:
але щось досвід показує, що біля корита з творчістю проблеми
таке життя
ви бачите зараз в Раші багато творчості? я можу навести декілька прикладів, але це все не біля корита
я поняття не маю що там зараз в росії, якось вони мене бісять .
До чого тут сучасна росія до комуністів. Досвід показує що коли людина бореться за кусок хліба їй не до творчості.
але навіть в срср творчості було більше, ніж зараз в Раші. а в Раші немає питань з грошима, якщо в тебе правильна лінія - але проблема з творчістю чомусь
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 23:35
ЛАД написав: Banderlog написав:
Лад а якщо б Вас машиною часу в 1918 в харків? і років вам з 28? Но без знання чим та заваруха закінчиться? За кого б воювали?)
Лічно я читав майн кампф і поставивши себе на місце фронтовика 1ї світової або ще гірше якогось піонера з гітлерюгінда в якого батько в погибших героях я за себе не певен)
Те ж саме і з комунізмом хоть якось популяризаторне чтиво по комунізьму мене минуло а капітал нудноватий для пацана. но. І царські генерали воювали за червоних.
Добре володіючи пост знанієм судити предків.
А поставити вас на місце западенця в карпатах з максимум 5 класами освіти, в 2 світову, дивишся вибір упа і не такий вже не логічний. Там громадянська була в 40х.
Білий птах з чорною ознакою бачили?
Полностью согласен. "Добре володіючи пост знанієм судити предків."
Поэтому выступаю против тех, кто клянёт революцию 1917.
В 1918, скорее всего, присоединился бы к большевикам.
На месте немецкого "фронтовика 1ї світової" сложнее - не берусь предсказать. Скорее "Спартак" и Баварская Советская Республика, но, возможно, и НСДАП.
Гитлерюгенд тут уже почти без сомнений - у ребёнка мозги промываются очень легко, выбора в тех условиях практически нет, если только родители не были коммунистами или социал-демократами и ребенок не слишком маленький, когда родителей забрали.
А вот последний вариант "западенця" самый сложный. Возможно всё и результат мог бы зависеть даже от случайностей. Поэтому я могу осуждать лидеров и не возьмусь судить парня
"в карпатах з максимум 5 класами освіти, в 2 світову". Кроме тех, кто совершал зверства, а не просто воевал в УПА.
а чому це ви можете осуджувати Бандеру чи Шухевича? на яких підставах?
й час спротиву - майже 10 років, з них 5 активних, в повному оточенні - це багато що каже, який був рівень підтримки населення
про звірства - чомусь про НКВС ви не згадуєте - лідеру з застосувань катування...
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 23:40
Banderlog написав:
. І ті всі байки про то шо не давали творити лишіть для школярів без критичного мислення.
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лень дальше перечислять кому вы еще плюнули в могилу.
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 23:44
ЛАД написав:
Вы знаете, уже надоело объяснять элементарные вещи.
.....
2. Что касается Зеленского, я уже не раз писал, что у меня к нему основная претензия, что он не выполнил
свои предвыборные обещания мира, а продолжал порошенковские игры с Минскими соглашениями.
....
ви якийсь трохи, якби то так мовити толерантніше, наївний. ви правда думали що буде якось інакше? що хтось там щось таке буде виконувати? яким чином??? не пам'ятаєте як перед виборами тут бодалися і одна з сторін казала що ніхто нічого такого не зробить? і навіть не буде робити. і навіть пояснювали чому. і як? вам продали гарну ляльку в гарній обгортці з гарними промовами. і все. все інше залишилося як було. ні, не залишилося, стало гірше. вас розвели. пам'ятаєте такий термін з 90х? а ви навіть собі соромитеся в цьому признатися. в такому разі ви просто приречений ходити по цих граблях. наступного разу вам знову продадуть таку саму гарно загорнуту ляльку. це точно.
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