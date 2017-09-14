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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12130121311213212133

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 123
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 23:53

  Shaman написав:про звірства - чомусь про НКВС ви не згадуєте - лідеру з застосувань катування...


про звірства нквс в часи молодості лада на політінформаціях не розказували. і гулаги і сєвлаги різні теж. зате розказували про бандеру і шухевача і їх поплічників. про них він і "вєщає" тут постійно, хоча насправді ні сном ні духом. але кого то цікавить, що ні сном ні духом. головне ж "звеєрствовалі".
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 23:55

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:...............
вам лишь бы поспорить? сравните скандинавский социализм и советский социализм, формально то и другое находится на левом фланге. Как минимум по этой причине слева места для ссср нет. Левые идеи были только декларативные. Народ грабили, наёбывали и принуждали, массово ссылали в лагеря и расстреливали. конечно кроме вас. Можете и дальше защищать совок. Это ваше право.

Вы не различаете защиту и более объективную оценку, чем у вас?
Ваше право ругать "совок". Но при этом "совок" это не фашизм.
Вас, кстати, тоже не "сослали" и не "расстреляли".

звісно "совок" не нацизм. бо при нацизмі знищують неарійців, а при комунізмі - багатих. з точки зору ефективності - нацизм більш раціональний...

вже наводив приклади - Симоненко, Івасюк, Стус... так, не розстріляли...

Вы путаете нацизм с фашизмом.
Фашисты ставили свою нацию выше всех и знищували всех несогласных с ними. Неарийцев знищували нацисты. При коммунизме не знищували никого, т.к. коммунизма нигде пока что не было. При власти компартии в СССР знищували тоже не багатих, а несогласных. Разница с фашизмом была в том, с чем были не согласны "несогласные" - с идеей "высшей расы/нации" или с идеей социального равенства. В этом отношении сталинский социализм схож с христианством времён инквизиции - идея хорошая, а методы зверские.
Но такое происходило во время всех революций.
Почитайте хотя бы https://www.britannica.com/event/French-Revolution. Цитировать не буду. Всё это не имеет отношения к нашей войне, т.е. к теме ветки.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 00:01

  ЛАД написав:Разница с фашизмом была в том, с чем были не согласны "несогласные" - с идеей "высшей расы/нации" или с идеей социального равенства.

Напомните с чем был несогласен Михоэлс?
Убийство Соломона Михоэлса было совершено 12 января 1948 года в Минске. Всемирно известный театральный режиссёр и еврейский общественный деятель Соломон Михоэлс был убит по прямому приказу Сталина сотрудниками Министерства государственной безопасности СССР. Убийство было замаскировано под несчастный случай — гибель в автокатастрофе. Вместе с Михоэлсом был также убит театровед и агент МГБ Владимир Голубов, участвовавший в похищении Михоэлса. Обстоятельства совершения преступления стали известны после смерти Сталина в 1953 году, однако уголовное дело не возбуждалось и наказания участники убийства не понесли.

неужели за ваши 70 лет вы не поняли что "несогласным" можно сделать ЛЮБОГО (например по доносу) и ваше определение "Разницы с фашизмом" на этом рушится, поскольку нет никаких доказательств "несогласности" всех тех миллионов уничтоженных сталинским режимом. Вы отравлены советской пропагандой и пытаетесь нести эту ложь дальше, пытаясь найти хоть какое то опрадавние бессмысленным жертвам.

Новожилов Вл. из Москвы. Завод Компрессор... Окончив работу собрался с женой в кино, пока она одевалась, вышел за папиросами и был взят... Гусева, пожилая женщина. Живёт в Муроме, муж старый коммунист, главный кондуктор на ст. Муром... Гусева приехала в Москву купить мужу костюм и белого хлеба. Никакие документы не помогли... Зеленин Григорий... ехал с путёвкой на лечение в Москву. Путёвка не помогла — был взят... Виноградова, колхозница. Ехала к брату в Москву. Брат — начальник милиции 8 отделения... Взята по выходе из поезда в Москве...Матвеев И.М. Рабочий постройки хлебозавода № 9. Имел паспорт до декабря 1933 г. как сезонник. Взят с паспортом. По его словам, даже паспорт никто не захотел смотреть. (Из письма инструктора Нарымского окружного комитета партии В. А. Величко)
тоже несогласные?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 25 січ, 2025 00:15, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 00:08

  adeges написав:
  ЛАД написав:............
Вы знаете, уже надоело объяснять элементарные вещи.
1. Для того, чтобы не верить предвыборным обещаниям и лозунгам политиков, не обязательно было "40 років" прожить в Союзе. Политики, особенно во время предвыборной компании, врут во всех странах. В Союзе, кстати, врали меньше, потому что им не надо было беспокоиться о результатах выборов, они были заранее известны.
2. Что касается Зеленского, я уже не раз писал, что у меня к нему основная претензия, что он не выполнил свои предвыборные обещания мира, а продолжал порошенковские игры с Минскими соглашениями.
Свеженький пример того, что предвыборные обещания и лозунги политиков ничего не стоят - обещания Трампа закончить войну за 24 часа. Это было смешно и меня удивляло, что находились люди, которые воспринимали это всерьёз.
3. "тривіальна логіка" работает далеко не всегда. Зеленский не был олигархом, но точно не нищенствовал и до избрания. Я пока что не видел ни одного журналистского расследования и не слышал ни одного обвинения в его адрес в хищении госресурсов или использовании их в личных целях. Или о том, что есть какие-то связанные с ним предприятия, которые разбогатели благодаря его президентству. Думаю, что при нашей так называемой "диктатуре", если бы было к чему прицепиться, мы бы уже давно об этом слышали.
Кроме того, думаю, после такого президентства он сможет написать книгу воспоминаний, на которой заработает больше, чем мы с вами сможем заработать за всю жизнь.
Так что ваша "тривіальна логіка" - "не буде влади, і тому не буде грошей" - пока что больше похожа не на логику, а на выдумки.


я звичайно про диктатуру нічого не казав, це ваші вигадки. не похоже на, а саме 100% вигадки.

але раз про це зайшло, думаю, що ми ще не диктатура у класичному розумінні, але впевнено туди рухаємось. А ще чув, що при диктатурах, зазвичай, прийнято публікувати журналістські розслідування щодо диктаторів. особливо під час війни. це теж добре відомо з історії

про книжку смішно вийшло. порівняно з намивом з десятків мільйрдів щорічно та необмеженою владою - це серьозні гроші і майже такі ж відчуття.

і нарешті, аргумент на кшалт - якщо я особисто не бачив атомів, то їх нема - дуже переконливий

У меня в посте, вроде, ни слова о диктатуре.
И столько, сколько у нас пишут о Зеленском (почитайте хотя бы посты Саши, не помнб точно ник, и его эпитеты по адресу), так уж опубликовать журналистское расследование не проблема. Желающие СМИ легко найдутся, не говорю уже о тг-каналах.
Об атомах "смішно вийшло". Есть куча экспериментов, доказывающих их существование. Если бы их не было, никто и не верил бы.
А вы хотите, чтобы я поверил вашей ""тривіальній логіці" без единого доказательства.
Давайте я напишу, что лично вы украли 10 млрд. долл. западной помощи. И что? Все должны в это поверить?
Вы можете привести хоть одно доказательство?
Иначе это похоже на решение "революционной тройки".
Что удивляет, что наиболее активные противники "совка" с лёгкостью пользуются его методами.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 00:12

  wild.tomcat написав:
  ЛАД написав:
  wild.tomcat написав:----------------------------
ЛАД
.........
3. По вашему мнению, мы "должны уподобляться"?
----------------------------
"уподобляться" ми якби і не повинні, але до деяких інакше як око за око не доходить. не розуміють вони по інакшому. все інше вони вважають слабістю.

Т.е. всё-таки, чтобы они не "вважали слабкістю", надо уподобляться?


ні, маємо пояснювати так, щоб до них дійшло. в т.ч. зрозумілою їм мовою. щоб відбити в них бажання робити це ще раз.

Не крутите - так надо уподобляться ("пояснювати зрозумілою їм мовою") или нет?
ЛАД
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