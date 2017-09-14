Shaman написав:про звірства - чомусь про НКВС ви не згадуєте - лідеру з застосувань катування...
про звірства нквс в часи молодості лада на політінформаціях не розказували. і гулаги і сєвлаги різні теж. зате розказували про бандеру і шухевача і їх поплічників. про них він і "вєщає" тут постійно, хоча насправді ні сном ні духом. але кого то цікавить, що ні сном ні духом. головне ж "звеєрствовалі".
Wirująświatła написав:............... вам лишь бы поспорить? сравните скандинавский социализм и советский социализм, формально то и другое находится на левом фланге. Как минимум по этой причине слева места для ссср нет. Левые идеи были только декларативные. Народ грабили, наёбывали и принуждали, массово ссылали в лагеря и расстреливали. конечно кроме вас. Можете и дальше защищать совок. Это ваше право.
Вы не различаете защиту и более объективную оценку, чем у вас? Ваше право ругать "совок". Но при этом "совок" это не фашизм. Вас, кстати, тоже не "сослали" и не "расстреляли".
звісно "совок" не нацизм. бо при нацизмі знищують неарійців, а при комунізмі - багатих. з точки зору ефективності - нацизм більш раціональний...
вже наводив приклади - Симоненко, Івасюк, Стус... так, не розстріляли...
Вы путаете нацизм с фашизмом. Фашисты ставили свою нацию выше всех и знищували всех несогласных с ними. Неарийцев знищували нацисты. При коммунизме не знищували никого, т.к. коммунизма нигде пока что не было. При власти компартии в СССР знищували тоже не багатих, а несогласных. Разница с фашизмом была в том, с чем были не согласны "несогласные" - с идеей "высшей расы/нации" или с идеей социального равенства. В этом отношении сталинский социализм схож с христианством времён инквизиции - идея хорошая, а методы зверские. Но такое происходило во время всех революций. Почитайте хотя бы https://www.britannica.com/event/French-Revolution. Цитировать не буду. Всё это не имеет отношения к нашей войне, т.е. к теме ветки.
ЛАД написав:Разница с фашизмом была в том, с чем были не согласны "несогласные" - с идеей "высшей расы/нации" или с идеей социального равенства.
Напомните с чем был несогласен Михоэлс?
Убийство Соломона Михоэлса было совершено 12 января 1948 года в Минске. Всемирно известный театральный режиссёр и еврейский общественный деятель Соломон Михоэлс был убит по прямому приказу Сталина сотрудниками Министерства государственной безопасности СССР. Убийство было замаскировано под несчастный случай — гибель в автокатастрофе. Вместе с Михоэлсом был также убит театровед и агент МГБ Владимир Голубов, участвовавший в похищении Михоэлса. Обстоятельства совершения преступления стали известны после смерти Сталина в 1953 году, однако уголовное дело не возбуждалось и наказания участники убийства не понесли.
неужели за ваши 70 лет вы не поняли что "несогласным" можно сделать ЛЮБОГО (например по доносу) и ваше определение "Разницы с фашизмом" на этом рушится, поскольку нет никаких доказательств "несогласности" всех тех миллионов уничтоженных сталинским режимом. Вы отравлены советской пропагандой и пытаетесь нести эту ложь дальше, пытаясь найти хоть какое то опрадавние бессмысленным жертвам.
Новожилов Вл. из Москвы. Завод Компрессор... Окончив работу собрался с женой в кино, пока она одевалась, вышел за папиросами и был взят... Гусева, пожилая женщина. Живёт в Муроме, муж старый коммунист, главный кондуктор на ст. Муром... Гусева приехала в Москву купить мужу костюм и белого хлеба. Никакие документы не помогли... Зеленин Григорий... ехал с путёвкой на лечение в Москву. Путёвка не помогла — был взят... Виноградова, колхозница. Ехала к брату в Москву. Брат — начальник милиции 8 отделения... Взята по выходе из поезда в Москве...Матвеев И.М. Рабочий постройки хлебозавода № 9. Имел паспорт до декабря 1933 г. как сезонник. Взят с паспортом. По его словам, даже паспорт никто не захотел смотреть. (Из письма инструктора Нарымского окружного комитета партии В. А. Величко)
тоже несогласные?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 25 січ, 2025 00:15, всього редагувалось 4 разів.
ЛАД написав:............ Вы знаете, уже надоело объяснять элементарные вещи. 1. Для того, чтобы не верить предвыборным обещаниям и лозунгам политиков, не обязательно было "40 років" прожить в Союзе. Политики, особенно во время предвыборной компании, врут во всех странах. В Союзе, кстати, врали меньше, потому что им не надо было беспокоиться о результатах выборов, они были заранее известны. 2. Что касается Зеленского, я уже не раз писал, что у меня к нему основная претензия, что он не выполнил свои предвыборные обещания мира, а продолжал порошенковские игры с Минскими соглашениями. Свеженький пример того, что предвыборные обещания и лозунги политиков ничего не стоят - обещания Трампа закончить войну за 24 часа. Это было смешно и меня удивляло, что находились люди, которые воспринимали это всерьёз. 3. "тривіальна логіка" работает далеко не всегда. Зеленский не был олигархом, но точно не нищенствовал и до избрания. Я пока что не видел ни одного журналистского расследования и не слышал ни одного обвинения в его адрес в хищении госресурсов или использовании их в личных целях. Или о том, что есть какие-то связанные с ним предприятия, которые разбогатели благодаря его президентству. Думаю, что при нашей так называемой "диктатуре", если бы было к чему прицепиться, мы бы уже давно об этом слышали. Кроме того, думаю, после такого президентства он сможет написать книгу воспоминаний, на которой заработает больше, чем мы с вами сможем заработать за всю жизнь. Так что ваша "тривіальна логіка" - "не буде влади, і тому не буде грошей" - пока что больше похожа не на логику, а на выдумки.
я звичайно про диктатуру нічого не казав, це ваші вигадки. не похоже на, а саме 100% вигадки.
але раз про це зайшло, думаю, що ми ще не диктатура у класичному розумінні, але впевнено туди рухаємось. А ще чув, що при диктатурах, зазвичай, прийнято публікувати журналістські розслідування щодо диктаторів. особливо під час війни. це теж добре відомо з історії
про книжку смішно вийшло. порівняно з намивом з десятків мільйрдів щорічно та необмеженою владою - це серьозні гроші і майже такі ж відчуття.
і нарешті, аргумент на кшалт - якщо я особисто не бачив атомів, то їх нема - дуже переконливий
У меня в посте, вроде, ни слова о диктатуре. И столько, сколько у нас пишут о Зеленском (почитайте хотя бы посты Саши, не помнб точно ник, и его эпитеты по адресу), так уж опубликовать журналистское расследование не проблема. Желающие СМИ легко найдутся, не говорю уже о тг-каналах. Об атомах "смішно вийшло". Есть куча экспериментов, доказывающих их существование. Если бы их не было, никто и не верил бы. А вы хотите, чтобы я поверил вашей ""тривіальній логіці" без единого доказательства. Давайте я напишу, что лично вы украли 10 млрд. долл. западной помощи. И что? Все должны в это поверить? Вы можете привести хоть одно доказательство? Иначе это похоже на решение "революционной тройки". Что удивляет, что наиболее активные противники "совка" с лёгкостью пользуются его методами.
wild.tomcat написав:---------------------------- ЛАД ......... 3. По вашему мнению, мы "должны уподобляться"? ---------------------------- "уподобляться" ми якби і не повинні, але до деяких інакше як око за око не доходить. не розуміють вони по інакшому. все інше вони вважають слабістю.
Т.е. всё-таки, чтобы они не "вважали слабкістю", надо уподобляться?
ні, маємо пояснювати так, щоб до них дійшло. в т.ч. зрозумілою їм мовою. щоб відбити в них бажання робити це ще раз.
Не крутите - так надо уподобляться ("пояснювати зрозумілою їм мовою") или нет?