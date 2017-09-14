ЛАД написав:

............Вы знаете, уже надоело объяснять элементарные вещи.1. Для того, чтобы не верить предвыборным обещаниям и лозунгам политиков, не обязательно было "40 років" прожить в Союзе. Политики, особенно во время предвыборной компании, врут во всех странах. В Союзе, кстати, врали меньше, потому что им не надо было беспокоиться о результатах выборов, они были заранее известны.2. Что касается Зеленского, я уже не раз писал, что у меня к нему основная претензия, что онсвои предвыборные обещания мира, а продолжал порошенковские игры с Минскими соглашениями.Свеженький пример того, что предвыборные обещания и лозунги политиков ничего не стоят - обещания Трампа закончить войну за 24 часа. Это было смешно и меня удивляло, что находились люди, которые воспринимали это всерьёз.3. "тривіальна логіка" работает далеко не всегда. Зеленский не был олигархом, но точно не нищенствовал и до избрания. Я пока что не видел ни одного журналистского расследования и не слышал ни одного обвинения в его адрес в хищении госресурсов или использовании их в личных целях. Или о том, что есть какие-то связанные с ним предприятия, которые разбогатели благодаря его президентству. Думаю, что при нашей так называемой "диктатуре", если бы было к чему прицепиться, мы бы уже давно об этом слышали.Кроме того, думаю, после такого президентства он сможет написать книгу воспоминаний, на которой заработает больше, чем мы с вами сможем заработать за всю жизнь.Так что ваша "тривіальна логіка" - "не буде влади, і тому не буде грошей" - пока что больше похожа не на логику, а на выдумки.