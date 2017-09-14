Shaman написав:про звірства - чомусь про НКВС ви не згадуєте - лідеру з застосувань катування...
про звірства нквс в часи молодості лада на політінформаціях не розказували. і гулаги і сєвлаги різні теж. зате розказували про бандеру і шухевача і їх поплічників. про них він і "вєщає" тут постійно, хоча насправді ні сном ні духом. але кого то цікавить, що ні сном ні духом. головне ж "звеєрствовалі".
Wirująświatła написав:............... вам лишь бы поспорить? сравните скандинавский социализм и советский социализм, формально то и другое находится на левом фланге. Как минимум по этой причине слева места для ссср нет. Левые идеи были только декларативные. Народ грабили, наёбывали и принуждали, массово ссылали в лагеря и расстреливали. конечно кроме вас. Можете и дальше защищать совок. Это ваше право.
Вы не различаете защиту и более объективную оценку, чем у вас? Ваше право ругать "совок". Но при этом "совок" это не фашизм. Вас, кстати, тоже не "сослали" и не "расстреляли".
звісно "совок" не нацизм. бо при нацизмі знищують неарійців, а при комунізмі - багатих. з точки зору ефективності - нацизм більш раціональний...
вже наводив приклади - Симоненко, Івасюк, Стус... так, не розстріляли...
Вы путаете нацизм с фашизмом. Фашисты ставили свою нацию выше всех и знищували всех несогласных с ними. Неарийцев знищували нацисты. При коммунизме не знищували никого, т.к. коммунизма нигде пока что не было. При власти компартии в СССР знищували тоже не багатих, а несогласных. Разница с фашизмом была в том, с чем были не согласны "несогласные" - с идеей "высшей расы/нации" или с идеей социального равенства. В этом отношении сталинский социализм схож с христианством времён инквизиции - идея хорошая, а методы зверские. Но такое происходило во время всех революций. Почитайте хотя бы https://www.britannica.com/event/French-Revolution. Цитировать не буду. Всё это не имеет отношения к нашей войне, т.е. к теме ветки.
ЛАД написав:Разница с фашизмом была в том, с чем были не согласны "несогласные" - с идеей "высшей расы/нации" или с идеей социального равенства.
Напомните с чем был несогласен Михоэлс?
Убийство Соломона Михоэлса было совершено 12 января 1948 года в Минске. Всемирно известный театральный режиссёр и еврейский общественный деятель Соломон Михоэлс был убит по прямому приказу Сталина сотрудниками Министерства государственной безопасности СССР. Убийство было замаскировано под несчастный случай — гибель в автокатастрофе. Вместе с Михоэлсом был также убит театровед и агент МГБ Владимир Голубов, участвовавший в похищении Михоэлса. Обстоятельства совершения преступления стали известны после смерти Сталина в 1953 году, однако уголовное дело не возбуждалось и наказания участники убийства не понесли.
неужели за ваши 70 лет вы не поняли что "несогласным" можно сделать ЛЮБОГО (например по доносу) и ваше определение "Разницы с фашизмом" на этом рушится, поскольку нет никаких доказательств "несогласности" всех тех миллионов уничтоженных сталинским режимом. Вы отравлены советской пропагандой и пытаетесь нести эту ложь дальше, пытаясь найти хоть какое то опрадавние бессмысленным жертвам.
Новожилов Вл. из Москвы. Завод Компрессор... Окончив работу собрался с женой в кино, пока она одевалась, вышел за папиросами и был взят... Гусева, пожилая женщина. Живёт в Муроме, муж старый коммунист, главный кондуктор на ст. Муром... Гусева приехала в Москву купить мужу костюм и белого хлеба. Никакие документы не помогли... Зеленин Григорий... ехал с путёвкой на лечение в Москву. Путёвка не помогла — был взят... Виноградова, колхозница. Ехала к брату в Москву. Брат — начальник милиции 8 отделения... Взята по выходе из поезда в Москве...Матвеев И.М. Рабочий постройки хлебозавода № 9. Имел паспорт до декабря 1933 г. как сезонник. Взят с паспортом. По его словам, даже паспорт никто не захотел смотреть. (Из письма инструктора Нарымского окружного комитета партии В. А. Величко)
тоже несогласные?
В 1932—1933 годах в связи с введением паспортной системы из крупных городов принудительно выселялись горожане, признанные «деклассированным элементом». Этих людей направляли в ранее созданные спецпоселения для «раскулаченных». По факту же, как следует из документов партийного расследования обстоятельств случившегося, задерживались не только и не столько выселяемые, а все подряд, главным образом прямо на улице, в общественных местах и на транспорте (поездах, электричках, вокзалах), задерживались без разбору как люди без документов, удостоверяющих личность, так и имевшие при себе документы, в том числе рабочие по пути на работу или с работы (аналогичная практика впоследствии применялась в рамках кампаний по «борьбе с тунеядством»). Наряды были сформированы не из сотрудников милиции, а из числа военнослужащих войск ОГПУ.
Оперативной работы с задержанными не велось, каких-либо допросов или мероприятий по установлению личности не проводилось, протоколов задержания наряды не составляли, задержанных сразу же препровождали в грузовики и минуя места предварительного заключения (что явно следует из материалов последующего расследования) отвозили напрямик к железнодорожным эшелонам, на этапирование в Сибирь. Уличные мероприятия носили характер массовой облавы, координации усилий войсковых нарядов с органами милиции не велось, отсюда и последовавшие эксцессы при задержаниях. Размах мероприятий был таким, что среди задержанных попадались даже секретные сотрудники, ранее премированные за свою деятельность, даже близкие родственники сотрудников ОГПУ, — эти аргументы были проигнорированы нарядами по принципу «там разберутся» (это обстоятельство впоследствии вызвало особое негодование проверяющих, такие случаи задержания «нашего элемента» были перечислены отдельно, см. выдержки из документов ниже). В районы Нарымского севера и Северного Казахстана предполагалось депортировать в течение 1933 г. до 2 млн чел. — по 1 млн чел. в каждый регион[1].
большинство из них не выживут
Назинская трагедия (в рассекреченных советских документах известная как «назинский инцидент», «события вблизи д. Назино») — события мая—августа 1933 года рядом с селом Назино на острове Назино посреди Оби неподалёку от впадения в неё реки Назинской. На этот пустой остров в тайге в Александровском районе Западно-Сибирского края (сегодня это территория Томской области) в ходе депортационной кампании против «социально вредных и деклассированных элементов» (раскулаченных) было высажено без еды, крыши над головой, какой-либо утвари или инструментов около 6100 человек. Голод, болезни и попытки бегства сократили количество живых в течение тринадцати недель до 2200 человек. При этом имели место десятки задокументированных случаев каннибализма.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 25 січ, 2025 00:20, всього редагувалось 7 разів.
ЛАД написав:............ Вы знаете, уже надоело объяснять элементарные вещи. 1. Для того, чтобы не верить предвыборным обещаниям и лозунгам политиков, не обязательно было "40 років" прожить в Союзе. Политики, особенно во время предвыборной компании, врут во всех странах. В Союзе, кстати, врали меньше, потому что им не надо было беспокоиться о результатах выборов, они были заранее известны. 2. Что касается Зеленского, я уже не раз писал, что у меня к нему основная претензия, что он не выполнил свои предвыборные обещания мира, а продолжал порошенковские игры с Минскими соглашениями. Свеженький пример того, что предвыборные обещания и лозунги политиков ничего не стоят - обещания Трампа закончить войну за 24 часа. Это было смешно и меня удивляло, что находились люди, которые воспринимали это всерьёз. 3. "тривіальна логіка" работает далеко не всегда. Зеленский не был олигархом, но точно не нищенствовал и до избрания. Я пока что не видел ни одного журналистского расследования и не слышал ни одного обвинения в его адрес в хищении госресурсов или использовании их в личных целях. Или о том, что есть какие-то связанные с ним предприятия, которые разбогатели благодаря его президентству. Думаю, что при нашей так называемой "диктатуре", если бы было к чему прицепиться, мы бы уже давно об этом слышали. Кроме того, думаю, после такого президентства он сможет написать книгу воспоминаний, на которой заработает больше, чем мы с вами сможем заработать за всю жизнь. Так что ваша "тривіальна логіка" - "не буде влади, і тому не буде грошей" - пока что больше похожа не на логику, а на выдумки.
я звичайно про диктатуру нічого не казав, це ваші вигадки. не похоже на, а саме 100% вигадки.
але раз про це зайшло, думаю, що ми ще не диктатура у класичному розумінні, але впевнено туди рухаємось. А ще чув, що при диктатурах, зазвичай, прийнято публікувати журналістські розслідування щодо диктаторів. особливо під час війни. це теж добре відомо з історії
про книжку смішно вийшло. порівняно з намивом з десятків мільйрдів щорічно та необмеженою владою - це серьозні гроші і майже такі ж відчуття.
і нарешті, аргумент на кшалт - якщо я особисто не бачив атомів, то їх нема - дуже переконливий
У меня в посте, вроде, ни слова о диктатуре. И столько, сколько у нас пишут о Зеленском (почитайте хотя бы посты Саши, не помнб точно ник, и его эпитеты по адресу), так уж опубликовать журналистское расследование не проблема. Желающие СМИ легко найдутся, не говорю уже о тг-каналах. Об атомах "смішно вийшло". Есть куча экспериментов, доказывающих их существование. Если бы их не было, никто и не верил бы. А вы хотите, чтобы я поверил вашей ""тривіальній логіці" без единого доказательства. Давайте я напишу, что лично вы украли 10 млрд. долл. западной помощи. И что? Все должны в это поверить? Вы можете привести хоть одно доказательство? Иначе это похоже на решение "революционной тройки". Что удивляет, что наиболее активные противники "совка" с лёгкостью пользуются его методами.
wild.tomcat написав:---------------------------- ЛАД ......... 3. По вашему мнению, мы "должны уподобляться"? ---------------------------- "уподобляться" ми якби і не повинні, але до деяких інакше як око за око не доходить. не розуміють вони по інакшому. все інше вони вважають слабістю.
Т.е. всё-таки, чтобы они не "вважали слабкістю", надо уподобляться?
ні, маємо пояснювати так, щоб до них дійшло. в т.ч. зрозумілою їм мовою. щоб відбити в них бажання робити це ще раз.
Не крутите - так надо уподобляться ("пояснювати зрозумілою їм мовою") или нет?
wild.tomcat написав: ні, маємо пояснювати так, щоб до них дійшло. в т.ч. зрозумілою їм мовою. щоб відбити в них бажання робити це ще раз.
Не крутите - так надо уподобляться ("пояснювати зрозумілою їм мовою") или нет?
ви робіть собі як вважаєте за необхідне. якщо для вас прийнятне, коли вас товчуть кулаком в пику, а ви при цьому маєте виключно інтелігентно щось прояснювати опоненту, що він не правий, то це ваше право. для мене подібне не прийнятне.
Banderlog написав:. І ті всі байки про то шо не давали творити лишіть для школярів без критичного мислення.
В 4 часа вечера 28 декабря дежурный 2-го отделения ЛГМ принял сообщение, что в Обуховскую больницу «доставлен труп гражданина Есенина, Сергея Александровича, повесившегося в гостинице „Интернационал“»[60]. в марте 1989 года доктор медицинских наук, профессор Ф. М. Морохов и исследователь творчества поэта С. Демиденко сделали доклад «Последние дни жизни Есенина», в котором говорилось о порочности акта Гиляревского и утверждалось, что поэт был убит[114]. По мнению Морохова, поэта намеренно психологически травили и дискредитировали, провоцировали конфликты, устраивали скандалы в общественных местах с приводом в милицию
В число «неблагонадежных» Борис Пастернак попал, когда отказался подписывать так называемые «расстрельные» письма в 1937-38 годах — в поддержку расстрела Бухарина, Тухачевского… Темные личности объезжали с этими письмами переделкинские дачи. Пастернак отказался решительно и бесповоротно.
Финал этой истории вам известен, — продолжает Ирина Емельянова. — Пастернака исключили из Союза писателей и пытались лишить советского гражданства. В письме, адресованном Никите Хрущеву, Борис Леонидович заявил, что отказывается от Нобелевской премии и просит не высылать его за пределы СССР: «Выезд за пределы моей Родины для меня равносилен смерти». Когда травля достигла апогея, мама и Пастернак решили умереть, отравившись
.......... лень дальше перечислять кому вы еще плюнули в могилу.
Борис Пастернак помер 30 травня 1960 у Передєлкіно під Москвою від раку легенів.
у ніч на 28 грудня 1925 року він скоїв самогубство. За свідченням слідчої групи, тіло знайшли після того, як відкрили двері за допомогою лому. На лобі — вм'ятина, а права рука з глибоким розрізом була притиснута до тіла. Судово-медичний експерт у складі групи зробив висновок про смерть внаслідок асфіксії від повішання. Версія самогубства пояснює вм'ятину перепадом тиску в черепній коробці через асфіксію, а поріз на правиці — бажанням написати передсмертне послання власною кров'ю.
Труп Єсеніна За іншою версією убитий за наказом вищих партійних чинів. Вм'ятина на лобі таким чином перетворюється на слід від удару (хоча переломів черепної кістки у цій області знайдено не було), а поранення руки… 1) …слідом боротьби 2) …цілеспрямованим пошкодженням сухожиль, тобто знерухомленням кінцівки, щоб правша Єсенін не міг послабити петлю[7].
Wirująświatła написав: Изменилась бы стоимость человеческой жизни и всё что я перечислил, вернула бы война эти страны на 80 лет назад?
Може спочатку уточнимо термінологію? 1 Вартість СВОГО життя для людини - безцінна. Виключення з правила є - тобто людина може продати частинку свого життя (наприклад нирку без якої тривалість життя зменшиться) але і то як правило для того щоб допомогти родині 2 Є вартість чужого життя - наприклад для мене вартість життя тих хто напав на Україну - нульове. Але з цим не погоджуються напавші і якщо й продають своє життя то мінімум за 20000 доларів . 3 Є вартість життя людини в суспільстві ( для суспільства) І ця цифра є розрахуноковою Вартість дня життя = (те що створено за життя-те що спожито при створенні)/кількість днів.
Як бачите в кожному суспільстві вартість різна... при чому вона різна як між різними суспільствами так і між окремими людьми в суспільстві.
ЛАД написав:Вы знаете, уже надоело объяснять элементарные вещи. ..... 2. Что касается Зеленского, я уже не раз писал, что у меня к нему основная претензия, что он не выполнил свои предвыборные обещания мира, а продолжал порошенковские игры с Минскими соглашениями. ....
ви якийсь трохи, якби то так мовити толерантніше, наївний. ви правда думали що буде якось інакше? що хтось там щось таке буде виконувати? яким чином??? не пам'ятаєте як перед виборами тут бодалися і одна з сторін казала що ніхто нічого такого не зробить? і навіть не буде робити. і навіть пояснювали чому. і як? вам продали гарну ляльку в гарній обгортці з гарними промовами. і все. все інше залишилося як було. ні, не залишилося, стало гірше. вас розвели. пам'ятаєте такий термін з 90х? а ви навіть собі соромитеся в цьому признатися. в такому разі ви просто приречений ходити по цих граблях. наступного разу вам знову продадуть таку саму гарно загорнуту ляльку. це точно.
Надо было выбирать Порошенко, который даже не обещал такого, а только кричал на всех перекрёстках о НАТО (в которое нас и не думают принимать)? А перед выборами тут говорили многое, кто-то мог и угадать. Я считаю, что шансы договориться были, доказать, естественно, никак не могу. Но и вы не можете доказать, что война была неизбежна.
ви робіть собі як вважаєте за необхідне. якщо для вас прийнятне, коли вас товчуть кулаком в пику, а ви при цьому маєте виключно інтелігентно щось прояснювати опоненту, що він не правий, то це ваше право. для мене подібне не прийнятне.