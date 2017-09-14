Додано: Суб 25 січ, 2025 01:16

Wirująświatła

В отличие от вас я признаю преступления сталинского режима, но отличаю его от фашизма. Михоэлс - это начинающаяся борьба с сионизмом. Оттуда же растут ноги "дела врачей". Мог бы вам рассказать ещё многое, но вам это не нужно.

По 2-й и 3-й цитате в вашем посте - этого я не знаю, не читал, а ссылок вы не даёте. Искать не буду. Интересно, ложь о смерти Пастернака вы признАете? Откуда вы взяли свою версию?

Ещё интересно, вы работаете в одиночку или "группа товарищей"?

Ладно, prodigy на пенсии взялся за историю сталинизма. Но у вас, работающего человека, слишком широкий спектр - и управление персоналом, и психология, и макаки, и 300 тг-каналов, и сдача помещений в аренду и что-то ещё было. И при этом ещё хватает времени на активную форумную жизнь. При этом уровень постов и споров сильно отличается. Как-то смахивает на "фабрику ботов".