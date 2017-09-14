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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 25 січ, 2025 00:52
budivelnik написав:
Вартість дня життя = (те що створено за життя-те що спожито при створенні)/кількість днів.
как вы посчитаете духовные ценности? научные открытия? количество детей которых человек поставил на ноги, количество больных которых он вылечил (если он врач). Как посчитаем кем стали его дети, приличными людьми или наркоманами?
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Додано: Суб 25 січ, 2025 01:00
Wirująświatła написав: budivelnik написав:
Вартість дня життя = (те що створено за життя-те що спожито при створенні)/кількість днів.
как вы посчитаете духовные ценности? научные открытия? количество детей которых человек поставил на ноги, количество больных которых он вылечил (если он врач). Как посчитаем кем стали его дети, приличными людьми или наркоманами?
через ВВП враховуючи ПКС
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Додано: Суб 25 січ, 2025 01:01
Wirująświatła написав: budivelnik написав:
Вартість дня життя = (те що створено за життя-те що спожито при створенні)/кількість днів.
как вы посчитаете духовные ценности? научные открытия? количество детей которых человек поставил на ноги, количество больных которых он вылечил (если он врач). Как посчитаем кем стали его дети, приличными людьми или наркоманами?
Что вы такое спрашиваете у человека, который коррупционный ущерб считает сугубо по неуплаченным налогам?
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Додано: Суб 25 січ, 2025 01:05
ЛАД написав:
ви робіть собі як вважаєте за необхідне. якщо для вас прийнятне, коли вас товчуть кулаком в пику, а ви при цьому маєте виключно інтелігентно щось прояснювати опоненту, що він не правий, то це ваше право. для мене подібне не прийнятне.
Прямо ответить да или нет всё-таки постеснялись.
відповім вам вашими ж словами - "я уже отвечал не раз. повторяться не буду. надоело." (с)
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Додано: Суб 25 січ, 2025 01:16
Wirująświatła
В отличие от вас я признаю преступления сталинского режима, но отличаю его от фашизма. Михоэлс - это начинающаяся борьба с сионизмом. Оттуда же растут ноги "дела врачей". Мог бы вам рассказать ещё многое, но вам это не нужно.
По 2-й и 3-й цитате в вашем посте - этого я не знаю, не читал, а ссылок вы не даёте. Искать не буду. Интересно, ложь о смерти Пастернака вы признАете? Откуда вы взяли свою версию?
Ещё интересно, вы работаете в одиночку или "группа товарищей"?
Ладно, prodigy на пенсии взялся за историю сталинизма. Но у вас, работающего человека, слишком широкий спектр - и управление персоналом, и психология, и макаки, и 300 тг-каналов, и сдача помещений в аренду и что-то ещё было. И при этом ещё хватает времени на активную форумную жизнь. При этом уровень постов и споров сильно отличается. Как-то смахивает на "фабрику ботов".
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Додано: Суб 25 січ, 2025 01:17
wild.tomcat написав: ЛАД написав:
ви робіть собі як вважаєте за необхідне. якщо для вас прийнятне, коли вас товчуть кулаком в пику, а ви при цьому маєте виключно інтелігентно щось прояснювати опоненту, що він не правий, то це ваше право. для мене подібне не прийнятне.
Прямо ответить да или нет всё-таки постеснялись.
відповім вам вашими ж словами - "я уже отвечал не раз. повторяться не буду. надоело." (с)
Понятно.
Но прямо ответить ни разу не решились.
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Додано: Суб 25 січ, 2025 01:34
wild.tomcat написав: Shaman написав:
про звірства - чомусь про НКВС ви не згадуєте - лідеру з застосувань катування...
про звірства нквс в часи молодості лада на політінформаціях не розказували. і гулаги і сєвлаги різні теж. зате розказували про бандеру і шухевача і їх поплічників. про них він і "вєщає" тут постійно, хоча насправді ні сном ні духом. але кого то цікавить, що ні сном ні духом. головне ж "звеєрствовалі".
"про звірства нквс" тут рассказчиков более чем достаточно.
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