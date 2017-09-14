Додано: Суб 25 січ, 2025 02:11

prodigy написав: yanyura хочу спитати, як у вас з опаленням (якщо приватний будинокя, як справляєтесь), вода, електріка -безпреривно? і ціни за комуналь порівняно з нашими хочу спитати, як у вас з опаленням (якщо приватний будинокя, як справляєтесь), вода, електріка -безпреривно? і ціни за комуналь порівняно з нашими

Вода

Газ

Эл/эн

Вывоз мусора

5-этажка, вода довольно часто на 4-6 часов отключается из-за порывов - старые трубы, электрика надолго отключается только тогда, когда наши хорошо ударят где-то по подстанциям, где-то с весны 2024 на оккупированной Херсонщине постоянные ежедневные отключения тех или иных нас. пунктов (список их постоянно обновляется на ТГ т.наз. "Херсоноблэнерго") на 6-8 часов "в связи с проведением ремонтных работ", т.е эл/эн фактически не хватает.- водоснабжение - 33,03 руб/куб, с 1 июля 39,21 руб/куб- водоотведение (канализация - 17,14 руб/куб, с 1 июля 22,01 руб/куб3,99 руб/куб, с 1 июля 4,79 руб/куб- до 150 квт/ч 1,66 руб/квт, с 1 июля 2,20 руб/квт- от 151 до 800 квт/ч 3,28 руб/квт, с 1 июля 4,35 руб/квт- от 801 квт/ч 3,98 руб/квт, с 1 июля 5,27 руб/квтУкраинские 2- 3-зонные счетчики не признаются, считаются как однозонные - или везти на поверку в Симферополь, или покупать и ставить московитские.- 263,64 руб. за кубометр, с 1 июля 338,25 руб. за кубометрКакие украинские тарифы сейчас не знаю.Для перевода в гривны делить примерно на 2,1 (рыночные), на 1,25 (официальные).Для тех, кто считает, что жить с такими тарифами выгоднее - в любое время суток могут ворваться люди в балаклавах с автоматами и даже с пулеметами, угрожая взломать двери если не откроют, пройти по квартире/дому в обуви, несмотря на улице грязь или сухо (поселок уже 6 раз такое пережил), посмотреть/перерыть содержимое шкафов и шкафчиков, включая холодильники. У меня ничего не забирали, видимо ничего ценного для себя не видели, у других мародерство имело место.Посмотрел новости на Freedom, действительно неплохой канал, но разговоров больше, чем фактов.