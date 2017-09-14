Так вона не працює, точніше не в нас.
Как-то смахивает на "фабрику ботов".
Ви ще сумніваєтесь?
Не знаю для чого це адміни тримають.
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Додано: Суб 25 січ, 2025 02:09
Додано: Суб 25 січ, 2025 02:11
5-этажка, вода довольно часто на 4-6 часов отключается из-за порывов - старые трубы, электрика надолго отключается только тогда, когда наши хорошо ударят где-то по подстанциям, где-то с весны 2024 на оккупированной Херсонщине постоянные ежедневные отключения тех или иных нас. пунктов (список их постоянно обновляется на ТГ т.наз. "Херсоноблэнерго") на 6-8 часов "в связи с проведением ремонтных работ", т.е эл/эн фактически не хватает.
Вода
- водоснабжение - 33,03 руб/куб, с 1 июля 39,21 руб/куб
- водоотведение (канализация - 17,14 руб/куб, с 1 июля 22,01 руб/куб
Газ 3,99 руб/куб, с 1 июля 4,79 руб/куб
Эл/эн
- до 150 квт/ч 1,66 руб/квт, с 1 июля 2,20 руб/квт
- от 151 до 800 квт/ч 3,28 руб/квт, с 1 июля 4,35 руб/квт
- от 801 квт/ч 3,98 руб/квт, с 1 июля 5,27 руб/квт
Украинские 2- 3-зонные счетчики не признаются, считаются как однозонные - или везти на поверку в Симферополь, или покупать и ставить московитские.
Вывоз мусора
- 263,64 руб. за кубометр, с 1 июля 338,25 руб. за кубометр
Какие украинские тарифы сейчас не знаю.
Для перевода в гривны делить примерно на 2,1 (рыночные), на 1,25 (официальные).
Для тех, кто считает, что жить с такими тарифами выгоднее - в любое время суток могут ворваться люди в балаклавах с автоматами и даже с пулеметами, угрожая взломать двери если не откроют, пройти по квартире/дому в обуви, несмотря на улице грязь или сухо (поселок уже 6 раз такое пережил), посмотреть/перерыть содержимое шкафов и шкафчиков, включая холодильники. У меня ничего не забирали, видимо ничего ценного для себя не видели, у других мародерство имело место.
P.S. Посмотрел новости на Freedom, действительно неплохой канал, но разговоров больше, чем фактов.
Додано: Суб 25 січ, 2025 09:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 25 січ, 2025 09:54
Мы сейчас говорим не о «служить в армии», а о защите страны во время войны. Откройте наш общественный договор, который известен под названием «Конституция Украины», и почитайте кто обязан защищать страну. Я Вам подскажу «дело всего украинского народа» и «обязанность граждан». Потом откройте закон о мобилизации и многочисленные постановления Кабмина и почитайте что написано там. Либо у наших депутатов, Президента и членов Кабмина очень узкое понимание того, кто является «народом Украины» и «гражданами Украины», либо они считают, не все должны принимать участие в защите страны.
Касательно Израиля - Вы, наверное, не следите за новостями. В прошлом году Верховный суд отменил религиозную льготу. Именно потому, что «все» означает «все». Ожидать такого же от наших судов, конечно же, не стоит.
Трамп говорит о депортации нелегалов, а не всех иммигрантов. Да, даже вновь прибывшие легальные иммигранты поддерживают депортацию нелегалов. В основном из-за того, что им пришлось пройти долгий и трудный процесс получения иммиграционный визы (некоторые ждут десятилетиями), а нелегалы просто пролезли через забор.
Додано: Суб 25 січ, 2025 10:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Добрий ранок.
ВСІМ Гарного дня!
Сьогодні День Народження нашого Президента .
Бажаю йому Найкращего у житті !
Кохання та Здоров,я !
Додано: Суб 25 січ, 2025 10:39
Re: Напад росії і білорусі на Україну
розмови потібні, бо квінтесенція інформаційна-це 20 секунд, а хто буде дивитись відео 20с?
ще я дивлюсь Сергея Стерненко (мій земляк), регулярно роблю маленькі донати на дрони,
за 14 місяці спільнота наша 140 тисяч дронів придбала і не тільки дронів
стосовно цін, дякую, що ознайомили, вони у 2-2,5 рази нижче за Одеські(бо в кожній області свої ціни на воду/вивод відходів), електріка в рф завжди була дежевше,
мені краще в темряві сидіти по 6-7 годин на добу(як було в листопаді/грудні) ніж навіть безкоштовний газ отримувати як в пмр, чи в окупації.
Скажіть, яка у вас була пенсія в гривнях до окупації і що сьогодні платять окупанти?
Додано: Суб 25 січ, 2025 10:42
После двух браков пора уже как-то понимать женщин.
"більшість чоловіків вважають" значит "я не хочу".
Почему не хочет - понятно. Мужики сами не хотят, в большинстве. Как она пойдёт в окоп впереди своего же мужа и сына? Это, как минимум, неестественно.
Другой вопрос, почему она не хочет заменить мужа в тылу.
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