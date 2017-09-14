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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12132121331213412135

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 123
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 02:09

  ЛАД написав:у вас, работающего человека

Так вона не працює, точніше не в нас.
Как-то смахивает на "фабрику ботов".

Ви ще сумніваєтесь?
Не знаю для чого це адміни тримають.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 02:11

  prodigy написав:yanyura хочу спитати, як у вас з опаленням (якщо приватний будинокя, як справляєтесь), вода, електріка -безпреривно? і ціни за комуналь порівняно з нашими

5-этажка, вода довольно часто на 4-6 часов отключается из-за порывов - старые трубы, электрика надолго отключается только тогда, когда наши хорошо ударят где-то по подстанциям, где-то с весны 2024 на оккупированной Херсонщине постоянные ежедневные отключения тех или иных нас. пунктов (список их постоянно обновляется на ТГ т.наз. "Херсоноблэнерго") на 6-8 часов "в связи с проведением ремонтных работ", т.е эл/эн фактически не хватает.

Вода
- водоснабжение - 33,03 руб/куб, с 1 июля 39,21 руб/куб
- водоотведение (канализация - 17,14 руб/куб, с 1 июля 22,01 руб/куб

Газ 3,99 руб/куб, с 1 июля 4,79 руб/куб

Эл/эн
- до 150 квт/ч 1,66 руб/квт, с 1 июля 2,20 руб/квт
- от 151 до 800 квт/ч 3,28 руб/квт, с 1 июля 4,35 руб/квт
- от 801 квт/ч 3,98 руб/квт, с 1 июля 5,27 руб/квт
Украинские 2- 3-зонные счетчики не признаются, считаются как однозонные - или везти на поверку в Симферополь, или покупать и ставить московитские.

Вывоз мусора
- 263,64 руб. за кубометр, с 1 июля 338,25 руб. за кубометр

Какие украинские тарифы сейчас не знаю.

Для перевода в гривны делить примерно на 2,1 (рыночные), на 1,25 (официальные).

Для тех, кто считает, что жить с такими тарифами выгоднее - в любое время суток могут ворваться люди в балаклавах с автоматами и даже с пулеметами, угрожая взломать двери если не откроют, пройти по квартире/дому в обуви, несмотря на улице грязь или сухо (поселок уже 6 раз такое пережил), посмотреть/перерыть содержимое шкафов и шкафчиков, включая холодильники. У меня ничего не забирали, видимо ничего ценного для себя не видели, у других мародерство имело место.

P.S. Посмотрел новости на Freedom, действительно неплохой канал, но разговоров больше, чем фактов.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 03:47

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 09:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:P.s. Была тут когда-то Оксанаанахо.


это ваш земляк Александр, он реальный человек, просто чай к нему стал клиться и все испортил
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 09:54

  ЛАД написав: Где и когда государство говорило о сортах и о том, что служить в армии должны не все?

Мы сейчас говорим не о «служить в армии», а о защите страны во время войны. Откройте наш общественный договор, который известен под названием «Конституция Украины», и почитайте кто обязан защищать страну. Я Вам подскажу «дело всего украинского народа» и «обязанность граждан». Потом откройте закон о мобилизации и многочисленные постановления Кабмина и почитайте что написано там. Либо у наших депутатов, Президента и членов Кабмина очень узкое понимание того, кто является «народом Украины» и «гражданами Украины», либо они считают, не все должны принимать участие в защите страны.

Касательно Израиля - Вы, наверное, не следите за новостями. В прошлом году Верховный суд отменил религиозную льготу. Именно потому, что «все» означает «все». Ожидать такого же от наших судов, конечно же, не стоит.

  ЛАД написав:Статистику по поддержке депортации, в т.ч. у людей, которые сами недавно были мигрантами, встречал, но не сохранял. Поверьте, цифры были заметные, не 1-2%.

Трамп говорит о депортации нелегалов, а не всех иммигрантов. Да, даже вновь прибывшие легальные иммигранты поддерживают депортацию нелегалов. В основном из-за того, что им пришлось пройти долгий и трудный процесс получения иммиграционный визы (некоторые ждут десятилетиями), а нелегалы просто пролезли через забор.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 10:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Добрий ранок.
ВСІМ Гарного дня!
Сьогодні День Народження нашого Президента .
Бажаю йому Найкращего у житті !
Кохання та Здоров,я !
холява
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 10:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yanyura написав:P.S. Посмотрел новости на Freedom, действительно неплохой канал, но разговоров больше, чем фактов.


розмови потібні, бо квінтесенція інформаційна-це 20 секунд, а хто буде дивитись відео 20с?
ще я дивлюсь Сергея Стерненко (мій земляк), регулярно роблю маленькі донати на дрони,
за 14 місяці спільнота наша 140 тисяч дронів придбала і не тільки дронів
https://www.youtube.com/watch?v=oQ5WUwSwO4E

стосовно цін, дякую, що ознайомили, вони у 2-2,5 рази нижче за Одеські(бо в кожній області свої ціни на воду/вивод відходів), електріка в рф завжди була дежевше,
мені краще в темряві сидіти по 6-7 годин на добу(як було в листопаді/грудні) ніж навіть безкоштовний газ отримувати як в пмр, чи в окупації.
Скажіть, яка у вас була пенсія в гривнях до окупації і що сьогодні платять окупанти?
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 10:42

  Banderlog написав:
  fler написав:
  andrijk777 написав:..Цим зловживають жінки. Вони вважають що мужчина повинен йти і "захищати", тому що він мужчина.

Пробачте за тупість, але хіба більшість чоловіків не вважають, що жінки не повинні йти воювати? Чи може ви бачили у ворожих БТРах чи танках жінок? Чи кацапки десь зустрічались серед бойових пілотів? Може бойових буряток в окопах бачили, нє? Тоді з якого переляку наші жінки повинні йти воювати з кацапськими чоловіками? :shock:

пробачаю, пані професоршу. :lol: жінки вони ж дурні, навіть ті які розумні)
то відсталі чоловіки так вважають,
росія взагалі повністю відстала держава за виключенням кількох великих міст.
А в Україні вже відчутна маса цивілізованих чоловіків, які вважають, що чоловіки абсолютно рівні з жінками
Прогресивні воювати не підуть, для них нормально, що за них воюють інші чоловіки,
а якщо не вистачає чоловіків то і жінки можуть повоювати теж :lol:
І що смішно, пані проффесоршо це Ваша ідеологічна система їх взростила)
Ви ж самі недавно розказували що серед захисників є повно захисниць
і в політиці теж багато женщин в блискучих доспєхах з крепкими звинящими яйсами.
:lol:

После двух браков пора уже как-то понимать женщин.
"більшість чоловіків вважають" значит "я не хочу".
Почему не хочет - понятно. Мужики сами не хотят, в большинстве. Как она пойдёт в окоп впереди своего же мужа и сына? Это, как минимум, неестественно.
Другой вопрос, почему она не хочет заменить мужа в тылу.
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