prodigy написав:yanyura хочу спитати, як у вас з опаленням (якщо приватний будинокя, як справляєтесь), вода, електріка -безпреривно? і ціни за комуналь порівняно з нашими
5-этажка, вода довольно часто на 4-6 часов отключается из-за порывов - старые трубы, электрика надолго отключается только тогда, когда наши хорошо ударят где-то по подстанциям, где-то с весны 2024 на оккупированной Херсонщине постоянные ежедневные отключения тех или иных нас. пунктов (список их постоянно обновляется на ТГ т.наз. "Херсоноблэнерго") на 6-8 часов "в связи с проведением ремонтных работ", т.е эл/эн фактически не хватает.
Вода - водоснабжение - 33,03 руб/куб, с 1 июля 39,21 руб/куб - водоотведение (канализация - 17,14 руб/куб, с 1 июля 22,01 руб/куб
Газ 3,99 руб/куб, с 1 июля 4,79 руб/куб
Эл/эн - до 150 квт/ч 1,66 руб/квт, с 1 июля 2,20 руб/квт - от 151 до 800 квт/ч 3,28 руб/квт, с 1 июля 4,35 руб/квт - от 801 квт/ч 3,98 руб/квт, с 1 июля 5,27 руб/квт Украинские 2- 3-зонные счетчики не признаются, считаются как однозонные - или везти на поверку в Симферополь, или покупать и ставить московитские.
Вывоз мусора - 263,64 руб. за кубометр, с 1 июля 338,25 руб. за кубометр
Какие украинские тарифы сейчас не знаю.
Для перевода в гривны делить примерно на 2,1 (рыночные), на 1,25 (официальные).
Для тех, кто считает, что жить с такими тарифами выгоднее - в любое время суток могут ворваться люди в балаклавах с автоматами и даже с пулеметами, угрожая взломать двери если не откроют, пройти по квартире/дому в обуви, несмотря на улице грязь или сухо (поселок уже 6 раз такое пережил), посмотреть/перерыть содержимое шкафов и шкафчиков, включая холодильники. У меня ничего не забирали, видимо ничего ценного для себя не видели, у других мародерство имело место.
P.S. Посмотрел новости на Freedom, действительно неплохой канал, но разговоров больше, чем фактов.
ЛАД написав: Где и когда государство говорило о сортах и о том, что служить в армии должны не все?
Мы сейчас говорим не о «служить в армии», а о защите страны во время войны. Откройте наш общественный договор, который известен под названием «Конституция Украины», и почитайте кто обязан защищать страну. Я Вам подскажу: «дело всего украинского народа» и «обязанность граждан». Потом откройте закон о мобилизации и многочисленные постановления Кабмина и почитайте что написано там. Либо у наших депутатов, Президента и членов Кабмина очень узкое понимание того, кто является «народом Украины» и «гражданами Украины», либо они считают, не все должны принимать участие в защите страны.
Касательно Израиля - Вы, наверное, не следите за новостями. В прошлом году Верховный суд отменил религиозную льготу. Именно потому, что «все» означает «все». Ожидать такого же от наших судов, конечно же, не стоит.
ЛАД написав:Статистику по поддержке депортации, в т.ч. у людей, которые сами недавно были мигрантами, встречал, но не сохранял. Поверьте, цифры были заметные, не 1-2%.
Трамп говорит о депортации нелегалов, а не всех иммигрантов. Да, даже вновь прибывшие легальные иммигранты поддерживают депортацию нелегалов. В основном из-за того, что им пришлось пройти долгий и трудный процесс получения иммиграционный визы (некоторые ждут десятилетиями), а нелегалы просто пролезли через забор. Согласно тем опросам, которые я читал, американцы легальную миграцию поддерживают.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Суб 25 січ, 2025 11:04, всього редагувалось 1 раз.
yanyura написав:P.S. Посмотрел новости на Freedom, действительно неплохой канал, но разговоров больше, чем фактов.
розмови потібні, бо квінтесенція інформаційна-це 20 секунд, а хто буде дивитись відео 20с? ще я дивлюсь Сергея Стерненко (мій земляк), регулярно роблю маленькі донати на дрони, за 14 місяці спільнота наша 140 тисяч дронів придбала і не тільки дронів https://www.youtube.com/watch?v=oQ5WUwSwO4E
стосовно цін, дякую, що ознайомили, вони у 2-2,5 рази нижче за Одеські(бо в кожній області свої ціни на воду/вивод відходів), електріка в рф завжди була дежевше, мені краще в темряві сидіти по 6-7 годин на добу(як було в листопаді/грудні) ніж навіть безкоштовний газ отримувати як в пмр, чи в окупації. Скажіть, яка у вас була пенсія в гривнях до окупації і що сьогодні платять окупанти?
andrijk777 написав:..Цим зловживають жінки. Вони вважають що мужчина повинен йти і "захищати", тому що він мужчина.
Пробачте за тупість, але хіба більшість чоловіків не вважають, що жінки не повинні йти воювати? Чи може ви бачили у ворожих БТРах чи танках жінок? Чи кацапки десь зустрічались серед бойових пілотів? Може бойових буряток в окопах бачили, нє? Тоді з якого переляку наші жінки повинні йти воювати з кацапськими чоловіками?
пробачаю, пані професоршу. жінки вони ж дурні, навіть ті які розумні) то відсталі чоловіки так вважають, росія взагалі повністю відстала держава за виключенням кількох великих міст. А в Україні вже відчутна маса цивілізованих чоловіків, які вважають, що чоловіки абсолютно рівні з жінками Прогресивні воювати не підуть, для них нормально, що за них воюють інші чоловіки, а якщо не вистачає чоловіків то і жінки можуть повоювати теж І що смішно, пані проффесоршо це Ваша ідеологічна система їх взростила) Ви ж самі недавно розказували що серед захисників є повно захисниць і в політиці теж багато женщин в блискучих доспєхах з крепкими звинящими яйсами.
После двух браков пора уже как-то понимать женщин. "більшість чоловіків вважають" значит "я не хочу". Почему не хочет - понятно. Мужики сами не хотят, в большинстве. Как она пойдёт в окоп впереди своего же мужа и сына? Это, как минимум, неестественно. Другой вопрос, почему она не хочет заменить мужа в тылу.
холява написав:Добрий ранок. ВСІМ Гарного дня! Сьогодні День Народження нашого Президента . Бажаю йому Найкращего у житті ! Кохання та Здоров,я !
«Він мав не допустити цієї війни», – сказав Трамп, додавши, що Зеленський «не ангел».
Президент США не уточнив, які саме дії Зеленського в період до лютого 2022 року були помилковими.
«Він бореться з набагато більшим суб’єктом, набагато більшим, набагато потужнішим. Він не повинен був цього робити, тому що ми могли б укласти угоду», – наголосив американський лідер.
якщо уявити, що 40-50млрд грв, витрачані на будівництво доріг -були витрачені на почилення кордону на сході і півдні(там було достатньо не розміновувати те, що зроблено було у 2016-18рр на скільки б це допомгло в уникнені агресії? припускаю, що війська рф не взмозі були за 10 днів опинитися в Мощуні (4 км від околиць Київа) де були помилки і як їх можна було уникнути (в майбутньому також): основна помилка-не спроможність команди Зе оцінити гру ворога, недостатньо було сісти за стол і подивитись в очі(як думал в 2019 Зе), коли супротивник не вважає тебе партнером-переговори йду тільки під натиском більш сильного.Повторюся, рішення про агресію було прийняте післь зустрічі в нормандському форматі 9грудня 2019р (всім відомо, що задовго до зустрічі велись переговори сторін, де "було узгоджено", що Зеленський все піпише у Парижі (Сурков, Козяк пообіцяли це путіну, в Парижі Зеленський зрозумів, що це зрада, і раптово відмовився, Суркову(кажуть) путін дав по пиці прямо в Парижі (і вигнав з очей долой) потім були контакти на рівні Козяка-Ермака (війна було вже неминуча, але президент сподівав на Ермака , що той завдяки звязкам своїм (і свого батька в гру) домовиться з Дмитром КОзаком, навіть за тиждень до 24 лютого, щось навіть підписали.
Ось пояснення журналіста Романа Цимбалюка (це той сміливий чоловік які в очі пуйлу завав складні питання на відкритій лінії путіна) що не можна вважати західні ЗМІ кристально чесними і непідкупними (вчора я відповід по статтю в Економіст), за гроші казав путін напишуть все, що ми запропонуємо (пригадайте що тільки не писали перші місяці про збиття малазійського боїнгу (що винна Україна)
Західні журналісти писали потрібні Кремлю тексти після того, як отримували від росіян «котлети» в євро та доларах. Про це розповів журналіст Роман Цимбалюк в інтерв’ю «Главкому», передають Патріоти України.
«Коли Сурков був відповідальним за Україну, у нього був сейф в кабінеті, і коли треба було розмістити якісь тексти в західній пресі, він просто його відкривав і без підписів налом видавав «котлети» в євро та доларах. Іноді «кремлівські» працюють з окремими журналістами, яким доводять, що «не все так однозначно». Зараз це менше працює, бо більшість західних ЗМІ просто вигнали з Москви», – повідомив він.
Журналіст зазначив, що велика кількість тривожних текстів у західній пресі пов'язана із зависанням допомоги від США на пів року(це про зиму-весну 2024) , а також заявами президента України. Цимбалюк також переконаний, що буде помилкою просто відмахнутися від деяких статей у західних ЗМІ.
«Ну, і якщо вже на те пішло, то хто сказав, що росіяни не хочуть захопити Харків, про що пише ця преса? Ситуацію треба розглядати так, що завжди може бути гірше, і думати, що треба робити, щоб Харків не зруйнували і не захопили», – зазначив він і додав, що це не означає, що «західна преса не може писати фігню».
ЛАД написав:Ладно, prodigy на пенсии взялся за историю сталинизма. Но у вас, работающего человека, слишком широкий спектр - и управление персоналом, и психология, и макаки, и 300 тг-каналов, и сдача помещений в аренду и что-то ещё было. И при этом ещё хватает времени на активную форумную жизнь. При этом уровень постов и споров сильно отличается. Как-то смахивает на "фабрику ботов".
это лучший комплимент который мне когда либо говорили, и хоть я комплименты от мужчин не принимаю, но всё равно спасибо
ЛАД написав:По 2-й и 3-й цитате в вашем посте - этого я не знаю, не читал, а ссылок вы не даёте. Искать не буду.
какая разница какой источник? вы всё равно скажете что он сомнительный. А не сомнительный - история кпсс, которая частично признавала репрессии, но строго по делу. То что кто то выслуживался, а интеллектуальный уровень многих руководителей был уровня шариков вы не допускаете. Сверху спускался план по репрессиям, сколько надо найти врагов народа. И находили.
В стране существует порядок – всё население бесправно и целиком находится в лапах ГПУ. Беспартийный гражданин в любой момент может быть арестован, сослан, приговорён ко многим годам заключения или расстрелян просто по приговору какой-то анонимной «тройки» ГПУ. Страна была разделена на два лагеря. Один – огромная беспартийная масса, совершенно бесправная и целиком отданная во власть ГПУ. Эта масса была раздавлена диктатурой, сознавала, что не имеет никаких прав не только ни на какую-либо политическую жизнь, но даже и на какое-либо правосудие.
Идея правосудия была упразднена. Был суд, рассматриваемый как орудие диктатуры и руководившийся в теории классовым сознанием и нуждами классовой борьбы, а на практике полным произволом мелких партийных сатрапов.
И то этот жалкий суд имел отношение только к мелким бытовым и уголовным делам. Во всём же главном и основном, рассматриваемом как область политическая, «сфера классовой борьбы», царил полный произвол органов ГПУ, которые могли арестовать кого угодно по каким-то только ГПУ известным подозрениям, расстрелять человека по решению какой-то никому не известной «тройки» или по её безапелляционному постановлению загнать его на 10 лет истребительной каторги, официально называемой «концентрационным лагерем». Всё население дрожало от страха перед этой организацией давящего террора. Наоборот, во втором лаг
ЛАД написав:Михоэлс - это начинающаяся борьба с сионизмом. Оттуда же растут ноги "дела врачей".
Сталин был антисемитом. Когда это надо было скрывать, Сталин это тщательно скрывал, и это у него прорывалось лишь изредка, как, например, в том случае с Файвиловичем, о котором я рассказал выше. С 1931-1932 годов, чтобы скрывать это, у Сталина были серьёзные политические соображения – в Германии приходил к власти открытый антисемит Гитлер, и, предвидя возможность столкновения с ним, Сталин не хотел возбуждать враждебность к себе еврейского мира. Эта игра оказалась очень полезной и до и после войны. Только к 1948-50 годам надобности в ней больше не было, и Сталин дал партии почти открытую антисемитскую линию, а в 1952-53 обдумывал план полного уничтожения евреев в России, и только его неожиданная смерть спасла русских евреев от истребления. Антисемитизм его, впрочем, подтверждается и Светланой (вспомнить хотя бы, как он загнал на каторгу еврея, который за ней ухаживал, и совершенно охладел к ней, когда она вышла замуж за другого еврея). Общеизвестна и история с еврейским «заговором белых халатов».
там же стр 87
найдите 10 отличий с Гитлером. И даже после этого фашизма в ссср не было?
Крайний авторитаризм и национализм фашизма порождают радикальный расизм — стремление к расовой чистоте или к установлению власти расы господ, что провоцирует массовые убийства, принудительную стерилизацию, геноцид или депортации
ЛАД написав:Вы путаете нацизм с фашизмом. Фашисты ставили свою нацию выше всех и знищували всех несогласных с ними. Неарийцев знищували нацисты. При коммунизме не знищували никого, т.к. коммунизма нигде пока что не было. При власти компартии в СССР знищували тоже не багатих, а несогласных. Разница с фашизмом была в том, с чем были не согласны "несогласные" - с идеей "высшей расы/нации" или с идеей социального равенства.
с кем несогласны были советские евреи, если вы (оказывается) знаете о планах по "сионизму"?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 25 січ, 2025 11:50, всього редагувалось 7 разів.