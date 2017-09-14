Додано: Суб 25 січ, 2025 11:06

ЛАД написав: Ладно, prodigy на пенсии взялся за историю сталинизма. Но у вас, работающего человека, слишком широкий спектр - и управление персоналом, и психология, и макаки, и 300 тг-каналов, и сдача помещений в аренду и что-то ещё было. И при этом ещё хватает времени на активную форумную жизнь. При этом уровень постов и споров сильно отличается. Как-то смахивает на "фабрику ботов". Ладно, prodigy на пенсии взялся за историю сталинизма. Но у вас, работающего человека, слишком широкий спектр - и управление персоналом, и психология, и макаки, и 300 тг-каналов, и сдача помещений в аренду и что-то ещё было. И при этом ещё хватает времени на активную форумную жизнь. При этом уровень постов и споров сильно отличается. Как-то смахивает на "фабрику ботов".

ЛАД написав: По 2-й и 3-й цитате в вашем посте - этого я не знаю, не читал, а ссылок вы не даёте. Искать не буду. По 2-й и 3-й цитате в вашем посте - этого я не знаю, не читал, а ссылок вы не даёте. Искать не буду.

В стране существует порядок – всё население бесправно и целиком находится в лапах ГПУ. Беспартийный гражданин в любой момент может быть арестован, сослан, приговорён ко многим годам заключения или расстрелян просто по приговору какой-то анонимной «тройки» ГПУ. Страна была разделена на два лагеря. Один – огромная беспартийная масса, совершенно бесправная и целиком отданная во власть ГПУ. Эта масса была раздавлена диктатурой, сознавала, что не имеет никаких прав не только ни на какую-либо политическую жизнь, но даже и на какое-либо правосудие.



Идея правосудия была упразднена. Был суд, рассматриваемый как орудие диктатуры и руководившийся в теории классовым сознанием и нуждами классовой борьбы, а на практике полным произволом мелких партийных сатрапов.



И то этот жалкий суд имел отношение только к мелким бытовым и уголовным делам. Во всём же главном и основном, рассматриваемом как область политическая, «сфера классовой борьбы», царил полный произвол органов ГПУ, которые могли арестовать кого угодно по каким-то только ГПУ известным подозрениям, расстрелять человека по решению какой-то никому не известной «тройки» или по её безапелляционному постановлению загнать его на 10 лет истребительной каторги, официально называемой «концентрационным лагерем». Всё население дрожало от страха перед этой организацией давящего террора. Наоборот, во втором лаг

ЛАД написав: Михоэлс - это начинающаяся борьба с сионизмом. Оттуда же растут ноги "дела врачей". Михоэлс - это начинающаяся борьба с сионизмом. Оттуда же растут ноги "дела врачей".

Сталин был антисемитом. Когда это надо было скрывать, Сталин это тщательно скрывал, и это у него прорывалось лишь изредка, как, например, в том случае с Файвиловичем, о котором я рассказал выше. С 1931-1932 годов, чтобы скрывать это, у Сталина были серьёзные политические соображения – в Германии приходил к власти открытый антисемит Гитлер, и, предвидя возможность столкновения с ним, Сталин не хотел возбуждать враждебность к себе еврейского мира. Эта игра оказалась очень полезной и до и после войны. Только к 1948-50 годам надобности в ней больше не было, и Сталин дал партии почти открытую антисемитскую линию, а в 1952-53 обдумывал план полного уничтожения евреев в России, и только его неожиданная смерть спасла русских евреев от истребления. Антисемитизм его, впрочем, подтверждается и Светланой (вспомнить хотя бы, как он загнал на каторгу еврея, который за ней ухаживал, и совершенно охладел к ней, когда она вышла замуж за другого еврея). Общеизвестна и история с еврейским «заговором белых халатов».

Крайний авторитаризм и национализм фашизма порождают радикальный расизм — стремление к расовой чистоте или к установлению власти расы господ, что провоцирует массовые убийства, принудительную стерилизацию, геноцид или депортации

ЛАД написав: Вы путаете нацизм с фашизмом.

Фашисты ставили свою нацию выше всех и знищували всех несогласных с ними. Неарийцев знищували нацисты. При коммунизме не знищували никого, т.к. коммунизма нигде пока что не было. При власти компартии в СССР знищували тоже не багатих, а несогласных. Разница с фашизмом была в том, с чем были не согласны "несогласные" - с идеей "высшей расы/нации" или с идеей социального равенства. Вы путаете нацизм с фашизмом.Фашисты ставили свою нацию выше всех и знищували всех несогласных с ними. Неарийцев знищували нацисты. При коммунизме не знищували никого, т.к. коммунизма нигде пока что не было. П

это лучший комплимент который мне когда либо говорили, и хоть я комплименты от мужчин не принимаю, но всё равно спасибокакая разница какой источник? вы всё равно скажете что он сомнительный. А не сомнительный - история кпсс, которая частично признавала репрессии, но строго по делу. То что кто то выслуживался, а интеллектуальный уровень многих руководителей был уровня шариков вы не допускаете. Сверху спускался план по репрессиям, сколько надо найти врагов народа. И находили.тоже брехня?стр 32там же стр 87найдите 10 отличий с Гитлером. И даже после этого фашизма в ссср не было?с кем несогласны были советские евреи, если вы (оказывается) знаете о планах по "сионизму"?