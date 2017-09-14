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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 121341213512136121371213812139>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 123
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 11:13

Левочкин-Бойко наносит ответный удар.
Единственное замечание - Групу талантливых бизнесменов "Монако" несколько раз некрасиво называют. А так все правда.
https://www.youtube.com/live/5NXf2JMzbAY
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 11:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:Трамп говорит о депортации нелегалов, а не всех иммигрантов.


була така анекдотична сітуація на судні: у 1994 нас була лінія від Maersk (судно мало назву Maersk Miami), приходить судно в Маямі(до того НьюЙорк-Балтімор-Джексонвіл) майже разом з агентом на судно піднявся філіпінець (приніс сім карти і "карти для поповнення юнітів"), майже всі почали купувати в нього ці карти (виходило дуже дешево, ip телефонія, на 10дол 150мин дзвінки в Україну, тільки компанія була ліва, хтось 2 години розмовляє, а хтось 10 хвилин і все-юніти закінчились)

через 15 хвилин після прибуття агента(і торговця філіпінця) прибула поліція(іміграційні офіцери)-вони перевірила паспорти моряків і підписали "пропуски в город"(після цього можна виходити в місто, офіцери закінчили роботи і йдуть на вихід (в коридорі сидить філіпок з товаром), підходять до нього -питають ти хто?(документи), потім одягають на руки кайданки і питають у капітана, чому ця людина(нелегал) на судні? капітан в шоці, каже він прийшов з агентом(тобто його агент привів), агент мотає негативно головою, каже він був тут ще до мене, поліціянти попередили капітана, що в наступній раз якого теж заберуть в буцегарню(якщо побачать на судні нелегала), так саме цей нелегал був на судні 1,5місяця тому і теж "разом з агентом"

-припускаю, що він давав агенту десь 10-15 дол коли приходив разом на судно (бо суден в порту десятки, агентів теж)
-припускаю, що цей філіпок збіжав з якогось судна і нелегально мешкає на теріторії порту(спить десь в порожніх контейнерах, яких там тисячі)
-припускаю, що на той час охорона меж терміналу була чиста формальна (сотні камер, і одна патрульна машина по терміналу який дуже велизечний), ще припускаю, що полісмени стягнуть з нелегала 100 баксів і він буде і далі працювати в порту. Хтось памятає серіал "Поліція Маямі"?

Так же, в телесериале Полиция Маями неоднократно поднимается тема крайней бедности полицейских, нищета которых зачастую толкает одних служителей закона на преступления и коррупцию, с которой же другие их коллеги и борются. Так, например, в одной из серий упоминается, что, несмотря на дорогую одежду, яхты, катера и машины, которыми пользуются для прикрытия главные герои, Крокет живёт в долгах у банка, а у Таббса на счету всего 620 долларов.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 11:29

  холява написав:Добрий ранок.
ВСІМ Гарного дня!
Сьогодні День Народження нашого Президента .
Бажаю йому Найкращего у житті !
Кохання та Здоров,я !


Ви це не забули на фейсбуці запостити? Там поцінювачів телемарафону набагато більше, і в абсолютному , і в відсотковому значенні. До речі, пил з портрету у вітальні регулярно протираєте?

Нагадайте якщо можна будь ласка також про день народження єрмака? Бо треба не забути панегірики йому теж заспівати вчасно.

Та що єрмак. Давайте дні народження всіх 6 ефективних менеджерів, краще відразу з іменами
Востаннє редагувалось adeges в Суб 25 січ, 2025 11:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 11:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Ми боремося з диктатурою, яка нехтує життям своїх громадян. У той час, як Україна – демократична країна, яка цінує кожну людину", – Єрмак
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 11:36

  холява написав:Добрий ранок.
ВСІМ Гарного дня!
Сьогодні День Народження нашого Президента .
Бажаю йому Найкращего у житті !
Кохання та Здоров,я !


Бажаю тобі понюхати його мозги
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 11:39

  Бетон написав:"Ми боремося з диктатурою, яка нехтує життям своїх громадян. У той час, як Україна – демократична країна, яка цінує кожну людину", – Єрмак

Тих кого запихують у бус, Єрмак не вважає людьми.
Він говорить про аристократів (подивіться Портнікова)
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 11:43

  adeges написав:
  холява написав:Добрий ранок.
ВСІМ Гарного дня!
Сьогодні День Народження нашого Президента .
Бажаю йому Найкращего у житті !
Кохання та Здоров,я !


Ви це не забули на фейсбуці запостити? Там поцінювачів телемарафону набагато більше, і в абсолютному , і в відсотковому значенні. До речі, пил з портрету у вітальні регулярно протираєте?

Нагадайте якщо можна будь ласка також про день народження єрмака? Бо треба не забути панегірики йому теж заспівати вчасно.


Мене нема ні в одної соціальної мережі .
Не знаю що таке телемарафони ,я навіть ТВ не дивлюсь .
І в відсотковому і в абсолютному значенні .
В мене є портрет тільки дочки .
Не нагадаю про Ермака ,бо не уявляю хто він.
Я не співаю ,бо нема слуху і голосу .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 11:48

  adeges написав:
  холява написав:Добрий ранок.
ВСІМ Гарного дня!
Сьогодні День Народження нашого Президента .
Бажаю йому Найкращего у житті !
Кохання та Здоров,я !


До речі, пил з портрету у вітальні регулярно протираєте?

останні днюха вождя яку святкуват то був день народження Володимира ЛЕНІНА. Но той був мертвий :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 11:55

  холява написав:
  adeges написав:Ви це не забули на фейсбуці запостити? Там поцінювачів телемарафону набагато більше, і в абсолютному , і в відсотковому значенні. До речі, пил з портрету у вітальні регулярно протираєте?

Нагадайте якщо можна будь ласка також про день народження єрмака? Бо треба не забути панегірики йому теж заспівати вчасно.


Мене нема ні в одної соціальної мережі .
Не знаю що таке телемарафони ,я навіть ТВ не дивлюсь .
І в відсотковому і в абсолютному значенні .
В мене є портрет тільки дочки .
Не нагадаю про Ермака ,бо не уявляю хто він.
Я не співаю ,бо нема слуху і голосу .

Ми знаємо.
Тільки тут модерація проводить спеціальну селекцію.
Ви діамант в їх колекції.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 11:55

  UA написав:
  Бетон написав:"Ми боремося з диктатурою, яка нехтує життям своїх громадян. У той час, як Україна – демократична країна, яка цінує кожну людину", – Єрмак

Тих кого запихують у бус, Єрмак не вважає людьми.
Він говорить про аристократів (подивіться Портнікова)


Я не писав про Єрмака , не уявляю хто він .

Я тільки побажав самого найкращого чоловіку у котрого ДН .
Не фантазуйте .
холява
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