Единственное замечание - Групу талантливых бизнесменов "Монако" несколько раз некрасиво называют. А так все правда.
|
|
|
Додано: Суб 25 січ, 2025 11:13
Левочкин-Бойко наносит ответный удар.
Единственное замечание - Групу талантливых бизнесменов "Монако" несколько раз некрасиво называют. А так все правда.
Додано: Суб 25 січ, 2025 11:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
була така анекдотична сітуація на судні: у 1994 нас була лінія від Maersk (судно мало назву Maersk Miami), приходить судно в Маямі(до того НьюЙорк-Балтімор-Джексонвіл) майже разом з агентом на судно піднявся філіпінець (приніс сім карти і "карти для поповнення юнітів"), майже всі почали купувати в нього ці карти (виходило дуже дешево, ip телефонія, на 10дол 150мин дзвінки в Україну, тільки компанія була ліва, хтось 2 години розмовляє, а хтось 10 хвилин і все-юніти закінчились)
через 15 хвилин після прибуття агента(і торговця філіпінця) прибула поліція(іміграційні офіцери)-вони перевірила паспорти моряків і підписали "пропуски в город"(після цього можна виходити в місто, офіцери закінчили роботи і йдуть на вихід (в коридорі сидить філіпок з товаром), підходять до нього -питають ти хто?(документи), потім одягають на руки кайданки і питають у капітана, чому ця людина(нелегал) на судні? капітан в шоці, каже він прийшов з агентом(тобто його агент привів), агент мотає негативно головою, каже він був тут ще до мене, поліціянти попередили капітана, що в наступній раз якого теж заберуть в буцегарню(якщо побачать на судні нелегала), так саме цей нелегал був на судні 1,5місяця тому і теж "разом з агентом"
-припускаю, що він давав агенту десь 10-15 дол коли приходив разом на судно (бо суден в порту десятки, агентів теж)
-припускаю, що цей філіпок збіжав з якогось судна і нелегально мешкає на теріторії порту(спить десь в порожніх контейнерах, яких там тисячі)
-припускаю, що на той час охорона меж терміналу була чиста формальна (сотні камер, і одна патрульна машина по терміналу який дуже велизечний), ще припускаю, що полісмени стягнуть з нелегала 100 баксів і він буде і далі працювати в порту. Хтось памятає серіал "Поліція Маямі"?
Додано: Суб 25 січ, 2025 11:29
Ви це не забули на фейсбуці запостити? Там поцінювачів телемарафону набагато більше, і в абсолютному , і в відсотковому значенні. До речі, пил з портрету у вітальні регулярно протираєте?
Нагадайте якщо можна будь ласка також про день народження єрмака? Бо треба не забути панегірики йому теж заспівати вчасно.
Та що єрмак. Давайте дні народження всіх 6 ефективних менеджерів, краще відразу з іменами
Востаннє редагувалось adeges в Суб 25 січ, 2025 11:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 25 січ, 2025 11:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
"Ми боремося з диктатурою, яка нехтує життям своїх громадян. У той час, як Україна – демократична країна, яка цінує кожну людину", – Єрмак
Додано: Суб 25 січ, 2025 11:36
Додано: Суб 25 січ, 2025 11:39
Додано: Суб 25 січ, 2025 11:43
Мене нема ні в одної соціальної мережі .
Не знаю що таке телемарафони ,я навіть ТВ не дивлюсь .
І в відсотковому і в абсолютному значенні .
В мене є портрет тільки дочки .
Не нагадаю про Ермака ,бо не уявляю хто він.
Я не співаю ,бо нема слуху і голосу .
Додано: Суб 25 січ, 2025 11:48
останні днюха вождя яку святкуват то був день народження Володимира ЛЕНІНА. Но той був мертвий
Додано: Суб 25 січ, 2025 11:55
Ми знаємо.
Тільки тут модерація проводить спеціальну селекцію.
Ви діамант в їх колекції.
Додано: Суб 25 січ, 2025 11:55
Я не писав про Єрмака , не уявляю хто він .
Я тільки побажав самого найкращого чоловіку у котрого ДН .
Не фантазуйте .
|