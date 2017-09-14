Додано: Суб 25 січ, 2025 11:26

АндрейМ написав: Трамп говорит о депортации нелегалов, а не всех иммигрантов. Трамп говорит о депортации нелегалов, а не всех иммигрантов.

Так же, в телесериале Полиция Маями неоднократно поднимается тема крайней бедности полицейских, нищета которых зачастую толкает одних служителей закона на преступления и коррупцию, с которой же другие их коллеги и борются. Так, например, в одной из серий упоминается, что, несмотря на дорогую одежду, яхты, катера и машины, которыми пользуются для прикрытия главные герои, Крокет живёт в долгах у банка, а у Таббса на счету всего 620 долларов.

була така анекдотична сітуація на судні: у 1994 нас була лінія від Maersk (судно мало назву Maersk Miami), приходить судно в Маямі(до того НьюЙорк-Балтімор-Джексонвіл) майже разом з агентом на судно піднявся філіпінець (приніс сім карти і "карти для поповнення юнітів"), майже всі почали купувати в нього ці карти (виходило дуже дешево, ip телефонія, на 10дол 150мин дзвінки в Україну, тільки компанія була ліва, хтось 2 години розмовляє, а хтось 10 хвилин і все-юніти закінчились)через 15 хвилин після прибуття агента(і торговця філіпінця) прибула поліція(іміграційні офіцери)-вони перевірила паспорти моряків і підписали "пропуски в город"(після цього можна виходити в місто, офіцери закінчили роботи і йдуть на вихід (в коридорі сидить філіпок з товаром), підходять до нього -питають ти хто?(документи), потім одягають на руки кайданки і питають у капітана, чому ця людина(нелегал) на судні? капітан в шоці, каже він прийшов з агентом(тобто його агент привів), агент мотає негативно головою, каже він був тут ще до мене, поліціянти попередили капітана, що в наступній раз якого теж заберуть в буцегарню(якщо побачать на судні нелегала), так саме цей нелегал був на судні 1,5місяця тому і теж "разом з агентом"-припускаю, що він давав агенту десь 10-15 дол коли приходив разом на судно (бо суден в порту десятки, агентів теж)-припускаю, що цей філіпок збіжав з якогось судна і нелегально мешкає на теріторії порту(спить десь в порожніх контейнерах, яких там тисячі)-припускаю, що на той час охорона меж терміналу була чиста формальна (сотні камер, і одна патрульна машина по терміналу який дуже велизечний), ще припускаю, що полісмени стягнуть з нелегала 100 баксів і він буде і далі працювати в порту. Хтось памятає серіал "Поліція Маямі"?