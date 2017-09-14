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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1213512136121371213812139>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 123
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 11:59

  холява написав:
  UA написав:
  Бетон написав:"Ми боремося з диктатурою, яка нехтує життям своїх громадян. У той час, як Україна – демократична країна, яка цінує кожну людину", – Єрмак

Тих кого запихують у бус, Єрмак не вважає людьми.
Він говорить про аристократів (подивіться Портнікова)


Я не писав про Єрмака , не уявляю хто він .

Я тільки побажав самого найкращого чоловіку у котрого ДН .
Не фантазуйте .

Світ це не тільки ви.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 12:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Поздравлять уклониста, которого ненавидят 90% страны, это очередное издевательство над гражданами
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 12:04

  UA написав:
  холява написав:
  adeges написав:Ви це не забули на фейсбуці запостити? Там поцінювачів телемарафону набагато більше, і в абсолютному , і в відсотковому значенні. До речі, пил з портрету у вітальні регулярно протираєте?

Нагадайте якщо можна будь ласка також про день народження єрмака? Бо треба не забути панегірики йому теж заспівати вчасно.


Мене нема ні в одної соціальної мережі .
Не знаю що таке телемарафони ,я навіть ТВ не дивлюсь .
І в відсотковому і в абсолютному значенні .
В мене є портрет тільки дочки .
Не нагадаю про Ермака ,бо не уявляю хто він.
Я не співаю ,бо нема слуху і голосу .

Ми знаємо.
Тільки тут модерація проводить спеціальну селекцію.
Ви діамант в їх колекції.


Я не дуже бажаю сперечатися з вами бо працюю, но ще раз наголошую ,не треба фантазувати .
Ніхто і ніколи з модераторів не писав про виключність будь кого , також не писали про наявну схожість на якийсь мінерал .
....ну а що до вашого настрою ,вам напевно вчора мало що вдалось ?
холява
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 12:16

  Бетон написав:"Ми боремося з диктатурою, яка нехтує життям своїх громадян. У той час, як Україна – демократична країна, яка цінує кожну людину", – Єрмак

як правило, він не відсвічує заявами, а це з якого дива смажений півень клюнув?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 12:22

  холява написав:
  UA написав:Ми знаємо.
Тільки тут модерація проводить спеціальну селекцію.
Ви діамант в їх колекції.


Я не дуже бажаю сперечатися з вами бо працюю, но ще раз наголошую ,не треба фантазувати .
Ніхто і ніколи з модераторів не писав про виключність будь кого , також не писали про наявну схожість на якийсь мінерал .
....ну а що до вашого настрою ,вам напевно вчора мало що вдалось ?

Найбільше людям в Україні псує настрій (та все інше) отой тричі ухилянт- аристократ якого ви привітали.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 12:22

які ви добрі люди, доброта ваша неоцінима, вона наповнює мене оптимізмом і
спонукає на працю, надає натхення на кожний день
пійду забацаю кекс з цукати і родзинками на 8річному коньяку

всім гарного дня (окрім зрадойобів) :mrgreen:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 12:27

  Бетон написав:"Ми боремося з диктатурою, яка нехтує життям своїх громадян. У той час, як Україна – демократична країна, яка цінує кожну людину", – Єрмак

«Ми»… :roll: Він не пояснив де саме він бореться? Людина у розквіти сил вже третій рік ухиляється від того, щоб віддати борг державі. Я ще розумію, що люди з виборних посад не йдуть воювати, бо вибори проводити неможна, але він чому в офісі «воює»?
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 12:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:Мы сейчас говорим не о «служить в армии», а о защите страны во время войны. Откройте наш общественный договор, который известен под названием «Конституция Украины», и почитайте кто обязан защищать страну. Я Вам подскажу: «дело всего украинского народа» и «обязанность граждан». Потом откройте закон о мобилизации и многочисленные постановления Кабмина и почитайте что написано там. Либо у наших депутатов, Президента и членов Кабмина очень узкое понимание того, кто является «народом Украины» и «гражданами Украины», либо они считают, не все должны принимать участие в защите страны.

В мене колишня комроти - мініатюрна дівчина, явно менша і слабша за середньостатистичного чоловіка. Припускаю, що менша за вас. В неї було чітке розуміння, хто має захищати країну.
У деяких г***в з форуму цього розуміння нема. Можливо ваша черга одягнути мм14?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 12:30

  холява написав:
  adeges написав:
  холява написав:Добрий ранок.
ВСІМ Гарного дня!
Сьогодні День Народження нашого Президента .
Бажаю йому Найкращего у житті !
Кохання та Здоров,я !


Ви це не забули на фейсбуці запостити? Там поцінювачів телемарафону набагато більше, і в абсолютному , і в відсотковому значенні. До речі, пил з портрету у вітальні регулярно протираєте?

Нагадайте якщо можна будь ласка також про день народження єрмака? Бо треба не забути панегірики йому теж заспівати вчасно.


Мене нема ні в одної соціальної мережі .
Не знаю що таке телемарафони ,я навіть ТВ не дивлюсь .
І в відсотковому і в абсолютному значенні .
В мене є портрет тільки дочки .
Не нагадаю про Ермака ,бо не уявляю хто він.
Я не співаю ,бо нема слуху і голосу .


То не біда, що нема ні слуху, ні голосу. Головне є язик, і він спрацював майстерно. Тільки авдиторію помилково обрано.

Зважаючи на недоступні вам соціальні мережі, треба тоді з відповідним плакатиком на площу біля місцевою адміністрації вийти. Це буде чітка громадянська позиція.

І там до речі можливо про єрмака запитаєтесь. Від групи підтримки. Я теж про нього багато не чув, але чомусь дуже кортить побажати чогось з усіх заглавних літер
adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 12:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А вот последний вариант "западенця" самый сложный. Возможно всё и результат мог бы зависеть даже от случайностей. Поэтому я могу осуждать лидеров и не возьмусь судить парня "в карпатах з максимум 5 класами освіти, в 2 світову". Кроме тех, кто совершал зверства, а не просто воевал в УПА.

А що таке "звірства"? В чому вони полягають і де їхня межа? Страти комуністів, комсомольців і зрадників? Страти військовополонених?
І чому ви осуджуєте керівників? Невже боротьба за власну державність - це таке зло, що потребує осуду? Чи проблема у виборі союзників? Так тут все просто - принцип "ворог мого ворога".
sashaqbl
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